Exclusive shines

January 01, 2023 05:32 pm | Updated 05:32 pm IST - Mumbai:

Exclusive shone when the horses were exercised here on Sunday (Jan. 1) morning.

Inner sand:

600m: Stars For You (H. Gore) 39. Moved freely.

800m: Marlboro Man (N.B. Kuldeep) 57, 600/42. Easy. Outlander (Ajinkya), Hilad (H. Gore) 55, 600/40. They finished level freely.

1000m: Exclusive (Mustakim) 1-7, 800/53, 600/40. Moved well. Majorella Blue (Zervan), Kisling (N.B. Kuldeep) 1-11, 600/42. They ended level. Speculator (N.B. Kuldeep) 1-10, 800/54, 600/40. Pressed.

1400m: Easy Rider (Zervan) 1-41, 1000/1-11, 600/42. Pushed.