Emissary has the edge in feature event

CHENNAI:

18 September 2021 00:30 IST

Emissary has an edge over her rivals in the (Div. I) of the Royal Calcutta Turf Club Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Sept. 18).

1. TRANSITION HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Mighty Princess (5) Gaurav Singh 60, 2 Majestic Wind (3) Yash Narredu 59, 3. Glorious Legend (7) Nikhil Naidu 58.5, 4. Attica (4) P. Trevor 58, 5. Victory Walk (6) C. Brisson 56, 6. Swiss Agatta (2) Ashhad Asbar 52, 7. Turf Beauty (1) Nakhat Singh 51.5 and 8. Roses In My Dreams (8) A. Ayaz Khan 50.

1. MAJESTIC WIND, 2. ATTICA, 3. SWISS AGATTA

Advertising

Advertising

2. TRUMP CARD HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 2-30: 1. Glorious Sunlight (7) Nikhil Naidu 60, 2. Supreme Exelsior (9) K. Mukesh Kumar 60, 3. Sanctuary Cove (2) Janardhan Paswan 58.5, 4. Thrill Of Power (8) Indrajeet Kumar 58.5, 5. Farewell (4) C. Brisson 57, 6. Fabulous Show (10) P. Sai Kumar 55.5, 7. Carnoustie (1) D.S. Deora 54.5, 8. Lord Of The Turf (5) Nakhat Singh 52, 9. Lady Zeen (6) Shahar Babu 50.5 and 10. Fine Teak (3) A. Ayaz Khan 50.

1. GLORIOUS SUNLIGHT, 2. FABULOUS SHOW, 3. CARNOUSTIE

3. HONOUR HANDICAP (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 3-00: 1. Pappa Rich (1) Koshi Kumar 60.5, 2. Pinewood (3) D.S. Deora 59, 3. Arithmetica (2) A. Ayaz Khan 58, 4. Royal Symphony (8) Azfar Syeed 58, 5. Star Convey (10) Ishwar Singh 58, 6. Full Bloom (6) Farid Ansari 57, 7. Palsy Walsy (5) K. Mukesh Kumar 57, 8. Platini (4) Gaurav Singh 55.5, 9. Obsession (9) Ramandeep Singh 52.5 and 10. Fantastic Hit (7) Ajeet Kumar 51.

1. PINEWOOD, 2. PALSY WALSY, 3. ARITHMETICA

4. MYSORE RACE CLUB LTD. CUP (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Air Marshall (8) C. Umesh 56, 2. Bay Of Naples (6) P. Sai Kumar 56, 3. Maverick Mitchell (1) Ramandeep Singh 56, 4. Muktsar’s Brave (2) Mukesh Kumar 56, 5. Regal Kid (3) D.S. Deora 56, 6. Geisha Girl (10) Kuldeep Singh 54.5, 7. Gift Of Perfection (7) Nakhat Singh 54.5, 8. Glorious Symphony (4) Yash Narredu 54.5, 9. Innisbrook (5) Janardhan Paswan 54.5 and 10. Valeska (9) Nikhil Naidu 54.5.

1. VALESKA, 2. GLORIOUS SYMPHONY, 3. BAY OF NAPLES

5. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, 4-00: 1. Breaking Bounds (2) K.V. Baskar 60, 2. Pretty Gal (6) Gaurav Singh 59, 3. Mon General (7) C. Umesh 58, 4. Octavian (3) Nikhil Naidu 58, 5. Star Waves (5) Akshay Kumar 57.5, 6. Catelyn (1) Kuldeep Singh 57, 7. Queen Of Venice (4) R. Rupesh 56.5, and 8. Butterfly (8) Farid Ansari 54.5.

1. PRETTY GAL, 2. OCTAVIAN, 3. STAR WAVES

6. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, 4-30: 1. Chief Of Command (3) Farid Ansari 61, 2, Oscars Thunder (6) P. Trevor 60.5, 3. Fast Car (4) S. Sunil 60, 4. Gods Plan (1) P. Sai Kumar 60, 5. Galvarino (5) Koshi Kumar 59.5, 6. Cuban Pete (9) Ashhad Asbar 58, 7. Emissary (2) Akshay Kumar 56.5, 8. That’s My Class (8) K.V. Baskar 56 and 9. Storm Flag (7) Manikandan 55.

1. EMISSARY, 2. GODS PLAN, 3. OSCARS THUNDER

7. STARLIGHT PRINCESS HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 5-00: 1. Rutbedar (5) H.M. Akshay 62.5, 2. Thomas Hardy (6) P. Sai Kumar 62, 3. Excellent Phoenix (1) D.S. Deora 61, 4. Namaqua (1) Ishwar Singh 60.5, 5. Decisive (4) Shahar Babu 58, 6. Esteva (7) P. Trevor 58, 7. Wakanda (2) Kuldeep Singh 58, 8. Magical Wish (9) Yash Narredu 57 and 9. Star Proof (8) N. Murugan 52.5.

1. THOMAS HARDY, 2. ESTEVA, 3. MAGICAL WISH

8. STARLIGHT PRINCESS HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 5-30: 1. Royal Rules (7) Akshay Kumar 60, 2. Texas Rose (6) R. Manish 60, 3. Princess Sasha (8) S. Sunil 59.5, 4. Despacito (1) P. Trevor 59, 5. Wonder Blaze (5) C. Umesh 59, 6. Shadow Of Love (9) Kuldeep Singh 58.5, 7. Branka (3) Nikhil Naidu 58, 8. Eyes Of Falcon (4) Nazar Alam 58, 9. Red Hot Jet (10) Md. Farhan Alam 55.5 and 10. Star Ranking (2) Ajeet Kumar 55.5.

1. DESPACITO, 2. ROYAL RULES, 3. BRANKA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.