Emperor Roderic wins S.A. Poonawalla Million

Trainer Pesi Shroff’s Emperor Roderic (P.S. Chouhan astride) won the S.A. Poonawalla Million, the stellar attraction of Sunday’s (Sept. 18) races here. The winner is owned by Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. S.R. Sanas. Jockey A. Sandesh rode three winners.

1. INGLENOOK PLATE (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86: ONE WISH (R. Ajinkya) 1, Menilly (Dashrath) 2, Sky Fall (Sandesh) 3 and Desert Fire (M. Alam) 4. 3/4, 2-3/4 and 1-1/4. 1m, 9.35s. ₹129 (w), 33 and 64, SHP: 119, FP: 1,887, Q: 1,112, Tanala: 3,530 and 1,362. Favourite: Sky Fall. Owners: M/s. Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain. Trainer: S.K. Sunderji.

2. JEFFERSON PLATE (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: KAMARIA (Bhawani) 1, Brazos (Parmar) 2, Mount Sinai (Akshay Kumar) 3 and Royal Alamdaar (J. Chinoy) 4. 8-1/2, 3/4 and 4-1/2. 2m, 35.24s. ₹15 (w), 12 and 19 (p). SHP: 33, FP: 36, Q: 32, Tanala: 111 and 47. Favourite: Kamaria. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

3. SURAIYA & MASOOM MASTER TROPHY (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46: COGNOSCO (Sandesh) 1, Dowsabel (S. Saqlain) 2, Sandman (V. Bunde) 3 and Cipher (T.S. Jodha) 4. Lnk, 1-1/4 and 3. 1m, 9.97s. ₹27 (w), 18 and 23 (p). SHP: 57, FP: 175, Q: 109, Tanala: 592 and 283. Favourite: Cognosco. Owner: Mr. Anil V. Poduval. Trainer: S. Waheed.

4. SERUM INSTITUTE OF INDIA TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66: CELLINI (P. Shinde) 1, Rodrigo (Sandesh) 2, Esperanza (Zervan) 3 and Tomorrows Dreams (N.B. Kuldeep) 4. 3/4, 2 and 3/4. 58.44s. ₹37 (w), 18 and 13 (p). SHP: 31, FP: 115, Q: 74, Tanala: 174 and 70. Favourite: Rodrigo. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. G. Shewakramani & J.H. Damania. Trainer: Bezan Chenoy.

5. VILLOO C. POONAWALLA MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: GOLD KITE (Sandesh) 1, Hawk Of The Wind (S.J. Sunil) 2, House Of Lords (J. Chinoy) 3 and Claudius (Chouhan) 4. 3, 1/2 and 3/4. 1m, 9.85s. ₹45 (w), 17 and 44 (p). SHP: 101, FP: 297, Q: 446, Tanala: 1,923 and 652. Favourite: Claudius. Owners: M/s. Kunal N. Sharma & Chirag Sharma. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

6. S.A. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,600m) (Terms), 3-y-o only: EMPEROR RODERIC (Chouhan) 1, Great Guns (R. Ajinkya) 2, Kalamitsi (Srinath) 3 and Golden Neil (J. Chinoy) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 2-1/4. 1m, 38.91s. ₹28 (w), 15 and 31 (p). SHP: 74, FP: 331, Q: 285, Tanala: 1,297 and 344. Favourite: Dangerous. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla. Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd, Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. S.R. Sanas. Trainer: P. Shroff.

7. RACING ON PLAY.RWITC.COM PLATE (1,400m), Cl. IV, 3-y-o only, rated 20 to 46: KAITLAN (Sandesh) 1, Prinia (Trevor) 2, Sierra Dela Plata (Neeraj) 3 and Mighty Thunder (M. Alam) 4. Not run: Marine Girl. Shd, Hd and 1-1/4. 1m, 26.71s. ₹24 (w), 10, 18 and 13 (p). SHP: 44, FP: 124, Q: 126, Tanala: 333 and 86. Favourite: Kaitlan. Owners: Mr. Geoffrey B. Nagpal, Mrs. Charonne Nagpal & Mr. Pradeep N. Lala. Trainer: S.K. Sunderji.

8. GREAT SECRET PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30: ALPHA GENE (Dashrath) 1, Rue St Honore’ (Neeraj) 2, Willy Wonkaa (S.J. Sunil) 3 and Twelfth Earl (P. Vinod) 4. 3-1/2, 3-1/2 and 1-3/4. 1m, 40.91s. ₹43 (w), 15, 13 and 34 (p). SHP: 46, FP: 79, Q: 36, Tanala: 1,155 and 945. Favourite: Rue St Honore’. Owner: Mr. Neil Madan Bahal. Trainer: Ivor Fernandes.

Jackpot: 70%: ₹6,124 (86 tkts.) & 30%: 453 (498 tkts.).

Treble: (i) 251 (155 tkts.), (ii) 402 (148 tkts.).

Super Jackpot : 70%: 8,993 (14 tkts.) 30%: 830 (65 tkts.).