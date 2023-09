Fire Power should repeat his performance in the President Of India Gold Cup (Gr.2)

September 10, 2023 12:28 am | Updated September 09, 2023 06:31 pm IST - Hyderabad

The five-year-old gelding Fire Power, who won very well in his last start, should repeat his performance in the President Of India Gold Cup (Gr.2), the main attraction of Sunday’s (Sept. 10) races.

1. MAHABUBABAD PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.05 p.m.: 1. Carnival Lady (5) Shivansh 60, 2. Australia (4) Suraj Narredu 59.5, 3. Alpine Girl (2) Mohit Singh 56.5, 4. Life Is Good (3) Md. Ismail 55.5, 5. My Way Or Highway (6) B. Nikhil 53, 6. Voice Of A Dream (1) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 7. Sweet Talk (7) S.K. Paswan 51.5.

1. AUSTRALIA, 2. CARNIVAL LADY, 3. VOICE OF A DREAM

2. PEMBARTHI PLATE (1,400m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III) — 1.35: 1. Muaser (6) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Track Blazer (9) Kiran Naidu 60, 3. Blue Brigade (8) Kuldeep Singh (Jr) 59, 4. Protocol (5) Md. Ismail 59, 5. I Am Superman (4) Santosh Raj 57.5, 6. Nishaan (2) Surya Prakash 56.5, 7. Ar Superior (1) Kuldeep Singh (Sr) 52, 8. It’s My Life (3) S.K. Paswan 52 and 9. Dream Jewel (7) P. Sai Kumar 50.5.

1. AR SUPERIOR, 2. BLUE BRIGADE, 3. MUASER

3. CHANDRAYAAN-3 CUP (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.05: 1. Tuscany (3) Akshay Kumar 62, 2. Mr. Perfect (5) Mohit Singh 60.5, 3. Sangreal (8) P. Sai Kumar 59.5, 4. Desert Sultan (4) Md. Ismail 59, 5. Gretsy (7) A. Imran Khan 58, 6. Planet Super (1) Kuldeep Singh (Sr) 56.5, 7. Challenger (6) Surya Prakash 53.5 and 8. Good Tidings (2) S.K. Paswan 53.5.

1. TUSCANY, 2. GRETSY, 3. MR. PERFECT

4. PAKHAL LAKE CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.40: 1. Commanding Knight (5) P. Sai Kumar 60, 2. High Reward (4) R.S. Jodha 55, 3. Angel Tesoro (7) S.K. Paswan 54, 4. N R I Fantasy (3) Akshay Kumar 54, 5. Classy Dame (2) Md. Ekram Alam 53.5, 6. Pinatubo (1) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 7. Stoic Hero (6) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 8. Exclusive Luck (8) Md. Ismail 52.

1. N R I FANTASY, 2. STOIC HERO, 3. COMMANDING KNIGHT

5. CHANDRAYAAN-3 CUP (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Nucleus (6) Mohit Singh 62, 2. Pal Cha (1) Akshay Kumar 61.5, 3. Alexina (9) P. Sai Kumar 59.5, 4. Bash On Regardless (8) S. Saqlain 59.5, 5. Wandring Warrior (3) Kiran Naidu 58.5, 6. Fara (5) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 7. Sweet Whisper (7) R.S. Jodha 56.5, 8. Deccan Ranger (4) S.K. Paswan 53.5 and 9. Star Cruise (2) Kuldeep Singh (Jr) 53.

1. PAL CHA, 2. ALEXINA, 3. NUCLEUS

6. PAKHAL LAKE CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.50: 1. Brilliant Star (7) Suraj Narredu 60, 2. D Yes Boss (1) P. Ajeeth Kumar 55, 3. Wind Sprite (2) S. Saqlain 53, 4. Indian Temple (9) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 5. Rising Queen (4) Md. Ismail 52.5, 6. Ice Berry (5) Md. Ekram Alam 52, 7. Crimson Rose (6) Abhay Singh 51.5, 8. Clefairy (8) Ajay Kumar 51 and 9. Dream Station (3) B. Nikhil 51.

1. BRILLIANT STAR, 2. WIND SPRITE, 3. CLEFAIRY

7. PRESIDENT OF INDIA GOLD CUP (Gr. II) (2,400m) (Terms), 4-y-o and upward — 4.25: 1. La Reina (3) Neeraj 56, 2. Fire Power (4) Akshay Kumar 55.5, 3. Arc De Triomphe (5) P. Trevor 54.5, 4. Monteverdi (1) Suraj Narredu 53.5 and 5. Kalamitsi (2) S. Saqlain 52.5.

1. FIRE POWER, 2. ARC DE TRIOMPHE

8. NICE FELLA PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 5.00: 1. Flying Hooves (13) Santosh Raj 56, 2. Lucky Nine (14) Uday Kuran 56, 3. Maverick (10) A.A. Vikrant 56, 4. MN’S Council (7) S.K. Paswan 56, 5. Shadow Fax (2) Akshay Kumar 56, 6. Dali’s Champion (8) Kiran Naidu 54.5, 7. Eminency (1) R.S. Jodha 54.5, 8. Flashing Memories (11) Surya Prakash 54.5, 9. Kenna (4) Kuldeep Singh 54.5, 10. Magic Princess (12) Sonu Kumar 54.5, 11. Moon Walk (6) B. Nikhil 54.5, 12. She’s Magic (9) Mohit Singh 54.5, 13. Subha (3) Afroz Khan 54.5 and 14. The Platinum Queen (5) Md. Ismail 54.5.

1. SHADOW FAX, 2. KENNA, 3. SUBHA

Day’s best: BRILLIANT STAR

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

