Fire Power for Guindy Grand Prix

Fire Power has an edge over his rivals in the Guindy Grand Prix (1,600m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Feb. 25).

1. NATIVE KNIGHT PLATE (1,400m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Cavallo Vincente (8) Akshay Kumar 60, 2. Radical Review (3) T.S. Jodha 60, 3. Sanctuary Cove (1) Zervan 58, 4. Wild Frank (7) Azfar Syeed 58, 5. Senora Bianca (6) P. Sai Kumar 57.5, 6. Victory Walk (5) Brisson 57.5, 7. Full Of Surprise (4) Nazerul Alam 54 and 8. Supreme Excelsior (2) B. Nikhil 51.

1. RADICAL REVIEW, 2. CAVALLO VINCENTE, 3. SANCTUARY COVE

2. AMAZING BAY PLATE (Div. II), (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Royal Eminence (2) Shahar Babu 56, 2. Tower Of Strength (3) Arshad Alam 56, 3. War Emblem (8) T.S. Jodha 56, 4. Whistle Podu (9) Antony Raj 56, 5. Queen Of Fame (4) B. Nikhil 54.5, 6. Skylight (1) Zervan 54.5, 7. Sparkleberry (5) Nazerul Alam 54.5, 8. Strong Breeze (6) Akshay Kumar 54.5 and 9. Wisaka (7) Akash Rajput 54.5.

1. SKYLIGHT, 2. STRONG BREEZE, 3. WAR EMBLEM

3. AMAZING BAY PLATE (Div. I), (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Eagle Prince (7) Nakhat Singh 56, 2. Maximus Star (9) Brisson 56, 3. Regal Kid (6) Arshad Alam 56, 4. Bright Light (10) Antony Raj 54.5, 5. Glorious Symphony (1) T.S. Jodha 54.5, 6. Golden Marina (8) Neeraj 54.5, 7. Great Sunline (2) Akash Rajput 54.5, 8. Kristalina (5) Akshay Kumar 54.5, 9. Lakshanam (3) B. Nikhil 54.5 and 10. Ocarina (4) Jagadeesh 54.5.

1. EAGLE PRINCE, 2. KRISTALINA, 3. GLORIOUS SYMPHONY

4. MUNUSWAMY ANNAMALAI MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Royal Commander (10) Rajendra Singh 60, 2. Beethovan (9) T.S. Jodha 59, 3. My Kingdom (4) M. Bhaskar 58.5, 4. Royal Rules (1) Brisson 58.5, 5. Crown Of Stars (14) Nazerul Alam 57.5, 6. Dragon Of War (12) Manikandan 57.5, 7. Renegade (2) Akash Rajput 57.5, 8. Wakeful (3) H. Rahul 56.5, 9. Kings Show (13) Antony Raj 56, 10. Rippling Waters (8) Zervan 56, 11. Pappa Rich (5) Arshad Alam 55, 12. Olympicduel (11) Azfar Syeed 54.5, 13. Pacific (6) Ashhad Asbar 54.5 and 14. Pinewood (7) A. Ayaz Khan 54.5.

1. BEETHOVAN, 2. MY KINGDOM, 3. RIPPLING WATERS

5. CHIEF JUSTICE CUP (1,200m), rated 80 & above (outstation horses eligible), 4-00: 1. Coorg Regiment (7) Antony Raj 62, 2. Star Baron (9) Akshay Kumar 60, 3. Megasthenes (10) Neeraj 59, 4. Tudor Treasure (5) H. Rahul 59, 5. Hope And Glory (3) Azfar Syeed 57, 6. Never Again (2) P. Sai Kumar 56, 7. Turf Legend (1) Jagadeesh 54, 8. Apalis (6) Zervan 53.5, 9. Storm Flag (8) Arshad Alam 50.5 and 10. Good Fortune (4) Nazerul Alam 50.

1. STAR BARON, 2. APALIS, 3. MEGASTHENES

6. GUINDY GRAND PRIX (1,600m), 3-y-o only (Terms), 4-30: 1. Fire Power (1) P. Trevor 54.5, 2. Watch My Stride (3) Akshay Kumar 54.5, 3. Amendment (4) P.S. Chouhan 53, 4. Chashni (5) Ashhad Asbar 53, 5. Race For The Stars (11) Zervan 53, 6. Royal Pearl (9) Brisson 53, 7. Best Buddy (8) Nakhat Singh 51.5, 8. Kensington (6) Neeraj 51.5, 9. Knott So Knotty (7) Arshad Alam 51.5, 10. Maidstone (2) Azfar Syeed 50 and 11. Spectacular (10) Dashrath Singh 50.

1. FIRE POWER, 2. KENSINGTON, 3. SPECTACULAR

7. VISION OF ROMANCE PLATE (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 5-00: 1. Glorious Victory (7) A.M. Alam 60.5, 2. Choir (13) Jagadeesh 59, 3. Katahdin (12) Ashhad Asbar 58.5, 4. Embrace (6) Akshay Kumar 58, 5. Feni (11) Antony Raj 58, 6. Protea (9) Brisson 57, 7. Tifosi (1) H. Rahul 57, 8. Oxygen (2) Azfar Syeed 56.5, 9. Queens Diamond (5) A. Ayaz Khan 54, 10. Sovereignaire (10) Shahar Babu 53.5, 11. Country’s Moon (4) Arshad Alam 52.5, 12. Alwaysastar (8) M. Bhaskar 52, 13. Pragmatic (3) P. Sai Kumar 51.5 and 14. Driftwood Pacific (14) Nazerul Alam 50.

1. KATAHDIN, 2. EMBRACE, 3. PROTEA

8. HOURGLASS PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 5-30: 1. Star Chieftain (6) Rajendra Singh 60.5, 2. Sifan (11) H. Rahul 60, 3. Queen Of Gibraltar (3) Antony Raj 59.5, 4. Tender Rebel (14) Nazerul Alam 59.5, 5. Catalyst (2) B. Nikhil 59, 6. Perfect Support (12) A. Ayaz Khan 59, 7. Dean’s Grey (5) Stephen Raj 58.5, 8. Heart Of Gold (9) Shahar Babu 58.5, 9. Betty Boop (10) Azfar Syeed 58, 10. Shelomi (8) A.M. Alam 58, 11. Orange Pekoe (1) Jagadeesh 57, 12. Famous Queen (7) Akash Rajput 55, 13. Poppy (13) Arshad Alam 55 and 14. Gardiner (4) Irshad Alam 51.

1. PERFECT SUPPORT, 2. BETTY BOOP, 3. QUEEN OF GIBRALTAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.