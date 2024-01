Dyanoosh wins B. Vijay Reddy Memorial Cup

January 13, 2024 07:38 pm | Updated 07:39 pm IST - Hyderabad

Trainer Mir Faiyaz Ali Khan’s mare Dyanoosh, ridden by Kuldeep Singh Jr., won the B. Vijay Reddy Memorial Cup, the main event of Saturday’s (Jan. 13) races.

The winner is owned by Mr. Sardar Jivtesh Singh, Mr. Md. Sultan & Mr. M. Praveen Kumar.

1. ANMOL RATAN PLATE (Div. II): DEL HEIGHTS (Vivek G) 1, Ivanhoe (Surya Prakash) 2, Role Model (Nakhat Singh) 3 and Prague (Ashad Asbar) 4. Nose, 3/4 and 1-3/4. 1m 40. 72s. ₹159 (w), 29, 76 and 70 (p). SHP: 188, THP: 223, SHW: 84 and 122, FP: 4,802, Q: 1,873, Tanala: c/o. (Note: In this race N R I Superpower (Shivansh up) stumbled near 250m and dislodged her rider. Shivansh escaped unhurt. Favourite: Alpine Girl.

Owners: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

2. ATTRACTRESS PLATE: ROYAL PARADE (R.S. Jodha) 1, Cannon Rose (P. Sai Kumar) 2, Bellingham (Kaviraj) 3 and Sunny Day (Surya Prakash) 4. Neck, 5-1/2 and 3-3/4. 1m 7. 50s. ₹70 (w), 19, 15 and 11 (p). SHP: 40, THP: 42, SHW: 34 and 13, FP: 363, Q: 106, Tanala: 690. Favourite: Bellingham.

Owner: Mr. Al Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

3. TWIN STAR CUP: DALI’S DESTINY (Ajay Kumar) 1, Samrat (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Encore (R.S. Jodha) 3 and Alcahol Free (Ashad Asbar) 4. Not run: Free To Win. 1-1/4, 2-3/4 and 1/2. 1m 26.58s. ₹20 (w), 13, 16 and 14 (p). SHP: 47, THP: 33, SHW: 10 and 20, FP: 73, Q: 56, Tanala: 182. Favourite: Dali’s Destiny.

Owners: Mr. N. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trainer: Laxman Singh.

4. BALLERINA STAR PLATE (Div. I): COSMICO (Vivek G) 1, Star Racer (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Angel Tesoro (P. Sai Kumar) 3 and Silver Lining (Mukesh Kumar) 4. 5, 2 and 1-1/4. 1m 13. 17s. ₹21 (w), 13, 20 and 31 (p). SHP: 64, THP: 55, SHW: 14 and 41, FP: 120, Q: 74, Tanala: 1,150. Favourite: Angel Tesoro.

Owners: Mr. Subodh Kumar Anathula & Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

5. ANMOL RATAN PLATE (Div. I): FLY TOTHE STARS (Afroz Khan) 1, Hugh Capet (Vivek G) 2, Honourable Lady (P. Sai Kumar) 3 and Path of Peace (P. Ajeeth Kumar) 4. 3/4, 1/2 and 2-1/2. 1m 39. 80s. ₹27 (w), 14, 13 and 22 (p). SHP: 30, THP: 53, SHW: 18 and 13, FP: 116, Q: 76, Tanala: 956. Favourite: Fly Tothe Stars.

Owners: Mr. S. A. Shehzad Abbas & Mr. Syed Nawaz Hussain. Trainer: Raza Shehzad.

6. BALLERINA STAR PLATE (Div. II): D MINCHU (Nikhil Naidu) 1, Coming Home (Vivek G) 2, Beauty Flame (Mohit Singh) 3 and Golden Inzio (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. Not run: Sucker Punch. 3-1/4, 1/2 and Shd. 1m 13. 19s. ₹62 (w), 17, 39 and 22 (p). SHP: 87, THP: 70, SHW: 47 and 56, FP: 521, Q: 217, Tanala: 3,145. Favourite: Power Ranger.

Owner: Mr. B.M. Dayananda. Trainer: G. Sandeep.

7. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP: DYANOOSH (Kuldeep Singh Jr. ) 1, See My Spark (Mukesh Kumar) 2, Clefairy (Santosh Raj) 3 and Juramento (Kaviraj) 4. Not run: Garnet. 3/4, 3/4 and Head. 1m 12. 86s. ₹35 (w), 10, 14 and 15 (p). SHP: 58, THP: 55, SHW: 31 and 25, FP: 538, Q: 297, Tanala: 1,487. Favourite: Stunning Force.

Owners: Mr. Sardar Jivtesh Singh, Mr. Md. Sultan & Mr. M. Praveen Kumar. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

8. BUSINESS TYCOON PLATE: JET FALCON (G. Naresh) 1, My Way Or Highway (Mohit Singh) 2, Tortilla Chip (P. Sai Kumar) 3 and Cash Register (Nikhil Naidu) 4. 1-1/4, 1-1/4 and Shd. 1m 28. 42s. ₹43 (w), 14, 25 and 25 (p). SHP: 67, THP: 85, SHW: 30 and 13, FP: 668, Q: 318, Tanala: 8,224. Favourite: Special Effort.

Owner: Mr. Ajay Kumar. Trainer: Magan Singh.

Jackpot: 70%: 94,159 (4 tkts.), 30%: 2,603 (62 tkts.).

Mini Jackpot: (i): 6,898 (13 tkts.), (ii): 47,765 (2 tkts.).

Treble: (i): 9,025 (5 tkts.), (ii): 368 (116 tkts.), (iii): 3,664 (20 tkts.).