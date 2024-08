Evaldo claims the Idar Gold Trophy

Trainer Prasanna Kumar’s ward Evaldo, ridden by A. Sandesh, won the Idar Gold Trophy, the main event of Saturday’s (Aug. 31) races here.

The winner is owned by Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj.

1. COL. KAIKUSHROO MANECKJI BHARUCHA MEMORIAL TROPHY (Div. II): MAZAL (Akshay Kumar) 1, Lion King (Merchant) 2, Arbitrage (Gore) 3 and Daulat Mai (Mustakim) 4. 2-3/4, Shd and 1/2. 1m 9. 02s. ₹16 (w), 13, 231 and 58 (p). SHP: 477, FP: 2,666, Q: 518, Tanala: 7,341 and 4,719. Favourite: Mazal.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. Kairus Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Solomon F. Sopher. Trainer: Aman Altaf Hussain.

2. MACCHUPICCHU TROPHY: MADAM RICH (S. Saqlain) 1, Golden Kingdom (Kaviraj) 2, Chopin (Neeraj) 3 and Alpine Star (Mustakim) 4. Not run: Long Lease. 1-3/4, 1-3/4 and 1-1/4. 1m 36. 48s. ₹16 (w), 10 and 29 (p). SHP: 83, FP: 146, Q: 73, Tanala: 455 and 151. Favourite: Madam Rich.

Owners: Mr. Nitin H. Jain, Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: B. Prithviraj.

3. IDAR GOLD TROPHY: EVALDO (A. Sandesh) 1, Jamari (Vivek G) 2 and Ruling Dynasty (Neeraj) 3. 1/2 and 3-1/2. 2m 30. 20s. ₹21 (w), SHP: 21, FP: 34. Favourite: Jamari.

Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar P.

4. FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW MEMORIAL TROPHY: BRAVE BEAUTY (K. Nazil) 1, Julius (Bhawani) 2, Break Point (Ajinkya) 3 and Waikiki (Parmar) 4. Neck, Neck and 1-1/2. 1m 39. 89s. ₹171 (w), 54 and 14 (p). SHP: 35, FP: 1,428, Q: 397, Tanala: 1,445 and 688. Favourite: Julius.

Owners: Mr. Deepak Suryavanshi, Mr. G. Shewakramani & Mr. K.N. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

5. SOUTHERN COMMAND TROPHY: INQUILAB (Akshay Kumar) 1, Psychic Star (C. Umesh) 2, Zendaya (Sandesh) 3 and Substantial (C.S. Jodha) 4. Not run: Star Impact. Short Neck, 1-1/4 and Long Neck. 1m 25. 23s. ₹14 (w), 10, 12 and 15 (p). SHP: 38, FP: 49, Q: 81, Tanala: 113 and 52. Favourite: Inquilab.

Owners: Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria, Mr. & Mrs. Homi Mehta & Mr. Jehangir Mehta. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. COL. KAIKUSHROO MANECKJI BHARUCHA MEMORIAL TROPHY (Div. I): SHAMBALA (Antony Raj S) 1, Wanderlust (Nazil) 2, Goddes Of Dawn (Neeraj) 3 and Kinzhal (C. Umesh) 4. 2-1/2, 3 and 1. 1m 8. 87s. ₹29 (w), 16, 21 and 30 (p). SHP: 76, FP: 554, Q: 324, Tanala: 1,868 and 1,019. Favourite: Fiorentini.

Owners: Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. J.H. Damania. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

7. CAPITULATE PLATE: RED DUST (A. Sandesh) 1, Tyrone Black (Neeraj) 2, Precioso (V. Bunde) 3 and Spiritual Rock (Gore) 4. 1-3/4, 2-3/4 and Short Neck. 1m 27. 69s. ₹25 (w), 11, 37 and 39 (p). SHP: 69, FP: 405, Q: 163, Tanala; 868 and 308. Favourite: Red Dust.

Owner: Mr. Thanniru Srinivas. Trainer: Faisal A. Abbas.

Note: In this race, Showman (Mustakim up) clipped the hind heels of Comaneci near 400m and fell down, dislodging the rider. Mustakim escaped with minor injuries.

Jackpot : 70%: ₹10, 702 (5 tkts.), 30%: 1,529 (15 tkts.).

Treble : 2,243 (13 tkts.).

Super Jackpot : 70%: 12,869 (2 tkts.), 30%: 1,226 (9 tkts.).

