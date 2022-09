Empress Eternal for main event

ADVERTISEMENT

Eternal has an edge over her rivals in the Bangalore Turf Club Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Tuesday (Sept. 20). A carried over amount of ₹16,817 will be added to the Mini Jackpot pool today.

ADVERTISEMENT

1. SANTA ANITA HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45, 2-30 p.m: 1. Rwanda (3) Yash Narredu 60, 2. Fine Future (7) S. Kabdhar 56.5, 3. Henrietta (1) S. Kamble 56.5, 4. Amarone (9) P.S. Kaviraj 53.5, 5. Fashion Of Stars (5) Nakhat Singh 52.5, 6. Sovereign Power (8) M.S. Deora 52.5, 7. Stern Maiden (6) Ram Nandan 52.5, 8. Glorious Symphony (4) S. Saqlain 52 and 9. Bella Amor (2) Farhan Alam 51.5.

1. HENRIETTA, 2. GLORIOUS SYMPHONY, 3. FASHION OF STARS

2. SELANGOR HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over rated 00 to 25, 3-00: 1. Mystic Zlatan (7) L.A. Rozario 60, 2. Majestic Charmer (4) Farid Ansari 59.5, 3. Wisaka (3) S. Kamble 59.5, 4. Lady Blazer (1) S.A. Amit 59, 5. Catalyst (9) P. Sai Kumar 58.5, 6. Nagada (5) Khet Singh 58.5, 7. Icy River (10) P.S. Kaviraj 57.5, 8. Royal Eminence (8) Farid Ansari 57.5, 9. Welcome Chakkaram (2) S. Antony Raj 56.5, and 10. Swiss Agatta (6) Ashhad Asbar 54.5.

ADVERTISEMENT

1. SWISS AGATTA, 2. MYSTIC ZLATAN, 3. CATALYST

3. DEL MAR HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Pappa Rich (9) S. A. Amit 60, 2. Prince Purple (3) Yash Narredu 58.5, 3. Admiral Shaw (8) S. Saqlain 58, 4. Suparakiga (1) Manikandan 58, 5. Glorious Sunshine (7) Angad 56, 6. Glorious Legend (2) Ram Nandan 55.5, 7. Santamarina Star (10) Khet Singh 55.5, 8. Glorious Victory (5) R. Manish 52, 9. Lord Of The Turf (6) Nakhat Singh 52 and 10. Star Of Royalty (4) Farhan Alam 51.

1. ADMIRAL SHAW, 2. PRINCE PURPLE, 3. SANTAMARINA STAR

4. SANDOWN HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (no whip), 4-00: 1. Alexander (4) M.S. Deora 60, 2. Rhiannon (2) Koshi Kumar 60, 3. Race For The Stars (6) Nakhat Singh 59.5, 4. Veleska (10) S. Saqlain 59, 5. Streek (5) Angad 58.5, 6. Hallucinate (7) Farid Ansari 57, 7. Grey Twilight (9) Ramandeep 55.5, 8. Proposed (10) Khet Singh 55, 9. Cartel (3) B. Dharshan 54 and 10. Augusta (8) P. Sai Kumar 52.5.

1. STREEK, 2. AUGUSTA, 3. RACE FOR THE STARS

5. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (out station horses eligible), 4-30: 1. Pense’e (1) Neeraj 60, 2. Priceless Ruler (3) M.S. Deora 59, 3. Ayur Shakti (6) Ashhad Asbar 57.5, 4. Karadeniz (7) Farid Ansari 56, 5. Wind Symbol (8) Yash Narredu 55, 6. Gallantry (9) M. Bhaskar 54.5, 7. Durango (4) P.S. Kaviraj 53.5, 8. Grandiose (2) S.A. Amit 53.5, 9. Off Shore Breeze (10) C. Brisson 53 and 10. Empress Eternal (5) Nakhat Singh 50.5.

1. EMPRESS ETERNAL, 2. WIND SYMBOL, 3. PENSE’E

6. NEWMARKET HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 5-00: 1. Ignorance Is Bliss (7) Ashhad Asbar 60, 2. Rays Of Sun (9) S. Saqlain 60, 3. Storm Flag (4) Yash Narredu 60, 4. Star Symbol (6) P. Sai Kumar 58.5, 5. Torbert (3) Angad 57.5, 6. Cotton Hall (1) S. Antony Raj 57, 7. Roman Senator (5) Khet Singh 56, 8. Ganton (10) Hindu Singh 53.5, 9. Beauty Of The Turf (8) Farhan Alam 51.5 and 10. Illustrious Ruler (2) Nakhat Singh 51.

1. ILLUSTRIOUS RULER, 2. IGNORANCE IS BLISS, 3. STAR SYMBOL

7. BOTANICAL GARDEN TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 5-30: 1. Desert Storm (13) S. Kamble 56, 2. Jack Richer (11) Ashhad Asbar 56, 3. Little Wonder (2) S.A. Amit 56, 4. Martingale (1) Neeraj 56, 5. Royal Monarch (12) Nakhat Singh 56, 6. Authentic Bell (10) C. Brisson 54.5, 7. La Jefa (7) Hindu Singh 54.5, 8. Magical Wave (3) S. Antony Raj 54.5, 9. MSG Fantasy (9) Indrajeet Kumar 54.5, 10. Ocean Love (4) Manikandan 54.5, 11. Safety (5) P. Sai Kumar 54.5, 12. Stolen Glance (14) A.M. Alam 54.5, 13. The Sting (8) S. Imran 54.5 and 14. Zaneta (6) Yash Narredu 54.5.

1. ROYAL MONARCH, 2. MSG FANTASY, 3. LA JEFA

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7. Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.