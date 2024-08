Field Of Dreams claims the F.D. Wadia Trophy

Trainer Dallas Todywalla’s Field Of Dreams, piloted by Akshay Kumar won the F.D. Wadia Trophy, the mega event of Saturday’s (Aug. 17) races.

The winner is owned by Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Karius Dadachanji, Mr. S.R. Sanas, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Mukul Sonawala.

Jockey-turned-trainer P.S. Chouhan, who secured his Trainer’s licence at RWITC last week, saddled his debut winner through Dream Seller in the Waves Of Glory Plate.

1. GOLDEN EDITION PLATE : NOBILITY (Prashant P. Dhebe) 1, Goldiva (Sandesh) 2, Zacapa (Mustakim) 3 and Northbound (S.J. Sunil) 4. 3/4, 2 and 3. 1m 25. 50s. ₹30 (w), 15, 12 and 17 (p). SHP: 27, FP: 133, Q: 51, Tanala: 330 and 181. Favourite: Goldiva.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

2. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (Div. II): FLASHING FAMOUS (P.S. Kaviraj) 1, Etoile (V. Bunde) 2, Dufy (N. Bhosale) 3 and Champagne Smile (Akshay K) 4. 2, 2 and Nose. 1m 9.11s. ₹19 (w), 11, 17 and 17 (p). SHP: 21, FP: 70, Q: 53, Tanala: 189 and 84. Favourite: Flashing Famous.

Owners: Mr. & Mrs. R. Rashid, & Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan. Trainer: H.J. Antia.

3. TRUEFITT & HILL TROPHY: KARIENA (A. Sandesh) 1, Aperol (C.S. Jodha) 2, Kings Love (Akshay K) 3 and Pure (Dhebe) 4. 2-1/4, Head and 3-1/4. 1m 25.00s. ₹23 (w), 14, 12 and 16 (p). SHP: 45, FP: 27, Q: 24, Tanala: 127 and 116. Favourite: Kariena.

Owners: Mr. Geoffrey B. Nagpal & Mrs. Charonne Nagpal. Trainer: Karthik Ganapathy.

4. PANELSERVICE247 PLAY & WIN TROPHY: TRIGGER (A. Sandesh) 1, Touch Of Gold (Santosh) 2, Gypsy Soul (Kamble) 3 and Baleno (Bhawani) 4. 1-1/2, 3/4 and 2-1/4. 58.02s. ₹46 (w), 16, 27 and 19 (p). SHP: 54, FP: 159, Q: 93, Tanala: 596 and 528. Favourite: Esconido.

Owner: Mr. Ajay Jalan rep. Ultimo Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

5. F.D. WADIA TROPHY: FIELD OF DREAMS (Akshay Kumar) 1, Redefined (Antony Raj) 2, Dash (Yash Narredu) 3 and Don Carlos (Vivek G) 4. 3/4, Snk and 6-3/4. 1m 23.86s. ₹18 (w), 12 and 37 (p). SHP: 49, FP: 181, Q: 78, Tanala: 175 and 56. Favourite: Field Of Dreams.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Karius Dadachanji, Mr. S.R. Sanas, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Dallas Todywalla.

6. ANIMAL WELFARE BOARD TROPHY (Div. I): SERRANO (N.S. Parmar) 1, Aries (Bhawani) 2, Supreme Spirit (N. Bhosale) 3 and Ariyana Star (Sandesh) 4. 1, 2-1/4 and Lnk. 1m 8. 65s. ₹26 (w), 12, 46 and 15 (p). SHP: 103, FP: 737, Q: 641, Tanala: 1,592 and 365. Favourite: Serrano.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

7. WAVES OF GLORY PLATE: DREAM SELLER (R. Ajinkya) 1, Soup And Sandwich (Sandesh) 2, Queens Pride (Gore) 3 and Il Volo (Shreyas) 4. 1-1/4, 1/2 and 3-1/2. 57. 08s. ₹28 (w), 13 and 11 (p). SHP: 43, FP: 83, Q: 14, Tanala: 252 and 210. Favourite: Soup And Sandwich.

Owners: M/s. Meher K. Sunderji, Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: P.S. Chouhan.

Jackpot: 70%: ₹1,422 (57 tkts.), 30%: 160 (217 tkts.).

Treble: 261 (94 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 1,138 (32 tkts.), 30%: 136 (115 tkts.).