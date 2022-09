Fire Power claims Totaram’s Cup

ADVERTISEMENT

The four-year-old gelding Fire Power, ridden by P. Ajeeth Kumar, won the Totaram’s Cup in a close finish from Saffron Art, the chief event of Monday’s (Sept. 5) races. The winner is owned by Col. S.B. Nair & Miss. Ameeta Mehra. L.V.R. Deshmukh trains the winner.

ADVERTISEMENT

1. BELAGER PLATE (1,400m) (Terms), 3-y-o & upward (Cat. II): WATCH MY STRIDE (Akshay Kumar) 1, Stunning Force (Suraj Narredu) 2, Soloist (M. Madhu Babu) 3 and Trump Star (A.A. Vikrant) 4. 1, 2-1/2 and 1. 1m, 26.16s. ₹19 (w), 10, 15 and 22 (p). SHP: 31, THP: 67, SHW: 14 and 19, FP: 47, Q: 28, Tanala: 239. Favourite: Watch My Stride. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

2. CHAITANYA CHAKRAM PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): SHAH OF IRAN (P. Sai Kumar) 1, Mr. Perfect (G. Naresh) 2, Humanitarian (Suraj Narredu) 3 and Resurgence (Surya Prakash) 4. 3-1/4, 1/2 and 2. 1m, 27.46s. ₹782 (w), 66, 56 and 11 (p). SHP: 180, THP: 49, SHW: 192 and 84, FP: 9,751 Q: 3,231, Tanala: 55,525. Favourite: Humanitarian. Owners: Mr. Mir Saqafath Ali Khan & Mr. G. Raghunandan Chary. Trainer: Raza Shehzad.

3. MAKALU PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): BEST BUDDY (Nakhat Singh) 1, Fly Tothe Stars (Afroz Khan) 2, Southern Act (Md. Ismail) 3 and Team Player (Gaurav Singh) 4. 1, 1-1/2 and 2-1/4. 1m, 40.54s. ₹16 (w), 11, 13 and 14 (p). SHP: 46, THP: 40, SHW: 13 and 23, FP: 61, Q: 53, Tanala: 137. Favourite: Best Buddy. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

ADVERTISEMENT

4. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II): PRINCESS DAKA (Akshay Kumar) 1, Icicle (A.A. Vikrant) 2, Wallop And Gallop (P. Ajeeth Kumar) 3 and Just Incredible (Kuldeep Singh) 4. 3/4, 2 and 5. 2m, 5.73s. ₹14 (w), 10, 12 and 20 (p). SHP: 30, THP: 41, SHW: 12 and 19, FP: 35, Q: 27, Tanala: 130. Favourite: Princess Daka. Owner: Mr. Y. Damodar. Trainer: R.H. Sequeira.

5. TOTARAM’S CUP (1,800m), rated 60 to 85 (Cat. II): FIRE POWER (P. Ajeeth Kumar) 1, Saffron Art (Kiran Naidu) 2, Falcon Edge (Akshay Kumar) 3 and Ashwa Raudee (D.S. Deora) 4. Nose, 2 and 4-3/4. 1m, 53.36s. ₹31 (w), 18 and 28 (p). SHP: 48, THP: 52, SHW: 13 and 34, FP: 213, Q: 162, Tanala: 415. Favourite: Falcon Edge. Owners: Col. S.B. Nair & Miss. Ameeta Mehra. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

6. GREEN HAVEN PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III): FLAMINGO FAME (Suraj Narredu) 1, My Master (Gaurav Singh) 2, Horse O’War (G. Naresh) 3 and Sea Of Class (Kuldeep Singh) 4. Arba Wahed Arba. 1-1/2, Nk and 1/2. 1m, 15.03s. ₹20 (w), 14, 14 and 25 (p). SHP: 53, THP: 70, SHW: 23 and 31, FP: 110, Q: 65, Tanala: 1,353. Favourite: Flamingo Fame. Owners: Mr. Sanjay R. Goyani & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: N. Rawal.

7. MANCHERIAL PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): BLACK ONYX (D.S. Deora) 1, The Sensation (Ashad Asbar) 2, Battle Ready (Rafique Sk.) 3 and Hot Seat (Akshay Kumar) 4. 2-1/4, 2-3/4 and 3. 1m, 12.95s. ₹29 (w), 14, 15 and 28 (p). SHP: 39, THP: 67, SHW: 14 and 19, FP: 84, Q: 48, Tanala: 601. Favourite: The Sensation. Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

Jackpot: 70%: ₹981 (592 tkts.) and 30%: 99 (2,507 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,686 (15 tkts.), (ii) 802 (173 tkts.).

Treble: (i) 3,051 (16 tkts.), (ii) 295 (200 tkts.).