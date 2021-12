Electra claims Karnataka Police Trophy

BENGALURU:

18 December 2021 18:58 IST

United Racing & Bloodstock Breeders Limited’s Electra (Antony up), won the Karnataka Police Trophy, the main event of the races held here on Saturday (Dec 18). The winner is trained by S. Attaollahi.

The results:

1. WIND STREAM PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: ELITE AGENT (Rajesh K) 1, Ozark (Dhanu Singh) 2, Lifeisamiracle (Sai Kumar) 3 and Raw Gold (Vivek) 4. Not run: Orogenesis. 3/4, 3-1/4 and 3/4. 1m 28.64s. ₹118 (w), 31, 22 and 25 (p), SHP: 60, THP: 62, FP: 801, Q: 312, Trinella: 6,194 and 5,309, Exacta: 36,160 (carried over). Favourite: Prime Star.

Advertising

Advertising

Owner: Mr. R.R. Byramji. Trainer: Narayana Gowda.

2. INVASOR PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms): MILLBROOK (Antony) 1, Belvedere (Akshay K) 2, Scribbling Hopper (Dhanu Singh) 3 and Lady Supremos (Rayan) 4. 2-1/4, Shd and 5. 1m 07.84s. ₹15 (w), 11, 16 and 13 (p), SHP: 29, THP: 42, FP: 44, Q: 23, Trinella: 66 and 53, Exacta: 364 and 324. Favourite: Millbrook.

Owners: Rajagiri Rubber & Produce Co. Ltd rep by. Mr & Mrs. Dilip Thomas. Trainer: Arjun Mangalorkar.

3. FIELD MARSHAL PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: RULE OF ENGAGEMENT (J.H. Arul) 1, General Patton (Antony) 2, Three Aces (S. Saqlain) 3 and Allabouther (S. John) 4. 4, 3/4 and 2-1/2. 1m 13.25s. ₹20 (w), 13, 21 and 14 (p), SHP: 59, THP: 50, FP: 138, Q: 88, Trinella: 438 and 129, Exacta: 653 and 243. Favourite: Rule Of Engagement.

Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

4. SUN KINGDOM PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45: GUN POINT (Vivek) 1, Shanaey (P. Surya) 2, Amazonite (T.S. Jodha) 3 and Debonair (Nazerul) 4. Shd, 5-1/4 and 2. 1m 08.14s. ₹379 (w), 36, 13 and 15 (p), SHP: 41, THP: 40, FP: 1,445, Q: 293, Trinella: 3,147 and 3,372, Exacta: 48,076. Favourite: Shanaey.

Owner: Mr. Nanda Kumar N. Trainer: Kishan Thomas.

5. SPRINT STAR PLATE (2,000), rated 40 to 65: SPEEDSTER (Akshay K) 1, Antibes (Antony) 2, Almanach (J.H. Arul) 3 and Velocidad (L.A. Rozario) 4. 2-1/2, 4 and 1-1/2. 2m 07.10s. ₹37 (w), 18 and 10 (p), SHP: 27, THP: 25, FP: 61, Q: 24, Trinella: 76 and 48. Favourite: Antibes.

Owner and trainer: Mr. Warren Singh.

6. KARNATAKA POLICE TROPHY (1,600m), rated 60 to 85: ELECTRA (Antony) 1, Bellator (Akshay K) 2, Lake Tahoe (S. John) 3 and Set To Win (Arvind Kumar) 4. 3-1/2, 2-3/4 and 2. 1m 38.17s. ₹54 (w), 20 and 13 (p), SHP: 22, THP: 47, FP: 223, Q: 58, Trinella: 141 and 57, Exacta: 437 and 455. Favourite: Lake Tahoe.

Owner: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

7. SUN KINGDOM PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45: CAESARS PALACE (S. Shareef) 1, Thousand Words (S. John) 2, Ocean Dunes (Antony) 3 and The Inheritor (Sai Kumar) 4. Not run: The Adviser. 1, 1-1/2 and 1/2. 1m 08.63s. ₹70 (w), 16, 12 and 13 (p), SHP: 31, THP: 30, FP: 142, Q: 94, Trinella: 455 and 214, Exacta: 565 and 188. Favourite: Thousand Words.

Owner: Mr. Harakchand C. Gandhi. Trainer: M. Rajendra Singh.

8. WIND STREAM PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: GYPSY (B. Nayak) 1, Southern Power (Akshay K) 2, Iconic Princess (Shreyas Singh) 3 and Smile Around (Sai Kumar) 4. 1/2, 1-1/4 and 1. 1m 28.04s. ₹182 (w), 29, 22 and 32 (p), SHP: 73, THP: 76, FP: 2,528, Q: 472, Trinella: 12,993 and 16,705, Exacta: 9,022 and 42,102 (carried over). Favourite: Super Gladiator.

Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: S. Inayathulla.

Jackpot: ₹68,045 (carried over); Treble (i): 7,435 (one tkt); (ii); 14,712 (one tkt).