Evaldo primed to repeat in the Stayers Trial Stakes

February 03, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Evaldo, who is in fine nick, may score an encore in the Stayers Trial Stakes, the chief event of the races to be held here on Friday Feb 3). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. INDRAVATI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Activated (7) L.A. Rozario 62.5, 2. Bellissimo (4) P. Mani 61.5, 3. Fair Counsel (2) Tousif 61.5, 4. Emma (6) Likith Appu 61, 5. The Sound Of Music (10) R. Pradeep 60.5, 6. Altamonte (3) VIvek 59, 7. War Trail (1) Sai Kiran 59, 8. Elite Agent (5) Kiran Rai 58.5, 9. Artiana (11) Vinod Shinde 58, 10. Dawn Rising (9) Rayan 58 and 11. He’s The One (8) Salman K 57.5.

1. WAR TRAIL, 2. EMMA, 3. ACTIVATED

2. ELLORA CAVES PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 2-00: 1. Almanach (1) Salman K 60, 2. See My Heels (8) Suraj 60, 3. Trensetter (6) R. Pradeep 59.5, 4. War Eagle (2) P. Mani 59.5, 5. Striking Point (3) S. Saqlain 58.5, 6. Bramastram (9) Likith Appu 56.5, 7. Master Of Success (4) Sai Kiran 56, 8. Akasi (7) Vivek 54.5, and 9. Altair (5) Tousif 53.5.

1. SEE MY HEELS, 2. MASTER OF SUCCESS, 3. STRIKING POINT

3. JOG FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Konabos (8) S. John 60, 2. Klockner (11) Srinath 57.5, 3. Breeze Bluster (1) Salman K 56, 4. Ice Storm (4) Jagadeesh 56, 5. Quick Witted (7) Md. Aliyar 56, 6. Masteroftheskies (9) Vivek 55, 7. Raffles (10) Tousif 55, 8. Golden Starlet (6) Kiran Rai 54.5, 9. Kallu Sakkare (2) Sai Kiran 54.5, 10. Southernaristocrat (3) Darshan 54 and 11. Impiana (5) L.A. Rozario 53.5.

1. KONABOS, 2. IMPIANA, 3. KLOCKNER

4. COBWEB PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Bourbon Bay (5) Darshan 56, 2. Rainbow Dreamer (2) Akshay K 56, 3. Roman Spirit (7) Srinath 56, 4. Spacex (4) L.A. Rozario 56, 5. Fast Pace (3) Ajeet K 54.5, 6. Fifth Element (6) Vinod Shinde 54.5 and 7. Greenwich (1) S. Saqlain 54.5.

1. ROMAN SPIRIT, 2. RAINBOW DREAMER, 3. FAST PACE

5. PARFAIT AMOUR TROPHY (1,600m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Santorino (6) S. John 60, 2. King Of War (10) S. Saqlain 59.5, 3. Ripple N Storm (7) Akshay K 58.5, 4. Lycurgus (5) Sai Kiran 57.5, 5. Born King (8) Khurshad A 56.5, 6. High Opinion (1) B. Nayak 56.5, 7. Triumphant (9) Suraj 56, 8. Pazel (3) L.A. Rozario 55, 9. Foi (2) Darshan 54.5 and 10. Chinky Pinky (4) R. Pradeep 53.

1. SANTORINO, 2. KING OF WAR, 3. TRIUMPHANT

6. S.M. RAMAKRISHNA RAO MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Queen Spirit (12) Akshay K 60, 2. Extraordinary (10) Sai Kiran 59.5, 3. Galactical (7) Salman K 59, 4. The Response (2) Tousif 59, 5. Smithsonian (8) Darshan 58.5, 6. Mystic Eye (11) Likith Appu 57.5, 7. English Bay (5) Ashok K 57, 8. Crown Consort (9) Suraj 56, 9. Golden Time (6) Vinod Shinde 56, 10. Montelena (1) L.A. Rozario 55, 11. General Patton (4) Khurshad A 54.5 and 12. Millbrook (3) S. Saqlain 54.

1. CROWN CONSORT, 2. QUEEN SPIRIT, 3. MONTELENA

7. STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Evaldo (2) Akshay K 59, 2. Fire Power (4) Srinath 59, 3. Karanveer (5) A. Imran 59, 4. Silvarius (1) S. John 59 and 5. Ruling Goddess (3) Darshan 57.5.

1. EVALDO, 2. KARANVEER

8. JOG FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Lagopus (5) A. Imran 60.5, 2. Nikolina (4) S. John 60, 3. Aherne (1) Darshan 58.5, 4. White Roses (8) Suraj 58, 5. Air Display (11) Vivek 57.5, 6. Mystical Merkabah (9) Kiran Rai 56, 7. Opus One (6) L.A. Rozario 56, 8. Recreator (10) Vinod Shinde 56, 9. Fare Weather (12) R. Pradeep 55, 10. Noble Ruler (7) Md. Aliyar 55, 11. Thewhisperquietly (3) Sai Kiran 55 and 12. Je Ne Sais Quoi (2) Salman K 54.5.

1. NIKOLINA, 2. OPUS ONE, 3. WHITE ROSES

9. ELLORA CAVES PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 5-30: 1. Starry Wind (8) Likith Appu 62, 2. Classic Charm (6) Darshan 60, 3. Eco Friendly (5) P. Mani 59, 4. Hope Island (4) S. John 59, 5. Beldona (1) Sai Kiran 58.5, 6. Ultimate Striker (7) S. Saqlain 58.5, 7. Dr Logan (9) L.A. Rozario 58, 8. Smile Around (3) Naveen K 56.5 and 9. Speaking Of Stars (2) Salman K 56.5.

1. HOPE ISLAND, 2. BELDONA, 3. SPEAKING OF STARS

Day’s best: EVALDO

Double: SANTORINO — CROWN CONSORT

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.