Exceed obliges in the C.M. Varma and B.M. Varma Memorial Million

January 12, 2024 07:17 pm | Updated 07:17 pm IST - BENGALURU:

S. Attaollahi-trained Exceed (Trevor up) won the C.M. Varma and B.M. Varma Memorial Million, the feature event of the races held here on Friday (Jan 12). The winner is owned by Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Sp. Thirunavukkarasu & Mr. Joydeep Datta Gupta.

The results:

1. ALAKNANDA PLATE (Div. II): MARCO POLO (G. Vivek) 1, Raffles (Ram Nandan) 2, Bellissimo (Afsar Khan) 3 and Sacred Creator (Angad) 4. Not run: Princess Jasmine. 1-1/2, 4-1/4 and 3-1/4. 1m, 28.00s. ₹25 (w), 13, 10 and 60 (p), SHP: 34, THP: 145, FP: 65, Q: 42, Trinella: 1,726, Exacta: 5,955. Favourite: Marco Polo. Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Azhar Ali.

2. ALAKNANDA PLATE (Div. I): WAY OF LIFE (R. Pradeep) 1, Lady Godiva (Darshan) 2, Emeraldo (Mark) 3 and She’s A Lady (Antony) 4. Nk, Shd and Shd. 1m, 28.74s. ₹218 (w), 35, 13 and 16 (p), SHP: 48, THP: 48, FP: 5,381, Q: 447, Trinella: 14,943, Exacta: 16,642. Favourite: She’s A Lady. Owners: Mr. Nanda Kumar N & Mr. G. Gangadhar. Trainer: Rajendra Singh.

3. ABBEY FALLS PLATE (Div. III): SOUTHERNARISTOCRAT (G. Vivek) 1, Embosom (P. Siddaraju) 2, Domina (Srinath) 3 and Mega Success (Jagadeesh) 4. 3-1/4, Hd and Nose. 1m, 14.35s. ₹157 (w), 26, 18 and 12 (p), SHP: 38, THP: 50, FP: 1,534, Q: 555, Trinella: 2,402, Exacta: 13,926. Favourite: Domina. Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Azhar Ali.

4. JANUARY STAKES: ALDILA (S. John) 1, Vyasa (I. Chisty) 2, Isabelle (L.A. Rozario) 3 and Mystikos (Antony) 4. 1-1/4, 2-1/4 and 1. 1m, 26.53s. ₹52 (w), 20, 15 and 20 (p), SHP: 40, THP: 48, FP: 218, Q: 156, Trinella: 1,088, Exacta: 3,744. Favourite: Glow In The Dark. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep. by Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. ABBEY FALLS PLATE (Div. II): ALTAMONTE (Jagadeesh) 1, Remontoir (Ram Nandan) 2, Singhsaab (G. Vivek) 3 and Eco Friendly (Tousif) 4. 1-3/4, 1/2 and 3/4. 1m, 14.29s. ₹104 (w), 24, 13 and 16 (p), SHP: 34, THP: 55, FP: 350, Q: 154, Trinella: 2,125, Exacta: 9,219. Favourite: Remontoir. Owner and trainer: Mr. S. Inayathulla.

6. S.M. RAMAKRISHNA RAO MEMORIAL CUP: PROMISE KEPT (S. John) 1, Aherne (Darshan) 2, Devils Magic (Antony) 3 and Armory (Angad) 4. 3/4, Lnk and Snk. 1m, 26.39s. ₹30 (w), 20, 55 and 30 (p), SHP: 177, THP: 67, FP: 542, Q: 349, Trinella: 46,913, Exacta: 45,260 (c/o). Favourite: Promise Kept. Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. C.M. VARMA AND B.M. VARMA MEMORIAL MILLION: EXCEED (Trevor) 1, Art Of Romance (Srinath) 2, Makoto (Antony) 3 and Golden Light (I. Chisty) 4. 6, 1 and 1-1/2. 1m, 13.01s. ₹14 (w), 11, 14 and 12 (p), SHP: 24, THP: 36, FP: 34, Q: 33, Trinella: 52, Exacta: 245. Favourite: Exceed. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Sp. Thirunavukkarasu & Mr. Joydeep Datta Gupta. Trainer: S. Attaollahi.

8. ABBEY FALLS PLATE (Div. I): ULTIMATE STRIKER (Darshan) 1, Silver Swift (G. Vivek) 2, Jokshan (M. Naveen) 3 and War Trail (Ikram Ahmed) 4. Not run: Belvedere. 1-1/4, 1/2 and 1-3/4. 1m, 14.55s. ₹54 (w), 17, 25 and 15 (p), SHP: 66, THP: 56, FP: 515, Q: 213, Trinella: 2,780, Exacta: 46,912. Favourite: Jokshan. Owners: Mr. H.K. Lakshman Gowda, Mr. Sharath M. Narayana, Mr. N. Prem Kumar & Mr. Shailendra Singh. Trainer: V. Lokanath.

Jackpot: ₹7,596 (33 tkts.); Runner-up: 1,064 (101 tkts.); Treble (i): 9,109 (carried over); (ii): 277 (58 tkts.).