Dyf obliges in the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy

December 31, 2023 06:59 pm | Updated 06:59 pm IST - Mumbai:

1. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (Div. II): OUTLANDER (R. Ajinkya) 1, Misty (C. Umesh) 2, Bubbly Boy (Neeraj) 3 and Into The Storm (M.S. Deora) 4. Nose, 2 and 2. 1m, 10.97s. ₹73 (w), 28, 10 and 15 (p). SHP: 34, FP: 242, Q: 88, Tanala: 531 and 338. Favourite: Misty. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

2. MULRAJ D. GOCULDAS TROPHY: GOLDEN NEIL (Mustakim Alam) 1, Magileto (Parmar) 2, Chopin (Neeraj) 3 and Baby Bazooka (K. Nazil) 4. 1/2, Hd and 4-1/4. 1m, 22.47s. ₹39 (w), 10 and 25 (p). SHP: 40, FP: 346, Q: 142, Tanala: 476 and 204. Favourite: Chopin. Owners: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

3. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA-AREA TROPHY: GIANT KING (S. Saqlain) 1, Multiverse (S. Kamble) 2, Alpha Domino (Neeraj) 3 and Bugatti (P.S. Chouhan) 4. 4-1/4, 1 and 1/2. 2m, 30.94s. ₹36 (w), 19, 25 and 32 (p). SHP: 69, FP: 341, Q: 178, Tanala: 3,234 and 4,158. Favourite: Bugatti. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Mark Saldanha & Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

4. JAYARAMDAS PATEL GOLD TROPHY: FANCY NANCY (S. Saqlain) 1, Lord Murphy (Zeeshan) 2, Nolan (R. Ajinkya) 3 and Whatsinaname (H. Gore) 4. Not run: Lion King. 1/2, Lnk and Sh. hd. 1m, 24.06. ₹59 (w), 20,38 and 107 (p). SHP: 187, FP: 1,199, Q: 653, Tanala: 20,701 and 8,871. Favourite: Reminiscence. Owners: Mr. Homi Mehta, Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mrs. Liane Luthria & Mr. Milan Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

5. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY: JADE (C. Umesh) 1, The Panther (P.S. Chouhan) 2, Divine Hope (S. Saqlain) 3 and Aafreen (Neeraj) 4. 3-3/4, 1-3/4 and 1. 1m, 24.45s. ₹23 (w), 11, 10 and 18 (p). SHP: 34, FP: 35, Q: 42, Tanala: 101 and 96. Favourite: Jade. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

6. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr. 3): DYF (P. Trevor) 1, Mojito (Parmar) 2, Supernatural (P.S. Chouhan) 3 and Coeur De Lion (Mustakim) 4. 1-1/4, 1 and 2-3/4. 1m, 50.04s. ₹17 (w), 10 and 26 (p). SHP: 25, FP: 35, Q: 20, Tanala: 80 and 22. Favourite: Dyf. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Rama Seshu Eyunni, Mr. Jiyaji Bhosale & Mr. Rishikesh Bhosale. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY (Div. I): DEXA (Vishal Bunde) 1, Ataash (S. Saqlain) 2, Majestic Warrior (Mustakim) 3 and Generosity (P. Trevor) 4. 1-3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 10.49s. ₹125 (w), 12, 14 and 25 (p). SHP: 26, FP: 984, Q: 503, Tanala: 8,201 and 3,515. Favourite: Generosity. Owners: Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Imtiaz A. Sait.

8. A. GEDDIS PLATE: MIGHTY WINGS (A. Merchant) 1, Esfir (H. Gore) 2, High Spirit (Aniket) 3 and Prince O’ War (T.S. Jodha) 4. 1/2, 1-1/4 and Lnk. 1m, 25. 61s. ₹572 (w), 158, 22 and 28 (p). SHP: 50, FP: 2,067, Q: 1,113, Tanala: c/f. Favourite: Prince O’ War. Owners: M/s. Pervez Andhyarujina, Yohaann Andhyarujina & Zaheer Lalkaka. Trainer: Hosidar Daji.

Jackpot: 70%: ₹ 1,01, 424 (c/f) & 30%: 1,278 (34 tkts.).

Treble: (i) 2,697 (5 tkts.), (ii) 1,030 (25 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 46,107 (c/f), 30%: 9,880 (2 tkts.).