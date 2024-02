Divine Prophecy claims the Godolphin Barb Million

February 10, 2024 06:58 pm | Updated 06:59 pm IST - Hyderabad

Trainer R.H. Sequeira’s Divine Prophecy ridden by Hindu Singh won the Godolphin Barb Million, the feature event of Saturday’s (Feb. 10) races.

The winner is owned by Mr. C. Aryama Sundaram & M/s. Mukteshwar Racing LLP.

Jockey P. Sai Kumar rode three winners of the day.

1. BHUPALPALLY PLATE: WHITE PEARL (Nakhat Singh) 1, Oliver’s Mount (Mukesh Kumar) 2, Rolls Royce (R.S. Jodha) 3 and Desert Hero (Kiran Naidu) 4. Not run: Star Of Night. Shd, 1-1/2 and 1-1/4. 1m 27. 45s. ₹101 (w), 22, 13 and 12 (p). SHP: 40, THP: 26, SHW: 30 and 23, FP: 696, Q: 225, Tanala: 1,017. Favourite: Jungle Girl.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

2. MEDCHAL PLATE: SILVER LINING (Afroz Khan) 1, Bold Beauty (N.B. Kuldeep) 2, D Battle (Kuldeep Singh (Jr) 3 and Flashing Memories (R.S. Jodha) 4. Head, 1-1/4 and Head. 1m 13. 84s. ₹65 (w), 20, 25 and 16 (p). SHP: 72, THP: 59, SHW: 23 and 115, FP: 697, Q: 530, Tanala: 2,913. Favourite: D Battle.

Owner & Trainer: L.D’ Silva.

3. NARAYANPET PLATE (Div. I): CLEFAIRY (P. Sai Kumar) 1, Juramento (Hindu Singh) 2, Garnet (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Angelita (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. Shd, 1-1/2 and 4-1/4. 1m 12. 57s. ₹53 (w), 20, 15 and 22 (p). SHP: 39, THP: 103, SHW: 50 and 37, FP: 261, Q: 89, Tanala: 748. Favourite: Juramento.

Owners: Mr. Mukund Kakani & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

4. MECHAL PLATE (Div. I): MIRACLE MARY (Hindu Singh) 1, Golden Forza (A.A. Vikrant) 2, Deccan Daisy (P. Sai Kumar) 3 and Swiss Girl (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. 3/4, 2-1/2 and Neck. 1m 14. 05s. ₹19 (w), 11, 36 and 11 (p). SHP: 168, THP: 34, SHW: 20 and 143, FP: 440, Q: 361, Tanala: 1,420. Favourite: Miracle Mary.

Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: R.H. Sequeira.

5. BONZER CUP: CROWN WITNESS ( P. Sai Kumar) 1, Sucker Punch (G. Naresh) 2, Alcahol Free (Surya Prakash) 3 and Sundance Kid (Abhay Singh) 4. 1, 1/2 and Neck. 1m 40. 38s. ₹28 (w), 10, 68 and 37 (p). SHP: 202, THP: 90, SHW: 20 and 237, FP: 1,082, Q: 508, Tanala: 13,323. Favourite: Caraxes.

Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. GODOLPHIN BARB MILLION: DIVINE PROPHECY (Hindu Singh) 1, Duke Of Tuscany (C. Umesh) 2, Star Forever (P. Sai Kumar) 3 and Get Lucky (Nakhat Singh) 4. 1-1/2, 3-3/4 and Head. 1m 26. 22s. ₹33 (w), 11 and 14 (p). SHP: 22, THP: 38, SHW: 16 and 19, FP: 94, Q: 40, Tanala: 111. Favourite: Star Forever.

Owners: Mr. C. Aryama Sundaram & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: R.H. Sequeira.

7. BRAVE HUNTER CUP: AUSTRALIA (P. Sai Kumar) 1, Reigning Beauty (Mukesh Kumar) 2, Wallop And Gallop (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Encore (Md. Ekram Alam) 4. 3/4, 2 and 2-1/4. 1m 25. 70s. ₹20 (w), 16, 14 and 29 (p). SHP: 38, THP: 96, SHW: 13 and 24, FP: 75, Q: 62, Tanala: 1,302. Favourite: Australia.

Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

8. NARAYANPET PLATE (Div. II) : D MINCHU (Kuldeep Singh (Sr) ) 1, Midsummer Star (P. Sai Kumar) 2, Coming Home (C. Umesh) 3 and Malibu (Md. Ekram Alam) 4. 1-1/2, 3-1/4 and 1/2. 1m 11. 96s. ₹87 (w), 17, 10 and 29 (p). SHP: 33, THP: 59, SHW: 19 and 16, FP: 346, Q: 111, Tanala: 1,476. Favourite: Midsummer Star.

Owner: Mr. B.M. Dayananda. Trainer: G. Sandeep.

Jackpot: 70%: ₹12, 623 (22 tkts.), 30%: 374 (318 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,021 (11 tkts.), (ii) 5,041 (9 tkts.).

Treble: (i) 3,402 (9 tkts.), (ii) 377 (65 tkts.), (iii) 965 (39 tkts.).

