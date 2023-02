Fighton and Portofino Bay should fight it out in the Poonawalla Breeders’ Multi-Million

February 26, 2023 12:44 am | Updated 12:44 am IST - Mumbai

Fighton and Portofino Bay should fight out the finish of the Poonawalla Breeders’ Multi-Million (Gr. 1), the stellar attraction of Sunday’s (Feb. 26) races here. There will be no false rails.

1. MYSTICAL TROPHY (DIV. II) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46 — 4.00 p.m.: 1. Excellent Gold (4) Aniket 59, 2. Monarchy (8) K. Nazil 58.5, 3. Sky Hawk (3) Sandesh 54.5, 4. Remy Red (9) J. Chinoy 54, 5. Dalasan (5) Imran Chisty 53.5, 6. Daulat Mai (---), 7. Toussaint (1) Neeraj 53.5, 8. Majorella Blue (6) T.S. Jodha 52.5, 9. Moment Of Madness (7) Haridas Gore 52.5 and 10. Tabriz (2) Peter 50.5.

1. SKY HAWK, 2. MONARCHY, 3. MOMENT OF MADNESS

2. ASTONISH TROPHY (2,400m), Cl. III, rated 40 to 66 — 4.30: 1. Kiefer (2) Srinath 59, 2. Geographique (---), 3. Murwara Princess (4) Sandesh 56.5, 4. Zarak (3) Imran Chisty 56.5 and 5. Alpine Star (1) Mustakim Alam 49.

1. ZARAK

3. FLORRIE & FREDDY SOPHER GOLD TROPHY (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86 — 5.00: 1. Birkin Blower (4) C. Umesh 59, 2. Cellini (2) Mustakim Alam 58.5, 3. Soup And Sandwich (1) Haridas Gore 56 and 4. Rodrigo (3) S. Saqlain 53.

1. CELLINI

4. INTERVALVE POONAWALLA LTD TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 5.30: 1. Dream Seller (5) Sandesh 56, 2. Enabler (2) Yash Narredu 56, 3. Koenig (7) Neeraj 56, 4. Mi Arion (6) S. Saqlain 56, 5. Ultimo (1) Ranjane 56, 6. Ciana (3) P.S. Chouhan 54.5 and 7. Madras Cheque (4) P. Trevor 54.5.

1. ENABLER, 2. DREAM SELLER 3. CIANA

5. POONAWALLA BREEDERS’ MULTI-MIILLION (Gr. 1) (1,400m) (Terms), 3-y-o only — 6.00: 1. Believe (4) Imran Chisty 56, 2. Destroyer (3) Srinath 56, 3. Dream Alliance (11) Neeraj 56, 4. Elpenor (8) Suraj Narredu 56, 5. Fighton (10) Parmar 56, 6. Irish Gold (1) S. Saqlain 56, 7. Smiles Of Fortune (2) Yash Narredu 56, 8. Generosity (9) P.S. Chouhan 54.5, 9. Jamari (6) P. Trevor 54.5, 10. Portofino Bay (5) Sandesh 54.5 and 11. Waikiki (7) T.S. Jodha 54.5.

1. FIGHTON, 2. PORTOFINO BAY, 3. IRISH GOLD

6. SATINELLO TROPHY (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30 — 6.30: 1. Batista (4) T.S. Jodha 60, 2. Doc Martin (5) Zervan 60, 3. Superimpose (6) R. Ajinkya 59.5, 4. Speculator (10) N.B. Kuldeep 59, 5. Don’t Be Shy (8) Ranjane 58, 6. Malakhi (14) Sandesh 58, 7. My Name Is Trinity (2) Peter 58, 8. Silver Spring (16) V. Bunde 58, 9. Mascara (7) Zeeshan 56.5, 10. Mighty Thunder (15) Aniket 56.5, 11. Nord (13) S. Saqlain 54.5, 12. Prince Igor (1) K. Nazil 52.5, 13. Zip Along (12) Mustakim Alam 52.5, 14. Count The Wins (9) Haridas Gore 52, 15. Zacapa (11) J. Chinoy 51.5 and 16. Scottish Scholar (3) Merchant 50.

1. DOC MARTIN, 2. MALAKHI, 3. NORD

7. RUFFINA TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward — 7.15: 1. The Sovereign Orb (3) P. Trevor 61.5, 2. Market King (2) Sandesh 56, 3. Sky Fall (5) Mustakim Alam 55.5, 4. Beejay (9) T.S. Jodha 54.5, 5. Fast Rain (7) Parmar 54.5, 6. Augustus Caesar (6) Haridas Gore 53.5, 7. Gazino (8) Zervan 52, 8. Baby Bazooka (4) K. Nazil 49 and 9. Mozelle (1) Neeraj 49.

1. SKY FALL, 2. THE SOVEREIGN ORB, 3. MARKET KING

8. MYSTICAL TROPHY (DIV. I) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46 — 7.45: 1. Jet Typhoon (5) Kirtish 61, 2. Jetfire (4) D.A. Naik 60.5, 3. Wayin (9) Merchant 60.5, 4. Northern Singer (2) Aniket 60, 5. Nolan (1) R. Ajinkya 57, 6. Dowsabel (7) N.K. Ashish 55.5, 7. Trinket (10) P. Vinod 54.5, 8. Twelfth Earl (3) S. Saqlain 54.5, 9. Fidato (8) Mustakim Alam 54 and 10. Luminosity (6) S. Amit 54.

1. TRINKET, 2. JETFIRE, 3. JET TYPHOON

Day’s Best: ZARAK

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.