February 10, 2024 12:07 am | Updated 12:07 am IST - Hyderabad

Trainer Laxman Singh’s Duke Of Tuscany, who won well in his last start, should repeat in the Godolphin Barb Million, the feature event of Saturday’s (Feb. 10) races.

1. BHUPALPALLY PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 12. 40 p.m.: 1. Ashwa Yashvir (7) Kuldeep SIngh (Sr) 56, 2. Desert Hero (4) Kiran Naidu 56, 3. Oliver’s Mount (3) Mukesh Kumar 56, 4. Rolls Royce (9) R.S. Jodha 56, 5. Jungle Girl (1) C. Umesh 54.5, 6. Newfound Glory (6) P. Sai Kumar 54.5, 7. Rani Ruckus (2) Md. Ismail 54.5, 8. Star Of Night (5) Hindu Singh 54.5 and 9. White Pearl (8) Nakhat Singh 54.5.

1. OLIVER’S MOUNT, 2. STAR OF NIGHT, 3. JUNGLE GIRL

2. MEDCHAL PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.10: 1. Bold Beauty (8) N.B. Kuldeep 60, 2. Precious Gift (11) Deepak Singh 60, 3. Flashing Memories (5) R.S. Jodha 59, 4. Silver Lining (3) Afroz Khan 56.5, 5. D Battle (1) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 6. Dali’s Champion (7) A.A. Vikrant 55, 7. Rochelle (2) Ajay Kumar 55, 8. Star Cruise (9) Kuldeep Singh (Sr) 54, 9. Inderdhanush (6) Md. Ekram Alam 53.5, 10. Pancho (10) Abhay Singh 52 and 11. Chica Bonita (4) Md. Ismail 51.5.

1. ROCHELLE, 2. D BATTLE, 3. SILVER LINING

3. NARAYANPET PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 1.40: 1. Amyra (3) Mukesh Kumar 60, 2. Tripurari (5) C. Umesh 58.5, 3. Angelita (10) Kuldeep Singh (Jr) 57.5, 4. Juramento (8) Hindu Singh 56, 5. Garnet (12) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 6. Top In Class (11) Ajay Kumar 55, 7. Divine Connection (4) Md. Ekram Alam 54, 8. Salisbury (7) Mohit Singh 52.5, 9. Cabello (6) Afroz Khan 52, 10. Clefairy (9) P. Sai Kumar 51, 11. Honourable Lady (1) Surya Prakash 51 and 12. Cosmico (2) G. Naresh 50.5.

1. TOP IN CLASS, 2. GARNET, 3. JURAMENTO

4. MEDCHAL PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.10: 1. City Cruise (5) R.S. Jodha 60.5, 2. D Right Time (10) Deepak Singh 59.5, 3. Deccan Daisy (6) P. Sai Kumar 59 4. Miracle Mary (4) Hindu Singh 58.5, 5. Swiss Girl (2) Kuldeep Singh (Sr) 56, 6. Canterbury (9) Md. Ekram Alam 54.5, 7. Deccan Ranger (11) Mohit SIngh 54.5, 8. Golden Forza (1) A.A. Vikrant 54.5, 9. Definite (3) Kuldeep Singh (Jr) 53, 10. Desert Sultan (8) G. Naresh 51 and 11. Soorya Vahan (7) Surya Prakash 50.

1. MIRACLE MARY, 2. SWISS GIRL, 3. DECCAN DAISY

5. BONZER CUP (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.45: 1. Sundance Kid (3) Abhay Singh 61.5, 2. Caraxes (9) Afroz Khan 58, 3. Club Queen (2) Nakhat Singh 56, 4. Crown Witness (5) P. Sai Kumar 54.5, 5. Wot’s Up Jay (7) Md. Ismail 54.5, 6. Sucker Punch (6) G. Naresh 53.5, 7. Alcahol Free (8) Surya Prakash 52.5, 8. Nkalanzinzi (1) Kuldeep Singh (Sr) 52.5 and 9. Noble Heart (4) Kaviraj 52.

1. NKALANZINZI, 2. CROWN WITNESS, 3. CARAXES

6. GODOLPHIN BARB MILLION (1,400m) (Terms), 3-y-o only — 3.15: 1. Duke Of Tuscany (3) C. Umesh 56, 2. Get Lucky (5) Nakhat Singh 56, 3. Divine Prophecy (2) Hindu Singh 54.5, 4. Flying Fury (1) Md. Ismail 53 and 5. Star Forever (4) P. Sai Kumar 51.5.

1. DUKE OF TUSCANY, 2. DIVINE PROPHECY

7. BRAVE HUNTER CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.45: 1. Reigning Beauty (6) Mukesh Kumar 60, 2. Australia (10) P. Sai Kumar 57.5, 3. Worcester (8) Afroz Khan 56.5, 4. Brooklyn Beauty (9) Kiran Naidu 55, 5. Burgundy Black (4) D.S. Deora 55, 6. Wallop And Gallop (2) Kuldeep Singh (Jr) 55, 7. Magnum (3) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 8. Encore (7) Md. Ekram Alam 54, 9. Quality Warrior (1) Surya Prakash 53 and 10. N R I Ultrapower (5) Kaviraj 52.5.

1. ENCORE, 2. REINING BEAUTY, 3. WORCESTER

8. NARAYANPET PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Sun Dancer (9) Kiran Naidu 60, 2. Red Snaper (8) Afroz Khan 58.5, 3. Malibu (4) Md. Ekram Alam 57, 4. Dyanoosh (5) Mohit Singh 56, 5. Midsummer Star (2) P. Sai Kumar 55.5, 6. Coming Home (1) D.S. Deora 54.5, 7. Sopranos (11) Kaviraj 54.5, 8. Classical Music (6) Kuldeep Singh (Jr) 52.5, 9. D Minchu (3) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 10. Rising Queen (10) Md. Ismail 51.5 and 11. Star Medal (7) Nakhat Singh 51.5.

1. MALIBU, 2. MIDSUMMER STAR, 3. DYANOOSH

Day’s Best: DUKE OF TUSCANY

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.