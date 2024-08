Divine Art obliges in the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million

Trainer Satish Narredu’s filly Divine Art, piloted by Suraj Narredu, won the K. Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million, the main event of Sunday’s (Aug. 11) races here. The winner is owned by Mr. Ashok Ranpise, Mr. Daulat Chhabria, Mr. Teja Gollapudi & Mr. S. Raghu.

1. MICA EMPEROR PLATE (Div. I): UCHCHAIHSHRAVAS (Neeraj Rawal) 1, Gloria (Ashad Asbar) 2, Tiger Ruby (Akshay K) 3 and Clarity (Suraj Narredu) 4. 6, 3-1/4 and 1-1/2. 1m, 14.20s. ₹18 (w), 11, 12 and 13 (p). SHP: 45, THP: 26, SHW: 13 and 27, FP: 99, Q: 56, Tanala: 221. Favourite: Uchchaihshravas. Owners: Md. Kashif Khan, Mr. D.N. Kempegowda & Mr. Vara Prasad Reddy. Trainer: N. Rawal.

2. MICA EMPEROR PLATE (Div. II): NONPARIEL (Akshay Kumar) 1, Torchbearer (Ashad Asbar) 2, Shooting Star (Abhay Singh) 3 and Rani Ruckus (Md. Ismail) 4. 4-1/4, 2 and 4. 1m, 14.79s. ₹12 (w), 11, 10 and 27 (p). SHP: 19, THP: 78, SHW: 18 and 10, FP: 22, Q: 18, Tanala: 139. Favourite: Nonpariel. Owners: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP, Mrs. T. Rohin & Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

3. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. II): INDIAN SNIPER (Mohit Singh) 1, Toffee (Md. Ekram) 2, Queen Empress (Abhay Singh) 3 and Magnum (P. Sai Kumar) 4. 1/2, 3/4 and Neck. 1m, 41.35s. ₹30 (w), 11, 28 and 45 (p). SHP: 74, THP: 125, SHW: 24 and 60, FP: 510, Q: 388, Tanala: 3,519. Favourite: Original Sin. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni & Mr. Tripuranenivenkata Aditya Chowdary. Trainer: Magan Singh.

4. K. MAHIPATHI RAO MEMORIAL GOLCONDA JUVENILE MILLION: DIVINE ART (Suraj Narredu) 1, Puranjaya (J. Chinoy) 2, Dapper Look (Kuldeep Sr.) 3 and Kalki (Antony Raj) 4. 2, 3-1/4 and 3-1/2. 1m, 28.19s. ₹15 (w), 11 and 18, SHP: 29, THP: 31, SHW: 10 and 15, FP: 55, Q: 38, Tanala: 262. Favourite: Divine Art. Owners: Mr. Ashok Ranpise, Mr. Daulat Chhabria, Mr. Teja Gollapudi & Mr. S. Raghu. Trainer: Satish Narredu.

5. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. I): ENCORE (Md. Ekram Alam) 1, Brooklyn Beauty (G. Naresh) 2, Delhi Heights (Mukesh) 3 and Wallop And Gallop (P. Ajeeth K) 4. Head, 1-1/4 and 1. 1m, 41.23s. ₹26 (w), 16, 16 and 21 (p). SHP: 49, THP: 61, SHW: 16 and 28, FP: 245, Q: 127, Tanala: 1,100. Favourite: Encore. Owner: Mr. Al Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

6. ADLER PLATE: CARNIVAL LADY (Shivansh) 1, Code Blue (Abhay Singh) 2, See My Attitude (Afroz Khan) 3 and Sadiya (Kuldeep Jr.) 4. 1-1/2, Shd and 2. 1m, 29.19s. ₹46 (w), 10, 20 and 23 (p). SHP: 34, THP: 55, SHW: 19 and 35, FP: 243, Q: 98, Tanala: 412. Favourite: Code Blue. Owners: Mr. L. Arun Kumar & Mr. Rameshbhai Amrutlal Mehta. Trainer: N. Ravinder Singh.

Jackpot : 70% ₹1,388 (219 tkts.), 30%: 104 (1,252 tkts.).

Mini Jackpot : 719 (93 tkts.).

Treble : (i) 149 (207 tkts.), (ii) 231 (237 tkts.).