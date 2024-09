Excellent Lass primed to deliver in Mysore 1000 Guineas

Excellent Lass, who has been well tuned, is expected to score in the Mysore 1000 Guineas 2024 (1,600m), the first classic event of the season to be held here on Friday (Sept. 20). There will be no false rails.

1. SIDAPUR PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Sea Jack (5) Saddam H 61.5, 2. One Diamond (8) Faiz 61, 3. Cool Winter (10) Gautam Raj 59.5, 4. Nishk (9) Phabhu K 59.5, 5. Reap The Bounty (1) A. Bandaal 59.5, 6. Sand Castles (11) P. Sai Kumar 59.5, 7. Sky Storm (7) Kiran Rai 59.5, 8. Theas Gamble (15) Abhishek Mhatre 59.5, 9. Pettes Love (2) Antony 58.5, 10. Fifty Grand (13) J. Paswan 57.5, 11. Fleet Tactical (12) Angad 57, 12. Gentleman’s Word (14) Sai Kiran 55, 13. Masters Mind (6) Madhu Sudhan 53.5, 14. Squanto (3) M. Rajesh K 52.5 and 15. D United (4) R. Shiva K 52.

1. PETTES LOVE, 2. SAND CASTLES, 3. SKY STORM

2. PANCHGANI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Natural Hunter (10) Shyam K 60, 2. Friya (8) K. Rajesh 55.5, 3. Eiffel Tower (9) Koshi K 54.5, 4. Perfect Heart (4) M. Prabhakaran 54.5, 5. Queen Of Comebaks (6) Faiz 54, 6. What Is This (2) Kiran Rai 54, 7. Empyrian (3) S. Imran 52.5, 8. Knotty Methods (5) R. Girish 52.5, 9. Ankush (1) Angad 50.5 and 10. Bundelkhand Queen (7) S. Shareef 50.5.

1. ANKUSH, 2. PERFECT HEART, 3. FRIYA

3. PSYCHIC STRENGTH PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-00: 1. Natural One (5) G. Vivek 62.5, 2. Magic Circle (9) M. Chandrashekar 60, 3. Dornish (8) Akash Agarwal 59, 4. Minx (1) M. Rajesh K 58, 5. N R I Touch (4) Antony 57.5, 6. Dalhousie (6) Jagadeesh 55.5, 7. I Can (-) (-) 55.5, 8. Jannat (3) Afsar Khan 55.5, 9. Free Spirited (2) P. Sai Kumar 54.5, 10. Coyote Girl (10) Dhanu S 53.5, 11. Sultan Sword (13) R. Shiva K 53, 12. Code Of Honour (12) Madhu Sudhan 52.5 and 13. Article Fifteen (11) A. Bandaal 51.5.

1. NATURAL ONE, 2. COYOTE GIRL, 3. N R I TOUCH

4. DR. M.A.M RAMASWAMY TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 3-30: 1. D Gold Star (5) S. Brahmmesh 60, 2. Galahad (4) Akshay K 59.5, 3. Ferretti (2) G. Vivek 58.5, 4. Mystic Bond (3) Dhanu S 58.5, 5. Philosophy (9) Antony 58, 6. Splendido (7) S.J. Moulin 56.5, 7. Athulya (1) Koshi K 55.5, 8. Cavarozzi (6) L.A. Rozario 55.5 and 9. Aabushan (8) Angad 53.

1. GALAHAD, 2. PHILOSOPHY, 3. FERRETTI

5. MYSORE 1000 GUINEAS 2024 (1,600m), 3-y-o fillies, (Terms), 4-00: 1. Chotipari (3) Sai Kiran 56, 2. Excellent Lass (5) Suraj 56, 3. Finley (4) Akshay K 56, 4. Joon (1) Koshi K 56 and 5. Sherouk (2) G. Vivek 56.

1. EXCELLENT LASS, 2. FINLEY

6. ORIGINAL VEL RACING TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Court Jester (5) Faiz 62, 2. Moonlight Queen (3) J. Paswan 61.5, 3. Seolfor Bullet (9) Akshay K 60.5, 4. Sparking Night (11) G. Vivek 58, 5. Wellington (6) R. Shiva K 56.5, 6. Kensington Court (1) Kiran Rai 55, 7. Miraculous Girl (2) Gautam Raj 54.5, 8. Trump Baby (8) Ayaz Khan 53, 9. Emerald Queen (10) Dhanu S 52.5, 10. Twilight Fame (7) M. Rajesh K 51 and 11. Seoul (4) A. Bandaal 50.

1. SEOLFOR BULLET, 2. SPARKLING NIGHT, 3. COURT JESTER

7. PANCHGANI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Drisana (-) (-) 62.5, 2. Natural Tornado (5) Shyam K 62, 3. Worldly Wise (2) Rahil Akhtar 60, 4. Gilded Butterfly (3) Md. Mushraf 58.5, 5. Infiniteposibility (7) M. Rajesh K 55.5, 6. Revelator (8) Angad 55.5, 7. Country Magic (6) Salman Khan 55, 8. Nevershow Weakness (10) M. Prabhakaran 55, 9. Coorg General (1) Dhanu S 54.5 and 10. D Golden Cup (4) S. Shareef 54.

1. INFINITEPOSIBILITY, 2. COORG GENERAL, 3. D GOLDEN CUP

Day’s best: GALAHAD

Double: EXCELLENT LASS — SEOLFOR BULLET

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.