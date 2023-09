Evaldo expected to score in the Maharaja’s Cup 

September 28, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - MYSURU:

Evaldo, who has been well tuned, is expected to score in the Maharaja’s Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Sept. 28). False rails (width about 1.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

The postponed last race from Wednesday (Sept. 27) will be run first.

INDRADHANUSH PLATE(Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 1-30 p.m.: 1. Magic Circle (12) Koshi K 61, 2. Defining Power (10) Kiran Rai 60, 3. Free Spirited (9) Faiz 60, 4. Legionary (5) Angad 59, 5. D Warrior (1) R. Shiva K 58.5, 6. Eye The Mind (8) B. Dharshan 58, 7. Seventh Samurai (11) Antony 57, 8. Dalhousie (3) T. Pavan 55.5, 9. Mighty Swallow (13) Arvind K 55.5, 10. Percivale (7) Jagadeesh 55.5, 11. Dame Fonteyn (14) Abhishek Mhatre 55, 12. Rembrandt (2) Shreyas S 55, 13. Nishk (15) Prabhu K 54.5, 14. Flying Brave (4) S. Shareef 54 and 15. D United (6) M. Rajesh K 51.

1. REMBRANDT, 2. MYGHTY SWALLOW, 3. SEVENTH SAMURAI

1. JAYANAGARA PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Burmese (2) Salman Khan 61, 2. Dear Lady (3) Neeraj 60, 3. Natural Gold (5) G. Vivek 60, 4. Ruling Dynasty (6) Akshay K 60, 5. Estefania (1) Antony 53.5 and 6. Sand Castles (4) Hindu S 53.

1. RULING DYNASTY, 2. DEAR LADY

2. VALAROSO PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Cletus (1) A. Merchant 61.5, 2. Mark One (8) Ram Nandan 60, 3. Biometric (2) S. Shareef 58.5, 4. Kingofthejungle (4) M. Rajesh K 57, 5. Beat The Odds (7) R. Shiva K 52, 6. Spirit Of The Rose (3) G. Vivek 51.5, 7. Ultimate Striker (6) Vinod Shinde 51.5 and 8. Copper Sunrise (5) Angad 50.

1. SPIRIT OF THE ROSES, 2. ULTIMATE STRIKER, 3. COPPER SUNRISE

3. AUNTY PIP PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 3-00: 1. War Song (15) Kiran Rai 61.5, 2. Bacchus (6) Gautam Raj 60.5, 3. Morganite (1) Afsar Khan 60.5, 4. Shivalik Sound (9) Tousif 60.5, 5. Chilly Breeze (3) Faiz 59.5, 6. Natural Fly (8) Inayat 59, 7. D Golden Cup (7) S. Qureshi 58.5, 8. Ironic Humour (4) Angad 58.5, 9. Swiss Tigress (11) M. Rajesh K 58.5, 10. News Maker (5) J. Paswan 57.5, 11. California Gold (14) A. Merchant 57, 12. Fleet Tactical (13) R. Shiva K 56, 13. Miss China (10) Shezad Khan 55.5, 14. Airvelocity (2) M. Shahid 52.5 and 15. Infinite Grace (12) Salman Khan 51.5.

1. NATURAL FLY, 2. CALIFORNIA GOLD, 3. INFINITE GRACE

4. K.T.SHAMAIAH GOWDA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 3-30: 1. Ashtar (10) T. Pavan 60.5, 2. Vijaya Falcon (5) G. Vivek 60, 3. Contributor (8) P. Sai K 58.5, 4. Viva La Vida (9) Antony 56, 5. Ghyama (1) Inayat 55.5, 6. Ignorance Is Bliss (4) M. Shahid 54, 7. Heroism (3) Arshad 53.5, 8. Jewel Thief (2) Angad 53.5, 9. Mountain Lion (6) Abhishek Mhatre 52.5 and 10. Achook (7) Vinod Shinde 51.

1. VIJAYA FALCON, 2. CONTRIBUTOR, 3. JEWEL THIEF

5. MAHARAJA’S CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. A Star Is Born (5) Suraj 60, 2. Evaldo (4) Akshay K 59, 3. General Atlantic (3) A. Agarwal 52, 4. Santorino (1) Antony 52 and 5. Shubankar (2) G. Vivek 52.

1. EVALDO, 2. A STAR IS BORN

6. SON OF THE LIGHT PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Wind Power (5) A. Merchant 60, 2. The King N I (1) Koshi K 58.5, 3. Baltimore (11) Antony 57.5, 4. Benignity (10) S. Hussain 57.5, 5. Sacred Creator (8) Angad 57.5, 6. D Don King (3) S. Brahmmesh 56.5, 7. Solo Prince (4) L.A. Rozario 56, 8. Jersey Legend (9) Arvind K 55.5, 9. War Trail (6) Inayat 55.5, 10. Dawn Rising (2) G. Vivek 54 and 11. Many Moons (7) Abhishek Mhatre 52.5.

1. THE KING N I, 2. SOLO PRINCE, 3. SECRED CREATOR

7. SON OF THE LIGHT PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: .1. Air Display (2) Inayat 62.5, 2. Four Wheel Drive (4) Tousif 62, 3. Osiris (11) M. Naveen 61.5, 4. Wind Whistler (6) Kiran Rai 61, 5. March To Victory (9) Ram Nandan 59.5, 6. Michelle Pride (8) Prabhu K 59, 7. Mr Humble (5) P. Surya 59, 8. Ombudsman (10) Vinod Shinde 59, 9. Coorg General (3) B. Dharshan 58, 10. Capri Girl (7) R. Pradeep 57.5, 11. Pastiche (1) Darshan 57.5 and 12. Phoenix Surprise (12) Arvind K 57.5.

1. MR HUMBLE, 2. AIR DISPLAY, 3. PASTICHE

Day’s best: EVALDO

Double: RULING DYNASTY — SPIRIT OF THE ROSE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.