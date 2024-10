Flying Fury for the feature event

The three-year-old gelding Flying Fury should score over his rivals in the Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup, the chief event of Monday’s (Oct. 7) races.

1. GOODWOOD PLATE (2,000m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.20 p.m.: 1. Sundance Kid (7) Kuldeep Sr. 60, 2. China Town (5) P. Ajeeth K 59.5, 3. Just Incredible (6) Surya Prakash 58, 4. See My Attitude (1) Likith Appu 57, 5. Caraxes (3) Md. Ismail 56.5, 6. Desert Hero (4) Gaurav 55.5 and 7. Das (2) G. Naresh 54.

1. SUNDANCE KID, 2. SEE MY ATTITUDE, 3. DESERT HERO

2. LOYAL MANAZAR PLATE (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.55: 1. Bold Beauty (3) P. Sai K 60, 2. City Cruise (9) R.S. Jodha 57.5, 3. Ashwa Yashvir (7) Gaurav 56, 4. Nkalanzinzi (6) P. Ajeeth K 55.5, 5. Smart Boy (4) B.R. Kumar 54, 6. Sadiya (8) Kuldeep Jr. 53.5, 7. Definite (1) G. Naresh 51.5, 8. Elegant Lady (5) Surya Prakash 52.5 and 9. N R I Star (2) Kuldeep Sr. 52.5.

1. BOLD BEAUTY, 2. NKLANZINZI, 3. ASHWA YASHVIR

3. NIRMAL PLATE (Div. II) (1,400m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.30: 1. Windsor (5) Akshay K 60, 2. Code Blue (3) Abhay Singh 58, 3. Master Touch (2) Mohit 55, 4. Arthisha (1) Mukesh 54.5, 5. Federer (8) P. Ajeeth K 54, 6. D Extreme (6) Surya Prakash 51.5, 7. Lights On (7) Md. Ekram 51, 8. Soorya Vahan (4) G. Naresh 50.5 and 9. Shivalik Model (9) B. Nikhil 50.

1. WINDSOR, 2. FEDERER, 3. SOORYA VAHAN

4. NAWAB MEHDI JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP (1,100m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.05: 1. True Icon (5) Gaurav 60, 2. The Inheritor (2) Surya Prakash 59, 3. Alpine Girl (9) Mohit 58.5, 4. Runlikethewind (4) Afroz K 57.5, 5. Amyra (6) A.A. Vikrant 57, 6. Dyanoosh (12) B.R. Kumar 56, 7. Mark My Day (7) R.S. Jodha 56, 8. Sopranos (13) M. Mark 55.5, 9. Divine Connection (1) Md. Ekram 55, 10. Winning Attitude (8) Likith Appu 54.5, 11. Coming Home (3) B. Nikhil 51, 12. Crimson Rose (10) Abhay Singh 50.5 and 13. Inderdhanush (11) P. Ajeeth K 50.

1. AMYRA, 2. INDERDHANUSH, 3. COMING HOME

5. NIRMAL PLATE (Div. I) (1,400m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.40: 1. Queen Empress (3) B.R. Kumar 60, 2. Mr. Perfect (6) Mohit 58.5, 3. D Right Time (5) Surya Prakash 57, 4. Quality Warrior (8) Afroz K 56, 5. Jet Falcon (2) B. Nikhil 54.5, 6. Planet Super (9) Ajay K 54, 7. N R I Dheera (1) Kuldeep Sr. 51.5, 8. Club Queen (4) Md. Ekram 50.5 and 9. Mademoiselle (7) Abhay Singh 50.

1. PLANET SUPER, 2. QUEEN EMPRESS, 3. JET FALCON

6. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP (1,600m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Brooklyn Beauty (2) G. Naresh 60, 2. Oliver’s Mount (6) Likith Appu 58, 3. Toffee (5) Md. Ekram 58, 4. Role Model (1) Gaurav 57.5, 5. First Class (7) B. Nikhil 56.5, 6. Flying Fury (4) Md. Ismail 55 and 7. Rolls Royce (3) R.S. Jodha 53.5.

1. FLYING FURY, 2. TOFFEE, 3. OLIVER’S MOUNT

7. LOYAL MANZAR PLATE (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.50: 1. Sucker Punch (5) P. Ajeeth K 60, 2. Sweet Dancer (2) Kuldeep Jr. 58.5, 3. Golden Inzio (7) Ajay K 57.5, 4. Lady Jane (3) Md. Ekram 56, 5. Rare Vue (4) A.A. Vikrant 55, 6. Aos Si (8) Akshay K 54, 7. Anahita (1) G. Naresh 53 and 8. Glimmer Of Hope (6) Gaurav 53.

1. GLIMMER OF HOPE, 2. SUCKER PUNCH, 3. AOS SI

Day’s Best: WINDSOR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: 1, 2, 3 & 4, (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

