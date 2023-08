Evaldo claims the Karnataka Mile Championship Cup

August 12, 2023 07:30 pm | Updated 07:30 pm IST - BENGALURU

Prasanna Kumar trained Evaldo (Akshay Kumar up) won the Karnataka Mile Championship Cup, the chief event of the races held here on Saturday (Aug 12). The winner is owned by Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer Rajesh Narredu and Jockey Akshay Kumar won four races each respectively on the day.

The results

1. CAMINETO PLATE (Div. III): GOOD TIP (Trevor) 1, Solo Prince (G. Vivek) 2, The Strikingly (Afsar Khan) 3 and Appsara (Vinod Shinde) 4. Not run: Gold Fame. 4, 1 and 8. 1m 12.54s. Rs. 17 (w), 10, 14 and 15 (p), SHP: 31, THP: 40, FP: 38, Q: 25, Trinella: 239, Exacta: 2,044. Favourite: Good Tip.

Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Dr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla. Trainer: Rajesh Narredu.

2. ESQUIRE PLATE (Div. II): MOMENTOUS (M. Prabhakaran) 1, Angeles (Antony) 2, Instructor (Akshay K) 3 and High Tribute (Hindu S) 4. Not run: Palomino and Halchemeny. 2-1/4, 2-1/2 and Snk. 1m 13.24s. Rs. 56 (w), 15, 12 and 12 (p), SHP: 34, THP: 40, FP: 106, Q: 41, Trinella: 393, Exacta: 1,268. Favourite: Angeles.

Owners: M/s. Stride Livestock Pvt Ltd, Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Rajesh Narredu.

3. LUMBINI STUD PLATE: ALCIDES SYNERGY (J.H. Arul) 1, Forty Niner (Akshay K) 2, Groovin (Trevor) 3 and General Patton (Jagadeesh) 4. 1/2, 1-1/2 and 1. 1m 12.12s. Rs. 33 (w), 14, 16 and 15 (p), SHP: 40, THP: 53, FP: 192, Q: 77, Trinella: 255, Exacta: 3,169. Favourite: Groovin.

Owners: Mr. Balasubramanya R, Mr. T. Chetan Prasad & Mr. Lohith Anand. Trainer: Neil Darashah.

4. BETWAY SALAZAAR PLATE: POLISHED GIRL (Vinod Shinde) 1, Etosha (Akshay K) 2, Ashwa Yudhvir (Trevor) 3 and Peyo (P. Tejeshwar) 4. 1-3/4, 2-1/4 and 1-1/4. 1m 11.13s. Rs. 81 (w), 22, 12 and 15 (p), SHP: 40, THP: 68, FP: 396, Q: 170, Trinella: 1,218, Exacta: 18,185. Favourite: Etosha.

Owners: Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. M. Ravi & Mrs. R. Chellam. Trainer: Rajesh Narredu.

5. ESQUIRE PLATE (Div. I): QUEEN OF KYIV (Yash) 1, Clockwise (C. Umesh) 2, Prophecy (P.S. Chouhan) 3 and High Speed Dive (Inayat) 4. Not run: Madam Rich. 1-1/2, 2-1/4 and 1-3/4. 1m 12.43s. Rs. 188 (w), 39, 33 and 14 (p), SHP: 102, THP: 42, FP: 2,664, Q: 2,168, Trinella: 18,320, Exacta: 30,892 (carried over). Favourite: Zuri.

Owners: Ms. Ameeta Mehra, Mrs. B.E. Saldanha & So Blest Trading Co. Pvt Ltd rep by. Mrs. Rashmee A. Amersey. Trainer: Rajesh Narredu.

6. ADMIRAL HENRY JOHN ROUS TROPHY: NIKOLINA (Akshay K) 1, Contribute (Hindu S) 2, Shabelle (Trevor) 3 and Czar (Antony) 4. Not run: Twilight Tornado. 3/4, 2-1/4 and Lnk. 1m 24.29s. Rs. 143 (w), 28, 17 and 15 (p), SHP: 44, THP: 58, FP: 1,391, Q: 621, Trinella: 2,301, Exacta: 15,999. Favourite: Czar.

Owners: Mr. Ronak J. Kimmane, Mr. N.C. Arun, Mr. M.P. Vikram & Mr. Rohan Vijayendra. Trainer: Prasanna Kumar.

7. KARNATAKA MILE CHAMPIONSHIP CUP: EVALDO (Akshay K) 1, A Star Is Born (Trevor) 2, Once You Go Black (Neeraj) 3 and Moon’s Blessing (P.S. Chouhan) 4. 6-3/4, 3 and 3/4. 1m 35.01s. Rs. 32 (w), 11, 11 and 15 (p), SHP: 35, THP: 42, FP: 90, Q: 43, Trinella: 184, Exacta: 643. Favourite: A Star Is Born.

Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

8. GOVERNOR’S CUP: THIRD AVENUE (Akshay K) 1, La Reina (P.S. Chouhan) 2, Shubankar (G. Vivek) 3 and Pissarro (Trevor) 4. Not run: Fire Power and Monteverdi. 3-1/2, 1-1/4 and Shd. 2m 30.10s. Rs. 30 (w), 14 and 11 (p), SHP: 23, THP: 34, FP: 111, Q: 68, Trinella: 429. Favourite: Pissarro.

Owner: Mr. Kersi H. Vachha. Trainer: Arti Doctor.

9. CAMINETO PLATE (Div. II): GREENWICH (S. John) 1, Dynamic Force (Akshay K) 2, Mighty Swallow (Trevor) 3 and Debonair (B. Nayak) 4. 3/4, 5-1/4 and 3/4. 1m 13.34s. Rs. 44 (w), 14, 12 and 12 (p), SHP: 33, THP: 49, FP: 136, Q: 59, Trinella: 341, Exacta: 2,766. Favourite: Mighty Swallow.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. S. Pathy. Trainer: Arjun Mangalorkar.

10. CAMINETO PLATE (Div. I): SOFIYA (Akshay K) 1, Mazal Tov (S. John) 2, Ooh La La (Hindu S) 3 and Breeze Bluster (Inayat) 4. 4-3/4, Hd and Lnk. 1m 12.23s. Rs. 48 (w), 19, 10 and 23 (p), SHP: 39, THP: 52, FP: 127, Q: 53, Trinella: 839, Exacta: 17,763. Favourite: Mazal Tov.

Owners: Mr. Daulat Chhabria & M/s. Blazing Saddles (PF). Trainer: S. Attaollahi.

Jackpot: Rs. 19,063 (four tkts); Runner up: 1,485 (22 tkts); Treble (i): 4,236 (two tkts); (ii): 10,449 (one tkts); (iii): 1,080 (18 tkts).

