Fast Pace claims the War Hammer Million

May 27, 2023 - BENGALURU

M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP’s Fast Pace (Ajeeth Kumar up) won the War Hammer Million the chief event of the races held here on Saturday (May 27). The winner is trained by B. Prithviraj.

1. ROYAL TERN PLATE: ENABLING (P.S. Chouhan) 1, Fort Nelson (Zervan) 2, Alexina (Santosh Raj) 3 and Amazing Attraction (Trevor) 4. Nose, 2-3/4 and 1/2. 1m 13.07s. Rs. 162 (w), 27, 10 and 51 (p), SHP: 39, THP: 98, FP: 474, Q: 112, Trinella: 7,983, Exacta: 24,313. Favourite: Fort Nelson.

Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Mr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trainer: Laxman Singh.

2. SUPERVITE PLATE (Div. II): DEFINING POWER (Rajesh K) 1, Bruce Almighty (Rayan) 2, Solid Power (Arvind K) 3 and Glow In The Dark (R. Girish) 4. Not run: Spirit Of Love. 1-3/4, 1 and 3-1/4. 1m 26.11s. Rs. 44 (w), 15, 17 and 12 (p), SHP: 39, THP: 50, FP: 432, Q: 136, Trinella: 638, Exacta: 2,231. Favourite: Solid Power.

Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

3. USHA STUD PLATE: RAPIDUS (Akshay K) 1, Win My Luv (Sonu K) 2, Crown Consort (Yash) 3 and Kulsum (S. Saqlain) 4. 1-1/2, Nk and 2. 1m 12.84s. Rs. 27 (w), 14, 21 and 15 (p), SHP: 62, THP: 68, FP: 109, Q: 90, Trinella: 427, Exacta: 1,141. Favourite: Rapidus.

Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: S. Attaollahi.

4. K.N. GURUSWAMY MEMORIAL TROPHY: IN THY LIGHT (Akshay K) 1, Meropi (Trevor) 2, Anzac Pipenal (S. Saqlain) 3 and She Can (P.S. Chouhan) 4. 1, Lnk and 5. 1m 24.40s. Rs. 23 (w), 13, 11 and 14 (p), SHP: 29, THP: 32, FP: 61, Q: 32, Trinella: 106, Exacta: 212. Favourite: Meropi.

Owners: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran, Mr. Meka Yugandhar & Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd. Trainer: Prasanna Kumar.

5. COL. DESRAJ URS TROPHY: ARTEMIS IGNACIA (S. Saqlain) 1, Siege Courageous (Akshay K) 2, Amreli (Trevor) 3 and Galactical (Arvind K) 4. 1, Nk and 3/4. 1m 11.74s. Rs. 63 (w), 17, 10 and 15 (p), SHP: 31, THP: 51, FP: 157, Q: 82, Trinella: 371, Exacta: 11,953. Favourite: Siege Courageous.

Owners: Mr. Balasubramanya R & Mr. Lohith Anand. Trainer: Neil Darashah.

6. WAR HAMMER MILLION: FAST PACE (Ajeet K) 1, Elpenor (Akshay K) 2, Waikiki (N.S. Parmar) 3 and Auspicious Queen (Trevor) 4. Not run: Born To Be Spoilt and Diamond Gold. Hd, 1-1/4 and Nk. 1m 24.97s. Rs. 101 (w), 20, 12 and 16 (p), SHP: 52, THP: 38, FP: 332, Q: 72, Trinella: 1,362, Exacta: 2,526. Favourite: Elpenor.

Owner: M/S. Kunal Gupta Stud Farm LLP. Trainer: B. Prithviraj.

7. MINISTERIAL PLATE: THE GODFATHER (Trevor) 1, Sea The Sun (P.S. Chouhan) 2, Ruling Dynasty (Akshay K) 3 and N R I Fairy (N.S. Parmar) 4. 2-1/4, 2 and 3-1/4. 1m 38.49s. Rs. 15 (w), 11, 12 and 14 (p), SHP: 26, THP: 29, FP: 39, Q: 23, Trinella: 61, Exacta: 463. Favourite: The Godfather.

Owners: Mrs. B.E. Saldanha & Five Stars Shipping Co. Pvt Ltd rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy. Trainer: M. Narredu.

8. SUPERVITE PLATE (Div. I): MEASURE OF TIME (Rayan) 1, Silver Canyon (Trevor) 2, Always Happy (G. Vivek) 3 and Dragon’s Gold (Akshay K) 4. Not run: Caesars Palace. 1, 4-1/2 and 2-1/2. 1m 26.00s. Rs. 268 (w), 39, 10 and 14 (p), SHP: 33, THP: 45, FP: 3,308, Q: 323, Trinella: 6,932, Exacta: 68,249. Favourite: Silver Canyon.

Owners: Dr. K. Raghavan, Dr. Arun Raghavan, Mr. Anil Saraf & Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

Jackpot: Rs. 61,077 (carried over); Runner up: 1,539 (17 tkts); Treble (i): 391 (28 tkts); (ii): 13,548 (carried over).

