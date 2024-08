Escape Velocity claims The Hindu Trophy

Trainer Adhirajsingh Jodha’s Escape Velocity, ridden by A. Sandesh, won The Hindu Trophy, the main event of Friday’s (Aug. 23) races here.

The winner is owned by Mr. Neil Madan Bahal.

1. RACE MIRROR TROPHY: MOONLIGHT KISS (Mustakim Alam) 1, Khaleesi (T.S. Jodha) 2, Moment Of Madness (Sandesh) 3 and Fantastic Flare (Pranil) 4. 1, 1-1/4 and 2-1/2. 59. 09s. ₹40 (w), 15, 14 and 10 (p). SHP: 34, FP: 241, Q: 103, Tanala: 297 and 85. Favourite: Moment Of Madness.

Owners: M/s. Jiyaji Bhosale, C.D. Katrak, Kishore M. Dingra, Harisharan Devgan rep. Niche Agriculture & Pharmaceuticals Limited, Haren S. Malkani, G. Shewakramani, Narendra Lagad and Rustam Mehta. Trainer: Narendra Lagad.

2. INDIARACE.COM TROPHY: BIG RED (Akshay Kumar) 1, Eaton Square (Neeraj) 2, Angelo (Vivek) 3 and Regal Command (Bhawani) 4. 5-1/4, 1-3/4 and 1-1/4. 2m 5. 59s. ₹19 (w), 13 and 12 (p). SHP: 30, FP: 129, Q: 66, Tanala: 129 and 41. Favourite: Big Red.

Owners: Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria, Mr. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Imtiaz A. Sait.

3. RACINGPULSE.IN TROPHY: FIGHTON (N.S. Parmar) 1, Malet Spring (Kamble) 2, Lord And Master (Merchant) 3 and Eloquent (Neeraj) 4. Not run: Star Romance. 1-3/4, 4-1/4 and 1-3/4. 1m 9. 02s. ₹13 (w), 13 and 10 (p). SHP: 28, FP: 26, Q: 21, Tanala: 155 and 95. Favourite: Fighton.

Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

4. TIMES OF INDIA TROPHY: EL GRECO (S. Saqlain) 1, Tehani (Akshay K) 2, Alpine Star (Mustakim) 3 and Vincent Van Gogh (Sandesh) 4. Nose, 1 and 1. 1m 38. 43s. ₹27 (w), 14 and 12 (p). SHP: 45, FP: 40, Q: 23, Tanala: 244 and 217. Favourite: Tehani.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

5. THE HINDU TROPHY: ESCAPE VELOCITY (A. Sandesh) 1, Ocean (C.S. Jodha) 2, New Yorker (Kaviraj) 3 and Divine Star (T.S. Jodha) 4. Not run: Knight Crusader and Wind Dancer. 1-1/2, 2-1/4 and 6-3/4. 1m 10. 54s. ₹16 (w), 10, 12 and 22 (p). SHP: 21, FP: 20, Q: 27, Tanala: 187 and 123. Favourite: Escape Velocity.

Owner: Mr. Neil Madan Bahal. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

6. MID-DAY TROPHY: TREAT (Neeraj Rawal) 1, Black Thunder (T.S. Jodha) 2, Rush (Prasad) 3 and The General (Bhawani) 4. 1-3/4, Nose and 6. 1m 39. 87s. ₹20 (w), 11, 30 and 11 (p). SHP: 113, FP: 155, Q: 117, Tanala: 733 and 130. Favourite: Treat.

Owner: Equus Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

(Note: Stunning Visual (Nazil up) planted into the starting stalls and did not participate).

Jackpot: 70%: ₹352 (131 tkts.), 30%: 57 (344 tkts.).

Treble: 101 (179 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 893 (28 tkts.), 30%: 182 (59 tkts.).