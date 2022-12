Evaldo lives up to the billing in the Ashoka Chakra Cup

December 23, 2022 07:13 pm | Updated 07:13 pm IST - BENGALURU:

Prasanna Kumar-trained Evaldo (Akshay Kumar up) won the Ashoka Chakra Cup, the feature event of the races held here on Friday (Dec 23). The winner is owned by Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj.

1. YAMUNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25: SPIRIT DANCER (Darshan) 1, Phoenix Surprise (B. Dharshan) 2, Perfect Halo (L.A. Rozario) 3 and War Trail (B.L. Paswan) 4. 3/4, 3-3/4 and 1. 1m, 15.28s. ₹488 (w), 70, 15 and 20 (p), SHP: 45, THP: 41, FP: 8,120, Q: 1,592, Trinella: 51,605, Exacta: 45,830 and 19,641. Favourite: War Trail. Owner: Mr. M.A.M Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

2. KISAN DIVAS PLATE (Div. III), (1,400m), rated 20 to 45: GALLOPING AHEAD (Shreyas S) 1, Capriati (Antony) 2, Listen To Me (Trevor) 3 and George Everest (Zervan) 4. 4, Lnk and 3. 1m 27.98s. ₹104 (w), 26, 13 and 10 (p), SHP: 24, THP: 45, FP: 461, Q: 214, Trinella: 530 and 178, Exacta: 5,069 and 4,344. Favourite: Listen To Me. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd, Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP and Mr. S.R. Sanas. Trainer: S. Attaollahi.

3. KRISHNA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: GOLDEN TIME (G. Vivek) 1, Dr Logan (Vaibhav) 2, Embosom (L.A. Rozario) 3 and Silver Swift (R. Ajinkya) 4. 6-3/4, 3/4 and 5-3/4. 1m, 26.61s. ₹13 (w), 10, 21 and 19 (p), SHP: 55, THP: 43, FP: 120, Q: 98, Trinella: 412 and 142, Exacta: 2,969 and 1,339. Favourite: Golden Time. Owner: Mr. H.K. Lakshman Gowda. Trainer: V. Lokanath.

4. KISAN DIVAS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: KING OF WAR (G. Vivek) 1. Opus One (L.A. Rozario) 2, Limited Edition (Nazerul) 3 and Alcides Synergy (A. Imran) 4. 1-1/4, Nk and Nk. 1m, 26.79s. ₹36 (w), 14, 30 and 57 (p), SHP: 79, THP: 126, FP: 338, Q: 270, Trinella: 8,369 and 3,587, Exacta: 25,721 and 3,674. Favourite: Alcides Synergy. Owner: Mrs. Shruthiba L. Gowda. Trainer: V. Lokanath.

5. ABBEY FALLS PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms): CZAR (Antony) 1, Fort Nelson (Srinath) 2, Fearless Joey (Vinod Shinde) 3 and True Faith (Zervan) 4. Not run: Vivaldo. Nose, 5 and 1/2. 1m, 14.13s. ₹39 (w), 11 and 29 (p), SHP: 42, THP: 59, FP: 234, Q: 84, Trinella: 1,191 and 562, Exacta: 3,949 and 1,375. Favourite: Julio. Owners: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep by. Mr. Rajendran & United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. KRISHNA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: FOUR WHEEL DRIVE (A. Imran) 1, Classic Charm (I. Chisty) 2. Katana (Srinath) 3 and The Strength (Sai Kiran) 4. 1-3/4, 3/4 and 3/4. 1m, 27.00s. ₹18 (w), 13, 14 and 14 (p), SHP: 57, THP: 52, FP: 153, Q: 85, Trinella: 379 and 70, Exacta: 1,020 and 527. Favourite: Four Wheel Drive. Owners: Mr. Akshay Karan, Mr. Syed Nawaz Hussain & Mr. V. Krishna Das. Trainer: S. Dominic.

7. Y.S. SURENDER MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65: COOL RIDER (Srinath) 1, Benediction (Shreyas S) 2, Devils Magic (Indrajeet S) 3 and Capable (P. Siddaraju) 4. 1/2, 3-1/4 and 1-1/2. 1m, 13.50s. ₹16 (w), 10, 52 and 31 (p), SHP: 143, THP: 82, FP: 403, Q: 388, Trinella: 3,006 and 1,054, Exacta: 73,700 and 31,585, Favourite: Cool Rider. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mrs. Rohini Thupal, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala & Mr. Anjan Kumar Rangaraj and Mr. Roopesh S. Trainer: Neil Darashah.

8. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over, (Terms): EVALDO (Akshay K) 1, Kensington (Antony) 2, Automatic (Trevor) 3 and Shubankar (Srinath) 4. 3/4, 7-1/4 and Lnk. 1m, 51.16s. ₹17 (w), 12 and 13 (p), SHP: 26, THP: 29, FP: 44, Q: 30, Trinella: 49 and 22, Exacta: 73 and 50. Favourite: Evaldo. Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

9. KISAN DIVAS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: BALOR (R. Ajinkya) 1, Czarevitch (Darshan) 2, Sociable (Trevor) 3 and Nikolina (Antony) 4. 1/2, 1-3/4 and Nk. 1m, 26.40s. ₹26 (w), 13, 20 and 14 (p), SHP: 55, THP: 43, FP: 171, Q: 132, Trinella: 437, Exacta: 1,150 and 404. Favourite: Balor. Owner: Mr. Gautam Maini. Trainer: Darius Byramji.

10. YAMUNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25: ACTIVATED (L.A. Rozario) 1, Air Display (Likith Appu) 2, Dallas Drifter (Tousif) 3 and Elite Agent (Kiran Rai) 4. 1-3/4, 3 and 1. 1m, 15.58s. ₹20 (w), 13, 13 and 18 (p), SHP: 42, THP: 43, FP: 91, Q: 54, Trinella: 319 and 220, Exacta: 845 and 399. Favourite: Activated. Owner: Mr. K. Kamesh. Trainer: Warren Singh.

Jackpot: ₹478 (179 tkts.); Runner-up: 72 (505 tkts.); Treble (i): 276 (28 tkts.); (ii): 215 (35 tkts.); (iii): 159 (77 tkts.).