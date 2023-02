February 17, 2023 12:18 am | Updated February 16, 2023 06:20 pm IST - BENGALURU

Dynamic Force and Sassy may fight out the finish of the Bangalore Juvenile Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Friday, Feb 17 (advanced from Saturday, Feb 18).

False rails (width about 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SUNDAY SILENCE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2.30 p.m.: 1. Queen Regnant (10) Bhawani S 60, 2. Klockner (9) Srinath 59.5, 3. Realia (11) P. Mani 58.5, 4. Top Dancer (5) Indrajeet S 57.5, 5. Ozark (2) L.A. Rozario 55.5, 6. Baroness (4) Angad 54.5, 7. Altair (7) Arvind K 54, 8. She’s Innocent (8) Likith Appu 54, 9. Twilight Fame (3) Rayan 53.5, 10. Ultimate Chance (1) Tousif 53.5, 11. First Royalist (12) Nazerul 52.5 and 12. Sling Shot (6) S. Saqlain 52.5.

1. KLOCKNER, 2. SLING SHOT, 3. SHE’S INNOCENT

2. SUBARNAREKHA PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 3.00: 1. Sekhmet (2) Nazerul 62, 2. Memorable Time (3) A. Imran 61.5, 3. Ring Master (5) R. Pradeep 61.5, 4. Rorito (10) Ashok K 61.5, 5. Thunderstruck (12) Arvind K 60.5, 6. My Vision (11) Rayan 60, 7. Altamonte (9) Vivek 59, 8. Elite Agent (8) Angad 57.5, 9. Marco Polo (1) C. Umesh 57.5, 10. Russian Romance (4) M. Prabhakaran 56.5, 11. Regal Force (7) Likith Appu 52 and 12. Sand Castles (6) Arshad 52.

1. MEMORABLE TIME, 2. MY VISION, 3. ALTAMONTE

3. CHARMINAR PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 3-30: 1 Stormy Ocean (6) I. Chisty 62.5, 2. Roman Power (2) S. John 61, 3. Twilight Tornado (8) Srinath 61, 4. Triumphant (7) Suraj 58, 5. Born King (4) Darshan 56.5, 6. Banksy (1) Vinod Shinde 55, 7. Bruce Almighty (5) Rayan 53 and 8. Solid Power (3) S. Saqlain 52.5.

1. STORMY OCEAN, 2. TRIUMPHANT, 3. TWILIGHT TORNADO

4. DR. T. THIMMAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4.00: 1. Silver Ikon (4) Chethan G 62, 2. Eternal Princess (7) Vinod Shinde 58, 3. Extraordinary (5) Arvind K 58, 4. Silver Dew (6) Darshan 57, 5. English Bay (2) Ashok K 55.5, 6. Devils Magic (1) I. Chisty 54.5, 7. Secretsuperstar (8) Likith Appu 54.5, 8. Montelena (3) L.A. Rozario 54, 9. Aherne (9) S. Saqlain 50.5 and 10. Lauterbrunnen (10) Angad 50.

1. DEVILS MAGIC, 2. AHERNE, 3. MONTELENA

5. BANGALORE JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4.30: 1. Cat Whiskers (4) Neeraj 55, 2. Dynamic Force (1) P.S. Chouhan 55, 3. Anzac Pipernal (2) S. Saqlain 53.5 and 4. Sassy (3) Suraj 53.5.

1. DYNAMIC FORCE, 2. SASSY

6. SHARAVATHI PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5.00: 1. Divine Ray (11) S. John 62, 2. Galactical (8) Salman K 57.5, 3. Flying Quest (1) Likith Appu 56.5, 4. Four Wheel Drive (7) Srinath 56, 5. Golden Vision (2) M. Prabhakaran 56, 6. Peluche (5) L.A. Rozario 56, 7. Striking Memory (4) S. Saqlain 55.5, 8. Classic Charm (12) Darshan 54.5, 9. See My Heels (10) Vinod Shinde 54.5, 10. Scribbling Hopper (9) Nazerul 53, 11. Panama (6) Arshad 52.5 and 12. Lycurgus (3) I. Chisty 52.

1. STRIKING MEMORY, 2. FOUR WHEEL DRIVE, 3. DIVINE RAY

7. SUNDAY SILENCE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Dragon’s Gold (2) I. Chisty 62, 2. Good Time Indeed (5) Tousif 60.5, 3. Beldona (11) Srinath 60, 4. Hope Island (10) S. John 60, 5. Osiris (9) Arvind K 60, 6. Super Ruffian (4) Darshan 60, 7. The Strength (8) P. Mani 59, 8. Air Display (1) L.A. Rozario 57.5, 9. Sacred Creator (6) Rayan 55, 10. Aferpi (3) Angad 54, 11. Princess Jasmine (7) Vinod Shinde 54 and 12. Je Ne Sais Quoi (12) C. Umesh 53.5.

1. HOPE ISLAND, 2. BELDONA, 3. DRAGON’S GOLD

Day’s best: HOPE ISLAND

Double: MEMORABLE TIME - DEVILS MAGIC

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

