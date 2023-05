Elpenor may score an encore in the War Hammer Million

May 21, 2023 12:23 am | Updated 12:23 am IST - BENGALURU

Elpenor, who is in fine fettle, may score an encore in the War Hammer Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Sunday (May 21).

False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. NEWMARKET PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2.30 p.m.: 1. Dallas Drifter (4) Sonu K 62.5, 2. Altair (7) P. Siddaraju 62, 3. Rorita (11) A. Imran 61.5, 4. Jersey Legend (5) Vinod Shinde 60, 5. By The Book (8) Zervan 59.5, 6. Elite Agent (6) Rajesh K 58.5, 7. Konichiwa (2) Shivansh 58.5, 8. Altamonte (9) Vivek 58, 9. Infinite Spirit (-) (-) 58, 10. Dawn Rising (1) Rayan 56, 11. Russian Romance (3) B. Nayak 55.5 and 12. Perfect Halo (10) Kiran Rai 55.

1. BY THE BOOK, 2. ALTAIR, 3. DALLAS DRIFTER

2. MANITOU PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 3.00: 1. Pavarotti (8) J.H. Arul 60, 2. Empire Of Dreams (3) Shreyas S 59, 3. Aferpi (4) Rajesh K 58.5, 4. Recreator (6) Vinod Shinde 58.5, 5. The Perfect Choice (2) Khurshad 58.5, 6. Burst Of Blaze (1) B. Nayak 58, 7. Maroon (7) B. Harish 58, 8. Maybach (5) A. Imran 58, 9. Master Of Courage (10) Chethan K 57.5 and 10. Emeraldo (9) A. Ramu 55.

1. PAVAROTTI, 2. MAYBACH, 3. EMPIRE OF DREAMS

3. TRACK LIGHTNING PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.30: 1. Indian Sniper (5) Abhay S 56, 2. Pneuma (2) Hindu S 56, 3. Royal Mysore (1) G. Vivek 56, 4. Shadow Of The Moon (3) Yash 56, 5. Superhero (8) Ikram Ahmed 56, 6. Tiger Shark (11) Zervan 56, 7. Golden Peaks (7) Akshay K 54.5, 8. N R I Fairy (6) Afroz Khan 54.5, 9. Neziah (4) P.S. Chouhan 54.5, 10. Sassy (10) Trevor 54.5 and 11. Sparkle N Shine (9) Kiran Naidu 54.5.

1. ROYAL MYSORE, 2. SASSY, 3. NEZIAH

4. MAYOR’S CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4.00: 1. Kancha (2) P.S. Chouhan 60, 2. Last Wish (3) Trevor 58, 3. Miss Little Angel (5) Sonu K 55.5, 4. Ashwa Magadheera (4) Yash 55, 5. Disruptor (6) Akshay K 53.5, 6. Price Abir (1) Shreyas S 52 and 7. Fortunate Son (7) N.S. Parmar 51.

1. LAST WISH, 2. KANCHA, 3. DISRUPTOR

5. WAR HAMMER MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4.30: 1. Elpenor (8) Akshay K 57, 2. Waikiki (10) N.S. Parmar 55, 3. Auspicious Queen (12) Trevor 54.5, 4. N R I Doublepower (4) P.S. Chouhan 54.5, 5. Born To Be Spoilt (1) Afroz Khan 52, 6. Brilliant Star (13) Abhay S 52, 7. Detective (9) Likith Appu 52, 8. Diamond Gold (6) J.H. Arul 52, 9. Felix (7) Hasib 52, 10. Gimmler (14) K. Nazil 52, 11. Made In Heaven (11) Santosh Raj 52, 12. Aralina (2) S. Saqlain 50.5, 13. Fast Pace (3) Ajeet K 50.5 and 14. Golden Bella (5) Shreyas S 50.5.

1. ELPENOR, 2. AUSPICIOUS QUEEN, 3. WAIKIKI

6. SWEET MEMORIES PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5.00: 1. Chisox (10) Arvind K 62.5, 2. Striking Memory (9) Abhay S 62.5, 3. Millbrook (6) K. Nazil 61.5, 4. Osiris (3) Khurshad 59, 5. Twilight Fame (8) Rajesh K 58.5, 6. Remontior (12) A. Ramu 58, 7. Slice Of Heaven (4) B. Nayak 58, 8. Air Display (5) Vivek 57.5, 9. Mr Humble (2) Vishal Bunde 56.5, 10. Belvedere (1) Akshay K 56, 11. Sacred Creator (11) Kiran Rai 55 and 12. Capri Girl (7) Vinod Shinde 53.

1. BELVEDERE, 2. MR HUMBLE, 3. CAPRI GIRL

7. MANITOU PLATE (Div I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5.30: 1. Schafenberg (7) Rayan 61.5, 2. Agera (2) P.S. Chouhan 60.5, 3. Alcides Synergy (5) A. Imran 60, 4. Appsara (3) Kiran Naidu 58, 5. Step To Destiny (6) Vinod Shinde 58, 6. White Roses (8) Shreyas S 57, 7. Opus One (9) S. Saqlain 56, 8. The Athabasca (4) P. Siddaraju 56 and 9. Masteroftheskies (1) Hasib 54.

1. WHITE ROSES, 2. ALCIDES SYNERGY, 3. AGERA

Day’s best: ELPENOR

Double: ROYAL MYSORE - WHITE ROSES

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.