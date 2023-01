Endeavour well-prepped to come good in Madras Race Club Trophy

January 22, 2023 12:30 am | Updated January 21, 2023 06:27 pm IST - Mumbai:

Trainer Imtiaz Sait’s ward Endeavour, who is in good shape as evidenced by his track performances, should score over his rivals in the Madras Race Club Trophy, the main event of Sunday’s (Jan. 22) evening races.

Rails will be placed 5 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 11 metres wide from 800m upto the winning post will be in position.

1. P.D. BOLTON TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 4.30: 1. Count Of Savoy (2) Sandesh 59, 2. Son Of A Gun (1) Mustakim Alam 54, 3. Majestic Warrior (4) J. Chinoy 52.5 and 4. Raffaello (3) S. Saqlain 52.

1. SON OF A GUN, 2. COUNT OF SAVOY

2. W. BUCKLEY PLATE (2,000m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Amber Knight (6) C.S. Jodha 60.5, 2. Zborowski (5) Kirtish 60.5, 3. Ragnar (2) Bhawani 59.5, 4. Willy Wonkaa (1) Sandesh 59.5, 5. Jerusalem (3) R. Ajinkya 58.5, 6. Michigan (7) Mustakim Alam 57.5, 7. Verdandi (4) V. Bunde 56 and 8. Song Song Blue (8) N.B. Kuldeep 49.

1. WILLY WONKAA, 2. JERUSALEM, 3. VERDANDI

3. V.P. KOREGAONKAR PLATE (1,600m), Cl. IV, 5-y-o and over, rated 20 to 46, 5.30: 1. Souza (8) Kirtish 60.5, 2. Campaign (4) C.S. Jodha 58.5, 3. Love Warrior (2) S. Saqlain 58.5, 4. Time (10) Neeraj 58.5, 5. Mysterious Girl (3) K. Nazil 57.5, 6. Chieftain (1) S. Mosin 57, 7. Toussaint (7) Sandesh 56, 8. Rubik Star (6) R. Ajinkya 55, 9. Charlie (5) Bhawani 54.5, 10. She Is On Fire (---) and 11. Marlboro Man (9) J. Chinoy 52.

1. TIME, 2. SOUZA, 3. CHARLIE

4. Y.M. CHAUDHRY MEMORIAL TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 6.00: 1. Believe (3) S. Saqlain 56, 2. Capitolium (5) Neeraj 56, 3. Opus Dei (2) C.S. Jodha 56, 4. Smiles Of Fortune (1) Sandesh 56, 5. Star Gallery (7) S.J. Sunil 56, 6. The General (8) Bhawani 56, 7. The Godfather (10) Parmar 56, 8. Cyrenaica (9) Ranjane 54.5, 9. Rush (4) P.S. Chouhan 54.5 and 10. Uzi (6) Zervan 54.5.

1. SMILES OF FORTUNE, 2. CAPITOLIUM, 3. THE GENERAL

5. JEHANGIR P. DUBASH TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 6.30: 1. Soup And Sandwich (6) P. Vinod 59.5, 2. Superlative (2) Sandesh 58, 3. Hunting Goddess (3) P.S. Chouhan 56.5, 4. Excellent Gold (4) K. Nazil 53.5, 5. Northern Singer (1) J. Chinoy 53, 6. Hilma Klint (5) Mustakim Alam 51, 7. Nolan (8) V. Bunde 50 and 8. Outlander (7) Haridas Gore 49.5.

1. HUNTING GODDESS, 2. SOUP AND SANDWICH, 3. SUPERLATIVE

6. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,000m), Cl. I, rated 80 and upward, 7.00: 1. Endeavour (4) Sandesh 60.5, 2. Augustus Caesar (2) Bhawani 54.5, 3. Gazino (1) Zervan 53, 4. Sky Fall (3) S. Saqlain 51.5 and 5. Mozelle (5) Neeraj 49.

1. ENDEAVOUR, 2. MOZELLE

7. M.M.T. PANDOLE PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 (No Whip race), 7.30: 1. Prince O’ War (11) Parmar 59, 2. Lady Di (5) N.B. Kuldeep 58.5, 3. Perfect Man (1) C. Umesh 58, 4. Redifined (9) K. Nazil 57.5, 5. Arbitrage (8) Haridas Gore 55, 6. Charming Star (3) Mustakim Alam 55, 7. C’est L’ Amour (10) P. Shinde 54, 8. Silver Steps (6) Zervan 54, 9. Teispes (2) Shelar 53, 10. Scottish Scholar (4) Merchant 50 and 11. Silent Knight (7) N. Nadeem 49.

1. PRINCE O’ WAR, 2. C’EST L’ AMOUR, 3. ARBITRAGE

8. M.M.T. PANDOLE PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 (no whip race), 8.00: 1. Precioso (1) P. Shinde 61, 2. Alejandro (9) Bhawani 60.5, 3. Dazzling Princess (4) R. Ajinkya 60.5, 4. Intense Belief (8) P. Vinod 60, 5. Swift (10) N. Bhosale 60, 6. Golden Lioness (6) Gagandeep 59, 7. M’sarrat (11) Haridas Gore 56, 8. Red Dust (3) Merchant 56, 9. Lion King (7) N.K. Ashish 55.5, 10. Zip Along (2) Mustakim Alam 55.5 and 11. Red Riot (5) Peter 53.5.

1. GOLDEN LIONESS, 2. INTENSE BELIEF, 3. SWIFT

Day’s Best: HUNTING GODDESS

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.