Dyf primed to deliver in the Bangalore St. Leger

Dyf, who has been well tuned, is expected to score in the Bangalore St. Leger (2,800m), the chief event of the concluding days races to be held here on Friday (Aug 30). There will be no false rails.

1. CHAMPION TRAINER CUP (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 12-05 p.m.: 1. Carter (4) S. Saqlain 56, 2. Power Of Beauty (3) Antony 56, 3. Aquastic (2) Suraj 54.5, 4. Bowen (1) Rayan 54.5, 5. Femme Fatale (9) Sai Kiran 54.5, 6. Ladylion (8) Arvind K 54.5, 7. Live The Dream (5) Akshay K 54.5, 8. Loveisgod (7) J. Chinoy 54.5 and 9. Rocking Girl (6) S.K. Paswan 54.5.

1. AQUASTIC, 2. LIVE THE DREAM, 3. CARTER

2. LEADING STUD CUP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 12-30: 1. Memorable Time (3) Koshi K 60.5, 2. Southern Power (9) Akshay K 59.5, 3. Altamonte (2) Jagadeesh 56.5, 4. Peridot (8) B.R. Kumar 54, 5. Lady Invictus (6) S.K. Paswan 52.5, 6. Quick Witted (5) Shreyas S 52, 7. Akasi (4) Arvind K 51.5, 8. Benzema (1) Vinod Shinde 50.5 and 9. Sand Castles (7) Saddam H 50.5.

1. SOUTHERN POWER, 2. PERIDOT, 3. QUICK WITTED

3. SAYONARA TROPHY (1,200m), 00 to 25, 1-00: 1. Springsteen (6) S.J. Moulin 62.5, 2. Baltimore (7) Inayat 62, 3. Princess Jasmine (13) Faizan Khan 61, 4. Alacero (1) G. Vivek 60.5, 5. Walvis Bay (8) B.R. Kumar 60, 6. Emeraldo (12) R. Pradeep 59.5, 7. Estefania (11) Antony 59, 8. Flying Brave (14) Md. Aliyar 58.5, 9. Meghann (4) Sai Kiran 58.5, 10. My Solitaire (10) Arvind K 58.5, 11. Recreator (9) R. Girish 58.5, 12. Quevega (3) M. Rajesh K 57.5, 13. Tankinika (5) Salman Khan 57 and 14. Burning Arrow (2) P. Siddaraju 53.5.

1. SPRINGSTEEN, 2. BALTIMORE, 3. ALACERO

4. YOUNGSTERS TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30: 1. Bestidentification (6) Sai Kiran 56, 2. Complete Package (7) Antony 56, 3. Dr Ash (3) Salman Khan 56, 4. Forever Royal (8) A. Ramu 56, 5. Mescalito (2) Shreyas S 56, 6. Mister Brown (5) B.R. Kumar 56, 7. Noble Cause (4) D. Patel 56, 8. Assimilate (9) S.J. Moulin 54.5 and 9. Martha (1) G. Vivek 54.5.

1. ASSIMILATE, 2. MESCALITO, 3. BESTIDENTIFICATION

5. CHAMPION JOCKEY CUP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 2-00: 1. La Mcqueen (5) Antony 61.5, 2. River Of Gold (2) H. Chandragiri 60.5, 3. Treasure Chest (7) Tousif 60, 4. Rightly Noble (6) Koshi K 58, 5. Super Sapphire (12) M. Chandrashekar 58, 6. Instructor (9) Sai Kiran 57.5, 7. Super Kind (10) R. Pradeep 57.5, 8. Spirit Dancer (4) Rayan 57, 9. Red Falcon (3) B.R. Kumar 56.5, 10. Monterio (11) Akshay K 56, 11. Gismo (8) Saddam H 54 and 12. Queen Of Kings (1) Vinod Shinde 53.5.

1. RED FALCON, 2. MONTERIO, 3. INSTRUCTOR

6. LEADING STUD CUP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Breeze Bluster (8) Faizan Khan 62, 2. Star Comet (9) Koshi K 62, 3. Millbrook (7) Jagadeesh 61, 4. Measure Of Time (6) Rayan 59.5, 5. Agera (5) Darshan 58, 6. Southernaristocrat (3) Inayat 57.5, 7. Ancient History (1) Akshay K 55, 8. Glow In The Dark (2) A. Ramu 55 and 9. Dawn Rising (4) Salman Khan 53.5.

1. ANCIENT HISTORY, 2. MILLBROOK, 3. STAR COMET

7. CHAMPION TRAINER CUP (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Defence Counsel (3) Tousif 56, 2. Dhanteras (2) Sai Kiran 56, 3. Mayne Magic (5) Shreyas S 56, 4. Win Win (6) S.J. Moulin 56, 5. Carat Love (9) J. Chinoy 54.5, 6. Days Date (7) L.A. Rozario 54.5, 7. Jully (4) G. Vivek 54.5, 8. Martino (8) Arvind K 54.5 and 9. Mehra (1) Antony 54.5.

1. MEHRA, 2. MARTINO, 3. DAYS DATE

8. LEADING OWNER CUP (1,100m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-30: 1. Indian Blues (2) Suraj 60.5, 2. Maple Leaf (8) Rayan 59.5, 3. Macron (10) Akshay K 57.5, 4. Born Dancer (9) Sai Kiran 56.5, 5. Golden Time (4) Faizan Khan 55.5, 6. The Perfect Choice (1) R. Pradeep 54.5, 7. Star Admiral (5) Koshi K 54, 8. Knotty Patton (3) Jagadeesh 52, 9. Remontoir (7) Shreyas S 52 and 10. Thewhisperquietly (6) S.K. Paswan 51.5.

1. MACRON, 2. INDIAN BLUES, 3. THE PERFECT CHOICE

9. BANGALORE ST. LEGER (2,800m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Dyf (4) Akshay K 58.5, 2. Supernatural (1) G. Vivek 58.5, 3. Trevalius (3) S. Saqlain 58.5 and 4. Lionel (2) Antony 57.

1. DYF, 2. SUPERNATURAL

10. CIVIL SERVICE CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Prana (6) Suraj 62, 2. Shubankar (4) J. Chinoy 62, 3. Peyo (5) H. Chandragiri 59.5, 4. Philosophy (1) Antony 58.5, 5. Galahad (8) Akshay K 58, 6. Vivaldo (3) G. Vivek 55.5, 7. Stellantis (7) S.J. Moulin 54.5 and 8. Grizzly (2) Sai Kiran 51.

1. PRANA, 2. GALAHAD, 3. VIVALDO

11. RAJA OF BOBBILI MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Aralina (8) Antony 61, 2. Crosswater (1) S.J. Moulin 59.5, 3. King Of War (7) M. Naveen 58.5, 4. Disruptor (12) Darshan 58, 5. Bourbonaire (6) Suraj 57, 6. Victoria Doresaani (4) L.A. Rozario 56.5, 7. Zuri (11) G. Vivek 55, 8. Ashwa Vedha (10) P. Siddaraju 54.5, 9. The Athabasca (3) Sai Kiran 54.5, 10. Armory (9) M. Rajesh K 53.5, 11. Aircraft (2) Salman Khan 53 and 12. Lex Luthor (5) Koshi K 53.

1. ARALINA, 2. ZURI, 3. BOURBONAIRE

12. CHAMPION JOCKEY CUP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Isabelle (9) Abhishek Matre 60, 2. El Asesino (2) Shreyas S 59.5, 3. High Speed Dive (3) Sai Kiran 59.5, 4. Majesticmerlin (11) Faizan Khan 59, 5. Pursuit Of Wealth (7) R. Pradeep 59, 6. Stentorian (10) M. Prabhakaran 59, 7. Joyful Spirit (5) M. Naveen 58, 8. Anzac Parade (4) Rayan 57.5, 9. Sling Shot (1) R. Girish 57.5, 10. Schafenberg (6) Saddam H 56.5 and 11. Debonair (8) Afsar 56.

1. ISABELLE, 2. EL ASESINO, 3. HIGH SPEED DIVE

Day’s best: SPRINGSTEEN

Double: MEHRA — MACRON

Jkt: 8, 9, 10, 11 and 12; Tr (i): 4, 5 and 6; (ii): 7, 8 and 9; (iii): 10, 11 and 12.