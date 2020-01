Desert God well prepped for a repeat

Desert God, who is in fine fettle, may score an encore in the Chief Minister’s Trophy (2,000m), the feature event of the races to be held here on Friday (Jan 3). False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position. Jockey for Good Word (1st race) will be declared later.

1. MOODABIDRI PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 5-y-o & over, 2-15 p.m.: 1. Brightside Of Life (2) Arvind Kumar 60, 2. Desert Gilt (7) K. Raghu 60, 3. Bravado (3) J.H. Arul 59.5, 4. Winx (12) R. Manjunath 59.5, 5. Only Prince (10) Naveen Kumar 59, 6. Good Word (5) (—) 57.5, 7. Indian Brahmos (8) M. Naveen 57.5, 8. Prime Star (11) Md. Aliyar 57.5, 9. Noble Splendor (6) S. Shareef 56.5, 10. Purity (1) Ankit Yadav 56, 11. South Bell (4) Shreyas Singh 55 and 12. Sultana (9) Chetan G 55.

1. NOBLE SPLENDOR, 2. DESERT GILT, 3. PRIME STAR

2. AMBER REGENT PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Cosmic Feeling (9) A. Imran 60, 2. Custom Cut (2) Akshay Kumar 59.5, 3. Aferpi (10) Srinath 59, 4. Akasi (5) Trevor 58, 5. Heavenly Angel (6) Darshan 57.5, 6. Sir Lancelot (3) R. Marshall 57, 7. High Priestess (4) David Allan 56.5, 8. Iconic Princess (8) S. Shareef 56.5, 9. Scintilla (1) Donoghue 56.5, 10. Sun Splash (7) Vaibhav 56, 11. Sainthood (12) C. Umesh 55.5 and 12. Sky Moon (11) Jagadeesh 55.5.

1. AFERPI, 2. HIGH PRIESTESS, 3. CUSTOM CUT

3. LAL BAGH PLATE (1,400m), rated 60 & above, 3-15: 1. Tororosso (6) S. Shareef 62.5, 2. Angelino (5) David Allan 56.5, 3. Peluche (1) Trevor 56.5, 4. Buscadero (7) Vinod Shinde 55, 5. Treasure Delight (4) Suraj 54, 6. Turf Magic (8) Donoghue 54, 7. Ashwa Raftar (2) I. Chisty 51.5 and 8. Star Cracker (3) Sai Kiran 51.

1. ANGELINO, 2. PELUCHE, 3. TREASURE DELIGHT

4. G. KRISHNAPPA MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Indian Empress (6) J.H. Arul 60, 2. Siyouni (9) Nikhil Naidu 57.5, 3. Slice Of Heaven (4) A. Imran 57, 4. Winall (5) S. John 57, 5. Constanza (7) Trevor 56.5, 6. Habanero (3) Tousif Khan 56, 7. Palm Reader (10) C. Umesh 55, 8. Big Boon (8) R. Anand 54.5, 9. Stari Grad (1) A. Vishwanath 54.5 and 10. Indian Democrat (2) David Allan 54.

1. INDIAN DEMOCRAT, 2. INDIAN EMPRESS, 3. SLICE OF HEAVEN

5. CHIEF MINISTER’S TROPHY (2,000m), 4-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Desert God (5) David Allan 62, 2. Salazaar (4) Srinath 58.5, 3. Secretive Force (1) Suraj 57.5, 4. Point To Prove (6) Antony 55.5, 5. Velocidad (3) Darshan 55.5 and 6. Square The Circle (2) C. Umesh 51.5.

1. DESERT GOD, 2. SALAZAAR

6. JANUARY PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-45: 1. Al Buraaq (2) T.S. Jodha 55, 2. Cavallini (10) C. Umesh 55, 3. Fulgurant (4) I. Chisty 55, 4. Handsome (5) Suraj 55, 5. Mountain Lion (7) Trevor 55, 6. Pissarro (1) Akshay Kumar 55, 7. Redoubtable (3) Srinath 55, 8. Welcome Surprise (9) A. Imran 55, 9. Angel Heart (11) R. Marshall 53.5, 10. Classic Charm (8) Sandesh 53.5, 11. Glorious Logan (12) Darshan 53.5 and 12. Osibisa (6) Jagadeesh 53.5.

1. MOUNTAIN LION, 2. HANDSOME, 3. CLASSIC CHARM

7. G. KRISHANAPPA MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-15: 1. Tarini (5) M. Naveen 60, 2. Perfect Rendition (2) I. Chisty 59, 3. Schafenberg (8) Trevor 58.5, 4. Princess Holly (7) Sai Kiran 57, 5. Lightning Attack (4) Darshan 56, 6. Black Whizz (3) T.S. Jodha 56, 7. Silken Striker (1) R. Manish 56, 8. Amazonite (10) S. Shareef 55.5, 9. Desert Rose (11) B. Nayak 55.5, 10. Donna Bella (6) C. Umesh 55.5 and 11. Darahasini (9) P. Surya 54.5.

1. PERFECT RENDITION, 2. SCHAFENBERG, 3. DONNA BELLA

Day’s best: DESERT GOD

Double: AFERPI — MOUNTAIN LION

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.