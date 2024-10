Excellent Lass primed for an encore

Trainer Rajesh Narredu’s filly Excellent Lass, who won the Mysore 1000 Guineas in great style, should score an encore in the Race2win.Com Deccan Derby, the blue riband of the season to be held here on Wednesday (Oct. 2 ).

ADVERTISEMENT

1. MYSORE RACE CLUB CUP (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 12.15 p.m.: 1. Dali’s Destiny (8) Deepak Singh 60, 2. Shadow Baby (2) Vivek G 60, 3. Only The Brave (7) M. Mark 59, 4. Mr. Perfect (3) Mohit 58.5, 5. Star Of Night (4) Hindu Singh 58.5, 6. One N Only (9) Kuldeep Sr. 57, 7. Mirzeta (15) Md. Ismail 56.5, 8. Normui (14) Mukesh 56, 9. Genie (10) Md. Ekram 55.5, 10. High Heels (6) B.R. Kumar 55, 11. Pancho (13) B. Nikhil 55, 12. American Flame (16) Rafique Sk. 54, 13. Pinatubo (11) Surya Prakash 54, 14. Freedom Touch (12) P. Sai K 52.5, 15. Cape May (1) S. Saqlain 50.5 and 16. Nav Lakhaa (5) P. Ajeeth K 50.5.

1. STAR OF NIGHT, 2. SHADOW BABY, 3. MR. PERFECT

ADVERTISEMENT

2. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 12.45: 1. Great Guns (8) P. Sai K 60, 2. Kingston (7) R.S. Jodha 60, 3. Maverick (4) Suraj Narredu 59, 4. Anzio (9) M. Mark 58, 5. Adbhut (1) S. Saqlain 57, 6. The Thunder (6) Alex Roazario 57, 7. Reigning Beauty (3) Md. Ekram 56.5, 8. Imperia (12) P. Ajeeth 55.5, 9. Miss Little Angel (2) Antony Raj 55.5, 10. Ragnarök (11) Likith Appu 54.5, 11. Delhi Heights (5) Mukesh 53.5 and 12. Juramento (10) B.R. Kumar 53.5.

1. MAVERICK, 2. ADBHUT, 3. IMPERIA

3. MADRAS RACE CLUB CUP (1,800m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.20: 1. Yesterday (12) P. Ajeeth K 60, 2. Miss Marvellous (9) Likith Appu 59, 3. Alpine Girl (1) Mohit 58, 4. Barbet (10) Trevor 57.5, 5. Crown Witness (2) Suraj Narredu 57, 6. Lady Danger (3) B. Nikhil 57, 7. Carnival Lady (6) Alex Rozario 55, 8. Trishul (4) Hindu Singh 54.5, 9. Silver Act (14) Mukesh 53.5, 10. Ampere’s Touch (13) P. Sai K 53, 11. White Pearl (8) Akshay K 53, 12. Shah Of Iran (11) Md. Ismail 52, 13. Ashwa Gajraj (5) Gaurav 51.5 and 14. Sugar (7) B.R. Kumar 50.5.

ADVERTISEMENT

1. WHITE PEARL, 2. BARBET, 3. CROWN WITNESS

4. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 1.50: 1. Best Buddy (11) Md. Ekram 61, 2. Miss Maya (10) Akshay K 58, 3. Berrettini (13) M. Mark 57.5, 4. Midsummer Star (8) P. Sai K 56, 5. Baisa (6) Abhay Singh 54.5, 6. The King N I (7) Rafique Sk. 54.5, 7. Gretsy (5) Kuldeep Sr. 54, 8. High Reward (12) Gaurav 54, 9. Kenaf (1) B.R. Kumar 54, 10. N R I Sport (3) Likith Appu 53, 11. Malibu (4) S. Saqlain 52.5, 12. Tripurari (2) Sonu K 51.5 and 13. Lashka (9) Hindu Singh 50.

1. MISS MAYA, 2. MIDSUMMER STAR, 3. GRETSY

ADVERTISEMENT

5. BANGALORE TURF CLUB CUP (1,600m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.30: 1. Crimson Rose (3) Abhay Singh 60, 2. Grand Duke (1) R.S. Jodha 60, 3. Only My Way (6) S. Saqlain 60, 4. Top In Class (7) Mohit 60, 5. Voice Of A Dream (12) Hindu Singh 59, 6. Sucker Punch (5) P. Ajeeth K 57, 7. Park Lane (10) Md. Ismail 56, 8. Quality Warrior (4) Md. Ekram 56, 9. Das (11) Surya Prakash 55, 10. Sadiya (9) Kuldeep Jr. 52, 11. Wandring Warrior (2) Mukesh 51.5 and 12. Desert Sultan (8) Likith Appu 51.

1. QUALITY WARRIOR, 2. VOICE OF A DREAM, 3. DESERT SULTAN

6. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (1,100m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.05: 1. Minecraft (14) Akshay K 60, 2. Glorious Power (2) A.A. Vikrant 58.5, 3. Nucleus (9) Mohit 57.5, 4. Warwick (16) P. Ajeeth K 57, 5. Rival (13) Santosh Raj 56.5, 6. Calista Girl (3) Gaurav 56, 7. Briard Ridge (15) Surya Prakash 55.5, 8. Colt Pistol (5) Antony Raj 54.5, 9. Wind Sprite (8) Likith Appu 54.5, 10. Espionage (11) Kuldeep Sr. 11. Fara (1) Abhay Singh 52.5, 12. Calistoga (7) S. Saqlain 52, 13. Cosmico (12) Mukesh 52, 14. Final Judgement (6) Hindu Singh 52, 15. Knotty Senorita (10) Vivek G 52 and 16. Gatiman (4) B. Nikhil 50.

ADVERTISEMENT

1. ESPIONAGE, 2. CALISTOGA, 3. FINAL JUDGEMENT

7. TURF AUTHORITIES OF INDIA CUP (1,400m), 3-y-o and upward, rated 80 and above (Cat. I), 3.40: 1. Priceless Gold (8) A.A. Vikrant 66, 2. Siddharth (7) Sandesh 62, 3. Huntingdon (2) Akshay K 59, 4. Akido (13) R.S. Jodha 57, 5. Malaala (9) Trevor 57, 6. Candy Girl (12) Md. Ekram 55.5, 7. Shadow Of The Moon (1) S. Saqlain 54, 8. Last Wish (4) P. Ajeeth K 51.5, 9. Alexina (10) Santosh Raj 50, 10. N R I Doublepower (5) Kuldeep Sr. 50, 11. Strauss (3) B. Nikhil 50, 12. Lucky Zone (6) Surya Prakash 50 and 13. She Can (11) B.R. Kumar 50.

1. SIDDHARTH, 2. MALAALA, 3. HUNTINGDON

8. RACE2WIN. COM DECCAN DERBY (Gr. 1) (Terms) (2,000m), 3-y-o only, 4.15: 1. Arkadian (8) S. Saqlain 56, 2. Dapper Look (11) Kuldeep Sr. 56, 3. Duke Of Tuscany (1) Trevor 56, 4. Elfin Knight (4) Sandesh 56, 5. Get Lucky (9) Mukesh 56, 6. King Immortal (3) Hindu Singh 56, 7. Secret Saint (10) Akshay Kumar 56, 8. Seeking Alpha (5) Vivek G 56, 9. Victor Hugo (2) Antony Raj 56, 10. Excellent Lass (7) Suraj Narredu 54.5 and 11. Mountain Touch (6) P. Sai K 54.5.

1. EXCELLENT LASS, 2. DUKE OF TUSCANY, 3. SECRET SAINT

9. DELHI RACE CLUB CUP (1,400m), 3-y-o and upward, rated up to 25 (Cat. III), 5.15: 1. Blue Pantheress (1) Antony Raj 60, 2. Char Ek Char (9) Akshay K 60, 3. Deccan Ranger (2) Mukesh 60, 4. Exclusive Spark (10) Mohit 60, 5. Soorya Vahan (4) Md. Ismail 60, 6. Arba Wahed Arba (6) P. Ajeeth K 59, 7. Arnaz (8) Kuldeep Sr. 58, 8. Blue Brigade (7) Surya Prakash 56.5, 9. Pair Of Wings (3) G. Naresh 52.5 and 10. Politics (5) B. Nikhil 50.5.

1. CHAR EK CHAR, 2. SOORYA VAHAN, 3. POLITICS

Day’s Best: MAVERICK

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 7 4, (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.