Eternal Blaze claims Bangalore 1000 Guineas

On a high: BTC chairman K Uday Eswaran, S. Ganapathy, trainer of Eternal Blaze, and jockey C.S. Jodha.

BENGALURU:

10 December 2021 19:35 IST

S. Ganapathy trained Eternal Blaze (C.S. Jodha Up) won the Bangalore 1000 Guineas, the chief event of the races held here on Friday (Dec 10). The winner is owned by Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust rep. by A.C. Muthiah.

Trainer Prasanna Kumar won three races for the day.

C.S. Jodha, who rode confidently, kept his filly fourth or fifth till the home stretch, and started manoeuvring his mount in the last 400m. Eternal Blaze accelerated tremendously and galloped with giant strides to pip the leader Moon’s Blessing on post.

The results

1. KRISHNA PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25: RIGHTLY NOBLE (Saddam H) 1, Top News (Tousif Khan) 2, Florencia (Salman Khan) 3 and Prime Star (J.H. Arul) 4. Not run: Quick Shots. 1-1/2, Nk and 1/2. 1m 17.44s. ₹36 (w), 15, 17 and 18 (p), SHP: 39, THP: 55, FP: 203, Q: 76, Trinella: 268 and 125, Exacta: 1,378 and 709. Favourite: Areca Angel.

Owners: Mr. Tatineni Prasad Rao, Mr. R. Shiva Shankar & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: B. Prithviraj.

2. FRANKEL PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms): SIEGE PERILOUS (Dhanu Singh) 1, Tactical Command (Darshan) 2, Pink Jasmine (Akshay K) 3 and Only You (Neeraj) 4. 1-3/4, 3-1/2 and 1-1/2. 1m 27.54s. ₹12 (w), 10, 15 and 13 (p), SHP: 37, THP: 31, FP: 56, Q: 42. Trinella: 97 and 36, Exacta: 154 and 72. Favourite: Siege Perilous.

Owners: Mr. P. Prasanna Kumar, Mr. Gaurav Kapur, Mrs. Ammu Ajit & Mr. Dean Stephens. Trainer: Prasanna Kumar.

3. KRISHNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25: EMBOSOM (Shreyas Singh) 1, Beautiful Oblivian (Vishal Bunde) 2, Chisox (J.H. Arul) 3 and Commandpost (H.M. Akshay) 4. 1/2, 2-3/4 and Nose. 1m 16.00s. ₹43 (w), 17, 23 and 12 (p), SHP: 67, THP: 48, FP: 460, Q: 257, Trinella: 758 and 234, Exacta: 2,309 and 1,154. Favourite: Chisox.

Owners: Mr. P. Prasanna Kumar & Mr. K. Manoj Kumar. Trainer: Prasanna Kumar.

4. SEATTLE SLEW PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms): EVALDO (Akshay K) 1, Prince Abir (P.S. Chouhan) 2, Muirfield (Antony) 3 and Analect (Darshan) 4. 2-3/4, 3-1/4 and Nk. 1m 14.36s. ₹15 (w), 11, 16 and 11 (p), SHP: 46, THP: 39, FP: 97, Q: 79, Trinella: 156 and 46, Exacta: 335 and 155. Favourite: Evaldo.

Owners: Mr. K. Manoj Kumar & Mrs. Gaja Manoj. Trainer: Prasanna Kumar.

5. CHIEF MINISTER’S TROPHY (2,000m), 3-y-o & over, (Terms): AUTOMATIC (A. Qureshi) 1, Pissarro (Akshay K) 2, Silvarius (Antony) 3 and Speedster (Yash) 4. 1/2, 1 and Snk. 2m 07.68s. ₹55 (w), 19 and 23 (p), SHP: 30, THP: 30, FP: 222, Q: 111, Trinella: 641 and 253, Exacta: 1,741 and 918. Favourite: Silvarius.

Owners: Mr. D. Shailesh Shivaswamy, Mr. P. Ashwin Pai, Mr. K. Ravi & Mr. Sudarshan M. Raju. Trainer: Irfan Ghatala.

6. BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o Indian Fillies (Terms): ETERNAL BLAZE (Multidimensional - Majestic Opinion) C.S. Jodha 1. Moon’s Blessing (Win Legend - Stimulate) Suraj 2, Medora (Multidimensional - Blue Sky) P.S. Chouhan 3 and Pecanwood (Win Legend - Woodberg) Yash 4. Nk, 1/2 and Lnk. 1m 39.21s. ₹53 (w), 20, 17 and 14 (p), SHP: 43, THP: 52, FP: 368, Q: 149, Trinella: 389 and 176, Exacta: 2,589 and 1,823. Favourite: Medora.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust rep. by A.C. Muthiah. Trainer: S. Ganapathy.

7. CHITRADURGA PLATE (1,400m) rated 40 to 65, 4-y-o & over: THE SOVEREIGN ORB (Akshay K) 1, First Impression (Antony) 2, Peluche (A. Imran Khan) 3 and Dr Logan (S. Shareef) 4. 3-3/4, 2-3/4 and 2-1/2. 1m 26.84s. ₹12 (w), 11, 14 and 15 (p), SHP: 25, THP: 36, FP: 24, Q: 25, Trinella: 76 and 48, Exacta: 694 and 495. Favourite: The Sovereign Orb.

Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavary S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. P. Prabhakar Reddy, Mr. Chaduranga Kanthraj Urs & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

8. KRISHNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25: GALATICAL (J.H. Arul) 1, Zhu Zhu Zest (S. Saqlain) 2, The Inheritor (L.A. Rozario) 3 and Country’s Jewel (H.M. Akshay) 4. 2-1/2, 3/4 and 2-3/4. 1m 15.30s. ₹63 (w), 19, 107 and 14 (p), SHP: 274, THP: 65, FP: 2,034, Q: 1,483, Trinella: 5,607 and 4,806, Exacta: 66,028. Favourite: Impeccable.

Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Mr. Sultan Singh. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: ₹4,976 (10 tkts); Runner-up: 257 (83 tkts); Treble (i): 407 (16 tkts); (ii): 287 (35 tkts).