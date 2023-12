Dyf primed to come on top in Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy

December 31, 2023 12:30 am | Updated December 30, 2023 05:55 pm IST - Mumbai:

Trainer Adhirajsingh Jodha’s Dyf, who is in good shape as evidenced by his morning trials, should win the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy, the feature event of Sunday’s (Dec. 31) races. Rails will be placed 2 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 7 metres wide from 800m upto the winning post.

1. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 1.30 p.m.: 1. Inishmore (3) S. Saqlain 59, 2. Rue St Honore’ (5) Merchant 54, 3. Dali Swirl (1) K. Nazil 53.5, 4. Outlander (10) R. Ajinkya 53, 5. Majorella Blue (9) T.S. Jodha 52.5, 6. Queens Pride (6) P. Vinod 52.5, 7. Bubbly Boy (8) Neeraj 52, 8. Supreme Spirit (7) Mustakim 51.5, 9. Misty (4) C. Umesh 50.5 and 10. Into The Storm (2) M.S. Deora 50.

1. MISTY, 2. BUBBLY BOY, 3. OUTLANDER

2. MULRAJ GOCULDAS TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.00: 1. Flying Visit (2) C.S. Jodha 59, 2. Cellini (1) S. Saqlain 57.5, 3. The Protector (3) P. Trevor 57.5, 4. Chopin (6) Neeraj 57, 5. Golden Neil (5) Mustakim 57, 6. Magileto (4) Parmar 55.5 and 7. Baby Bazooka (7) K. Nazil 52.5.

1. CHOPIN, 2. BABY BAZOOKA, 3. THE PROTECTOR

3. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA-AREA TROPHY (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Bugatti (5) P.S. Chouhan 61.5, 2. Chat (6) P. Trevor 60.5, 3. Alpha Domino (3) Neeraj 57.5, 4. Multiverse (8) S. Kamble 54.5, 5. Eaton Square (7) Parmar 52.5, 6. Sloane Square (1) Mustakim 52.5, 7. Giant King (4) S. Saqlain 51.5 and 8. Capucine (2) Kaviraj 50.

1. GIANT KING, 2. BUGATTI, 3. EATON SQUARE

4. JAYRAMDAS PATEL GOLD TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Nolan (7) R. Ajinkya 59.5, 2. Metzinger (16) P. Trevor 57.5, 3. Phenom (15) Parmar 57.5, 4. Reminiscence (13) P.S. Chouhan 57.5, 5. Koenig (12) T.S. Jodha 57, 6. Lord Fenicia (5) Mustakim 56.5, 7. Lord Murphy (14) Zeeshan 56, 8. Whatsinaname (6) H. Gore 56, 9. Nairobi (2) P. Shinde 55.5, 10. Fancy Nancy (8) S. Saqlain 55, 11. Lion King (11) Merchant 54.5, 12. Aloysia (1) Neeraj 53.5, 13. Daianne (4) S.G. Prasad 53, 14. Mighty Thunder (3) Aniket 52, 15. Remy Red (9) S. Kamble 52 and 16. Rhythm Of Nature (10) M.S. Deora 51.

1. PHENOM, 2. REMINISCENCE, 3. LORD FENICIA

5. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 2-y-o only, 3.30: 1. Beyond Stars (6) V. Bunde 56, 2. Connexion (3) H. Gore 56, 3. Divine Hope (4) S. Saqlain 56, 4. The Panther (10) P.S. Chouhan 56, 5. Zarkan (2) K. Nazil 56, 6. Aafreen (7) Neeraj 54.5, 7. Bohemian Rhapsody (5) Parmar 54.5, 8. Jade (8) C. Umesh 54.5, 9. Perfect Light (1) C.S. Jodha 54.5 and 10. Thrill Of Brazil (9) P. Trevor 54.5.

1. JADE, 2. DIVINE HOPE, 3. THE PANTHER

6. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr. 3) (1,800m) (Terms), 3-y-o and over, 4.00: 1. Dyf (5) P. Trevor 59, 2. Mojito (3) Parmar 57, 3. Supernatural (4) P.S. Chouhan 57, 4. Coeur De Lion (2) Mustakim 51 and 5. Rasputin (1) S. Saqlain 51.

1. DYF, 2. MOJITO

7. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Ataash (4) S. Saqlain 59, 2. Ashwa Magadheera (11) Merchant 58.5, 3. Divine Thoughts (7) H. Gore 58.5, 4. Judy Blue Eyes (9) T.S. Jodha 58, 5. Maysara (3) S. Amit 56.5, 6. Generosity (2) P. Trevor 56, 7. Majestic Warrior (8) Mustakim 55, 8. Dexa (5) V. Bunde 54.5, 9. Pure (6) P. Dhebe 54.5, 10. Cipher (1) K. Nazil 54 and 11. Lord Vader (10) Bhawani 54.

1. GENEROSITY, 2. ATAASH, 3. JUDY BLUE EYES

8. A. GEDDIS PLATE (1,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26, 5.00: 1. Away She Goes (3) S. Saba 60.5, 2. Bombay (12) S.J. Sunil 59, 3. Precioso (4) P. Shinde 59, 4. Spirit Bay (9) Zeeshan 58.5, 5. Prince O’ War (2) T.S. Jodha 58, 6. Marlboro Man (11) H.M. Akshay 57.5, 7. Esfir (8) H. Gore 57, 8. Dufy (10) N. Bhosale 56.5, 9. Mighty Wings (7) Shahrukh 56, 10. High Spirit (6) Aniket 53.5, 11. Fantastic Flare (1) Mustakim 52 and 12. Lightning Blaze (5) K. Nazil 50.5.

1. DUFY, 2. SPIRIT BAY, 3. PRINCE O’ WAR

Day’s Best: DYF

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

