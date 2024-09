Expedite claims the Panchshil Million

Trainer H.J. Antia’s filly Expedite, ridden by S.G. Prasad, won the Panchshil Million, the main attraction of Sunday’s (Sept. 29) races.

The winner is owned by Mr. & Mrs. R. Rashid & Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan.

1. ALAMEDA PLATE: SPIRIT BAY (Navnath Bhosale) 1, Reciprocity (Prasad) 2, Fantastic Flare (Pranil) 3 and High Spirit (Saba) 4. 4-3/4, 2-1/4 and 1. 58. 92s. ₹20 (w), 11, 16 and 77 (p). SHP: 27, FP: 62, Q: 31, Tanala: 528 and 290. Favourite: Spirit Bay.

Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. Ashish Kiran Kapadia. Trainer: Shazaan Shah.

2. KING’S RANSOM TROPHY: IT’S MY TIME (A. Prakash) 1, Baby Bazooka (Sandesh) 2 and Taimur (Bhawani) 3. 3 and 10-1/2. 1m 24. 85s. ₹13 (w), SHP: 18, FP: 11. Favourite: It’s My Time.

Owners: M/s. Dinsha P. Shroff, Munchi P. Shroff, Saleem Fazelbhoy, Kairus Dadachanji, Mukul Sonawala & D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

3. MOOSA M. HOOSEIN TROPHY: SINGER SARGENT (Vivek G) 1, Opus Dei (Antony Raj) 2, Attained (V. Bunde) 3 and My Princess (A. Prakash) 4. Short Head, Neck and 1-3/4. 1m 25. 33s. ₹106 (w), 29, 23 and 67 (p). SHP: 80, FP: 1,434, Q: 518, Tanala: 13,570 and 5,816. Favourite: Fontana.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Narendra Kumar Ambwani & Mr. Faisal A. Abbas. Trainer: Faisal A. Abbas.

4. DAKSHIN MAHARASHTRA & GOA SUB-AREA TROPHY: DREAM SELLER (R. Ajinkya) 1, Portofino Bay (Akshay Kumar) 2, Dexa (Antony Raj) 3 and Rambler (P. Vinod) 4. 1-1/4, Neck and 2-1/2. 1m 8. 23s. ₹42 (w), 18 and 16 (p). SHP: 28, FP: 80, Q: 76, Tanala: 123 and 47. Favourite: Dexa.

Owners: M/s. Meher K. Sunderji, Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: P.S. Chouhan.

5. PANCHSHIL MILLION: EXPEDITE (S.G. Prasad) 1, Aafreen (Sandesh) 2, Nostalgia (Vivek G) 3 and La Dolce Vita (Antony Raj) 4. Not run: Substantial. 2, Neck and 3. 1m 26. 06s. ₹58 (w), 14, 19 and 16 (p). SHP: 55, FP: 438, Q: 231, Tanala: 2,048 and 585. Favourite: La Dolce Vita.

Owners: Mr. & Mrs. R. Rashid & Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan. Trainer: H.J. Antia.

6. AMJAD KHAN TROPHY: WANDERLUST (S. Saqlain) 1, Eloquent (Trevor) 2, Moonlight Kiss (N. Bhosale) 3 and Supreme Spirit (C. Umesh) 4. Not run: Collateral. 1, 1-3/4 and 1. 1m 9. 10s. ₹28 (w), 15, 12 and 87 (p). SHP: 35, FP: 106, Q: 43, Tanala: 2,611 and 1,231. Favourite: Wanderlust.

Owners: Mr. Chiranthan J. Mirji & Mr. Cheriyan Abraham and Mrs. Smita Bajoria rep. Cherie Sports Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

Note: In this race Street Sense (Vivek G up) jumped out erratically and dislodged the rider. Vivek G escaped unhurt.

7. RICHELIEU PLATE: MALAKHI (A. Sandesh) 1, Neilina (S. Saqlain) 2, Marlboro Man (Gore) 3 and Yuletide (N. Bhosale) 4. 5-1/4, 1-1/4 and 3-3/4. 1m 40. 34s. ₹16 (w), 19 and 18 (p). SHP: 72, FP: 135, Q: 127, Tanala: 344 and 118. Favourite: Malakhi.

Owners: Mr. Solomon F. Sopher, Miss. Jessy D’Cunha, Miss. Veera D’ Souza, Mr. Aziz A. Virani, Mr. Ashok Ranpise, Mrs. Ayesha A. Hussain, Mr. Balam Mohla & Mr. Waahid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd. Trainer: Aman Altaf Hussain.

Jackpot: 70%: ₹10, 566 (8 tkts.), 30%: 2,415 (15 tkts.).

Treble: 941 (40 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 15, 586 (3 tkts.), 30%: 6,679 (3 tkts.).