Divo take the honours in Sea Biscuit Salver

March 18, 2023 07:39 pm | Updated 07:39 pm IST - BENGALURU:

Darius Byramji-trained Divo (Zervan up) won the Sea Biscuit Salver, the feature event of the races held here on Saturday (March 18). The winner is owned by Mr. Maria Prashanth, Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd & Mr. Darius R. Byramji. Jockey Trevor won three races on the day.

The results:

1. DUDHSAGAR FALLS PLATE (Div. II): ALDGATE (S. John) 1, Opus One (Trevor) 2, Belvedere (Srinath) 3 and Arrowette (Darshan) 4. Not run: The Strikingly. 3/4, 4-3/4 and 1-1/4. 1m, 17.16s. ₹29 (w), 14, 11 and 14 (p), SHP: 21, THP: 38, FP: 92, Q: 45, Trinella: 379, Exacta: 567. Favourite: Arrowette. Owners: Mr. Haider Soomar, Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

2. CHITRAKOTE FALLS PLATE (Div. II): ULTIMATE STRIKER (Trevor) 1, Altair (Hasib Alam) 2, Flamingo Road (Rayan) 3 and Baltimore (S. John) 4. 2, 1 and 1. 1m, 16.09s. ₹24 (w), 12, 18 and 14 (p), SHP: 46, THP: 65, FP: 165, Q: 68, Trinella: 287, Exacta: 718. Favourite: Flamingo Road. Owners: Mr. H.K. Lakshman Gowda, Mr. Sharath M. Narayana, Mr. N. Prem Kumar & Mr. Shailendra Singh. Trainer: V. Lokanath.

3. KADAMBI FALLS PLATE: SEE MY HEELS (Trevor) 1, Lycurgus (Zervan) 2, Golden Time (L.A. Rozario) 3 and Ruling Goddess (Srinath) 4. 1-1/2, 3/4 and 3-3/4. 1m, 42.05s. ₹34 (w), 14, 16 and 11 (p), SHP: 59, THP: 49, FP: 251, Q: 163, Trinella: 704, Exacta: 2,263. Favourite: Golden Time. Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

4. SEA BISCUIT SALVER: DIVO (Zervan) 1, Seeking The Stars (Srinath) 2, The Gallery Time (Sai Kiran) 3 and Fifth Element (Hasib Alam) 4. 4-1/2, Lnk and 1-1/2. 1m, 10.17s. ₹23 (w), 11, 10 and 26 (p), SHP: 27, THP: 46, FP: 40, Q: 17, Trinella: 263, Exacta: 901. Favourite: Seeking The Stars. Owners: Mr. Maria Prashanth, Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd & Mr. Darius R. Byramji. Trainer: Darius Byramji.

5. P.V. SHETTY MEMORIAL TROPHY: DISRUPTOR (Srinath) 1, Inyouwebelieve (Trevor) 2, Kulsum (L.A. Rozario) 3 and Wild Emperor (Darshan) 4. 3/4, 1/2 and 1-1/2. 1m, 28.69s. ₹26 (w), 13, 10 and 25 (p), SHP: 30, THP: 50, FP: 46, Q: 21. Trinella: 338, Exacta: 626. Favourite: Inyouwebelieve. Owners: Hyperion Bloodstock Pvt Ltd rep. by Mr & Mrs. Farouq K. Rattonsey, Mr. Sameer F. Rattonsey and Mr. Zaheer F. Rattonsey, Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

6. DUDHSAGAR FALLS PLATE (Div. I): SOUTHERN FORCE (Srinath) 1, Remontoir (R. Girish) 2, Sheer Bliss (Vinod Shinde) 3 and Sociable (L.A. Rozario) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 3/4. 1m, 14.05s. ₹27 (w), 14, 74 and 17 (p), SHP: 460, THP: 39, FP: 2,284, Q: 1,159, Trinella: 8,277, Exacta: 26,033. Favourite: Sociable. Owners: Dr. Arun Raghavan & Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

7. CHITRAKOTE FALLS PLATE (Div. I): RIGHTLY NOBLE (Trevor) 1, Musterion (S. John) 2, Chain Of Thoughts (L.A. Rozario) 3 and Smile Around (Koshi K) 4. Hd, Shd and 1. 1m, 16.05s. ₹23 (w), 12, 13 and 15 (p), SHP: 69, THP: 43, FP: 113, Q: 59, Trinella: 357, Exacta: 1,661. Favourite: Rightly Noble. Owners: Mr. Tatineni Prasad Rao, Mr. R. Shiva Shankar & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: B. Prithviraj.

Jackpot: ₹2,019 (40 tkts.); Runner up: 393 (88 tkts.); Treble (i): 233 (30 tkts.); (ii): 312 (48 tkts.).