Evaldo claims Winfair247 Eve Champion Trophy

Trainer Prasanna Kumar’s Evaldo, ridden by A. Sandesh, won the Winfair247 Eve Champion Trophy, the main attraction of Tuesday’s (Aug. 6) races. The winner is owned by Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj.

1. RONIN PLATE: ELOQUENT (A. Sandesh) 1, Supreme Spirit (Umesh) 2, Goddes Of Dawn (N. Bhosale) 3 and Fidato (Mustakim) 4. 1-1/2, 1 and Lnk. ₹18 (w), 11, 12 and 19 (p). SHP: 51, FP: 62, Q: 54, Tanala: 197 and 57. Favourite: Eloquent. Owners: Mr. Suresh Paladugu & Mrs. Niranjana R. Paladugu rep. Royal Arion Digital Sports Club Pvt. Ltd. & Miss. Ameeta Mehra. Trainer: Shazaan Shah.

2. UNICORN PLATE: LEO THE LION (Mustakim Alam) 1, Uzi (P. Vinod) 2, Toofaan (V. Bunde) 3 and Prince O’ War (M.S. Deora) 4. Not run: Marlboro Man. 2-1/4, 3/4 and 9. 1m, 54.27s. ₹22 (w), 14 and 21 (p). SHP: 37, FP: 142, Q: 53, Tanala: 644 and 227. Favourite: Prince O’ War. Owners: M/s. Dharrit Shah & Henit Y. Shah rep. Zwenzi Traders & Advisors Pvt. Ltd., M/s. Narendra Lagad, Suresh Keshaorao Yadav, Shantanu Bharat Shitole, Vijay Shakti Agarwal, Anjum Kapadia & Ajay K. Arora. Trainer: Narendra Lagad.

3. AUGUST HANDICAP: THUNDERING PHOENIX (C.S. Jodha) 1, Vincero (Vivek G.) 2, Come September (Mustakim) 3 and Stalin (Akshay Kumar) 4. 1-3/4, 1-1/4 and 1-1/2. 1m, 27.48s. ₹27 (w), 12, 15 and 25 (p). SHP: 26, FP: 98, Q: 39, Tanala: 336 and 199. Favourite: Vincero. Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. Akhtar Adamji Peerbhoy, Mr. Ajay K. Arora & Mr. Bharat V. Epur rep. Hallmark Racing & Equine Services LLP. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

4. HIGHLAND CROWN PLATE: LORD ERIC (Akshay Kumar) 1, Marcus (Vivek G) 2, Inquilab (Antony Raj) 3 and Mumtaz (Umesh) 4. Nose, 2-1/2 and Neck. 1m, 10.35s. ₹141 (w), 27, 92 and 19 (p). SHP: 225, FP: 3,927, Q: 1,167, Tanala: 9,669 and 4,144. Favourite: Mumtaz. Owners: M/s. Cyrus S. Poonawalla, Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Kairus Dadachanji, S.R. Sanas, Saleem Fazelbhoy & Mukul Sonawala. Trainer: Dallas Todywalla.

5. WINFAIR247 EVE CHAMPION TROPHY: EVALDO (A. Sandesh) 1, Dyf (Akshay Kumar) 2, Chamonix (Parmar) 3 and Third Avenue (Umesh) 4. 2-1/2, 2-1/4 and 3-1/2. 2m 4. 20s. ₹191 (w), 35 and 13 (p). SHP: 25, FP: 323, Q: 66, Tanala: 914 and 1,018. Favourite: Dyf. Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

6. ALTAF HUSSAIN TROPHY: VILLANELLE (C. Umesh) 1, Mazal (Akshay Kumar) 2, House Of Lords (N. Bhosale) 3 and Good Deeds (Gore) 4. 2, 1-1/2 and 4-1/2. 1m, 10.05s. ₹34 (w), 25, 14 and 50 (p). SHP: 44, FP: 83, Q: 81, Tanala: 792 and 582. Favourite: Mazal. Owners: Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria, Mr. & Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta & Mr. Roshan Emmanuel. Trainer: P. Shroff.

7. PARISIAN PLATE: THE PANTHER (Vivek G.) 1, Big Red (Antony Raj) 2, Angelo (Kirtish) 3 and Eaton Square (V. Bunde) 4. 3/4, 1 and 1/2. 1m, 52.55s. ₹33 (w), 10, 13 and 29 (p). SHP: 42, FP: 205, Q: 71, Tanala: 426 and 234. Favourite: The Panther. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Ms. Anita J. Captain. Trainer: P. Shroff.

Jackpot: 70%: ₹63,129 (1 tkt) & 30%: 4,509 (6 tkts.).

Treble: 6,306 (3 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 25, 061 (c/o).

