Evaldo primed to deliver in Ashoka Chakra Cup

December 23, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Evaldo, who has been well prepared, is expected to score in the Ashoka Chakra Cup (1,800m), the feature event of the races to be held here on Friday (Dec. 23). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. YAMUNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 12-45 p.m.: 1. War Trail (2) B.L. Paswan 60, 2. Spirit Dancer (7) Darshan 58.5, 3. Dawn Rising (11) G. Vivek 58, 4. Phoenix Surprise (3) B. Dharshan 57.5, 5. Chandra Kanta (6) Tousif 57, 6. Commandpost (8) Kiran Rai 57, 7. Osibisa (1) P. Siddaraju 57, 8. Red Lucifer (5) Antony 57, 9. Praia Do Cassino (4) Likith Appu 56.5, 10. Perfect Halo (10) L.A. Rozario 56 and 11. Jai Vikram (9) Syed Imran 54.

1. DAWN RISING, 2. WAR TRAIL, 3. PERFECT HALO

2. KISAN DIVAS PLATE (Div. III), (1,400m), rated 20 to 45, 1-15: 1. Aferpi (7) Kiran Rai 60, 2. George Everest (8) Zervan 60, 3. Galloping Ahead (9) Shreyas S 59, 4. Listen To Me (11) Trevor 59, 5. Capriati (3) Antony 58.5, 6. Empress Bella (1) M. Chandrashekar 58.5, 7. Oasis Class (2) Nazerul 58.5, 8. Solid Power (4) Salman K 58.5, 9. Singhsaab (5) R. Ajinkya 58, 10. Sunway Lagoon (6) Tousif 58 and 11. The Beginning (10) B.L. Paswan 57.5.

1. LISTEN TO ME, 2. THE BEGINNING, 3. CAPRIATI

3. KRISHNA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 1-45: 1. Golden Time (3) G. Vivek 60, 2. Dr Logan (5) Vaibhav 59.5, 3. Realia (1) Chethan K 59, 4. Embosom (4) L.A. Rozario 58, 5. Silver Swift (2) R. Ajinkya 58, 6. Stunning Beauty (9) Sai Kiran 58, 7. John Connor (6) Nazerul 56, 8. Thunderstruck (8) M. Chandrashekar 54 and 9. My Vision (7) R. Pradeep 53.5.

1. JOHN CONNOR, 2. GOLDEN TIME, 3. STUNNING BEAUTY

4. KISAN DIVAS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-15: 1. Southern Force (8) Akshay K 60, 2. Alcides Synergy (12) A. Imran 59.5, 3. High Opinion (9) B. Nayak 57.5, 4. Augusto (2) R. Pradeep 57, 5. Empire Of Dreams (1) R. Ajinkya 56, 6. King Of War (7) G. Vivek 56, 7. Opus One (4) L.A. Rozario 56, 8. Pazel (3) Darshan 56, 9. Raffles (5) Arshad 56, 10. Riveting (10) Shreyas S 56, 11. Limited Edition (6) Nazerul 54.5 and 12. The Strikingly (11) Sai Kiran 54.5.

1. ALCIDES SYNERGY, 2. KING OF WAR, 3. LIMITED EDITION

5. ABBEY FALLS PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Czar (6) Antony 56, 2. Fearless Joey (3) Vinod Shinde 56, 3. Fort Nelson (2) Srinath 56, 4. Julio (4) Trevor 56, 5. True Faith (5) Zervan 56, 6. Vivaldo (1) Akshay K 56 and 7. Crystal Snow (7) Darshan 54.5.

1. JULIO, 2. CZAR

6. KRISHNA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-15: 1. Osiris (7) M. Chandrashekar 62, 2. Four Wheel Drive (1) A. Imran 61.5, 3. Katana (4) Srinath 61.5, 4. Tyto Alba (5) Kiran Rai 60, 5. See My Heels (3) M. Prabhakaran 59.5, 6. The Strength (2) Sai Kiran 59.5, 7. Classic Charm (8) I. Chisty 58, 8. Ozark (9) R. Ajinkya 56.5 and 9. Brooklyn Supreme (6) Arshad 51.5.

1. KATANA, 2. FOUR WHEEL DRIVE, 3. THE STRENGTH

7. Y.S. SURENDER MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Capable (10) P. Siddaraju 62.5, 2. Cool Rider (8) Srinath 58.5, 3. Eternal Princess (4) Vinod Shinde 58, 4. The Inheritor (6) Sai Kiran 55.5, 5. General Patton (5) Nazerul 55, 6. Super Gladiator (7) L.A. Rozario 54, 7. Devils Magic (1) Indrajeet S 53.5, 8. Millbrook (9) Antony 53.5, 9. Lauterbrunnen (2) Kiran Rai 52 and 10. Benediction (3) Shreyas S 51.5.

1. COOL RIDER, 2. ETERNAL PRINCESS, 3. THE INHERITOR

8. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Evaldo (3) Akshay K 62, 2. Faith Of Success (4) I. Chisty 60.5, 3. Kensington (1) Antony 59, 4. Automatic (5) Trevor 56 and 5. Shubankar (2) Srinath 56.

1. EVALDO, 2. KENSINGTON

9. KISAN DIVAS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. La Reina (8) Vinod Shinde 61, 2. Measure Of Time (4) Rayan 60, 3. Nikolina (9) Antony 60, 4. Rhapsody In Green (7) A. Imran 59, 5. Sociable (2) Trevor 58.5, 6. The Golden Dream (10) Sai Kiran 58, 7. Klockner (1) Srinath 57.5, 8. Czarevitch (5) Darshan 57, 9. Recreator (11) Salman K 57, 10. Balor (3) R. Ajinkya 56.5 and 11. Je Ne Sais Quoi (6) Shreyas S 56.5.

1. SOCIABLE, 2. NIKOLINA, 3. BALOR

10. YAMUNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-15: 1. Dallas Drifter (9) Tousif 62.5, 2. Emeraldo (7) Vaibhav 62.5, 3. The Sound Of Music (4) P. Siddaraju 62.5, 4. First Royalist (5) Naveen K 61.5, 5. Air Display (6) Likith Appu 61, 6. By The Book (8) Arshad 60, 7. Sky Princess (3) Chethan K 60, 8. Apollo Light (1) Jagadeesh 59.5, 9. Elite Agent (11) Kiran Rai 59.5, 10. Marco Polo (2) R. Ajinkya 59.5 and 11. Activated (10) L.A. Rozario 57.

1. ACTIVATED, 2. SKY PRINCESS, 3. MARCO POLO

Day’s best: COOL RIDER

Double: EVALDO — SOCIABLE

Jkt: 6, 7, 8, 9 and 10; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7; (iii): 8, 9 and 10.