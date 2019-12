Desert God may repeat

Desert God, who maintains form, may repeat in the President of Indian Gold Cup (2,400m), the chief event of the races to be held here on Monday (Sept. 9). There will be no false rails.

1. ELUSIVE HERO PLATE (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only (placed 2nd and 3rd not eligible), (Cat. II), (Terms), 1-25 p.m.: 1. Ace Misile (3) R. Ajinkya 56, 2. Bob Campbell (9) C.S. Jodha 56, 3. Dimension (1) Rohit Kumar 56, 4. Golden Faraska (8) N. Rawal 56, 5. Let It Be Me (7) Umesh 56, 6. Speed Warrior (2) Nakhat Singh 56, 7. Tough And Go (6) P. Sai Kumar 56, 8. Turbulence (10) S.G. Prasad 56, 9. Wind Power (4) Santosh Raj 56 and 10. Kimberly Cruise (5) Kiran Naidu 54.5.

1. GOLDEN FARASKA, 2. KIMBERLY CRUISE, 3. SPEED WARRIOR

2. ELUSIVE HERO PLATE (Div. II), (1,100m), maiden 3-y-o only (placed 2nd & 3rd not eligible) (Cat. II), (Terms), 1-55: 1. Ashwa Yudh Vijeta (5) N. Rawal 56, 2. Brave Syera (8) G. Naresh 56, 3. Glendale (10) Umesh 56, 4. Gusty Note (2) B. Nikhil 56, 5. Rathasapthami (9) Deepak Singh 56, 6. Reno Star (3) Aneel 56, 7. Aristocrats Charm (1) Ajeeth Kumar 54.5, 8. Big Leauge (4) B.R. Kumar 54.5, 9. Coconut Coast (7) Zervan 54.5 and 10. Rasika (6) Kuldeep Singh 54.5.

1. RENO STAR, 2. ARISTOCRATS CHARM, 3. COCONUT COAST

3. HALF A CROWN PLATE (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), (No whips), 2-30: 1. Delphina (9) Gaurav Singh 60.5, 2. Alexanderthegreat (4) Surya Prakash 58.5, 3. Barnabas (6) Kuldeep Singh 58.5, 4. Once More (2) Jitendra Singh 57.5, 5. Baywatch Babe (8) N. Rawal 56.5, 6. Mahira (10) Abhay Singh 56.5, 7. Et Voici (3) Ajeeth Kumar 54.5. 8. Snow Castle (7) Gaddam 53.5, 9. Run Runner Run (1) Afroz Khan 52.5 and 10. Dance All Night (5) Kunal Bunde 51.5.

1. ONCE MORE, 2. ALEXANDERTHEGREAT, 3. DELPHINA

4. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL PLATE (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3-00: 1. Magical Skill (10) Jitendra Singh 60, 2. Scooby Dooby Doo (9) Akshay Kumar 59.5, 3. La Romance (5) Gaurav Singh 58.5, 4. Ashka Ashka Ashka (8) Kuldeep Singh 59, 5. Southern Crown (4) Surya Prakash 56.5, 6. Asteria (1) Suraj Narredu 55, 7. Gorgeous Lady (3) Kiran Naidu 54, 8. Digger (2) G. Naresh 52, 9. Heaven Can Wait (6) Afroz Khan 52 and 10. Proud Warrior (7) B.R. Kumar 50.

1. ASHKA ASHKA ASHKA, 2. SCOOBY DOOBY DOO, 3. ASTERIA

5. ORIGINAL VEL MRS.RADHA BALASUBRAMANI GOLD CUP (1,400m), 3-y-o & over, (Cat. II), (Terms), 3-30: 1. Destined Dynamite (4) B. Nikhil 62, 2. Phenomenal Cruise (3) Suraj Narredu 62, 3. Top Link (1) Ashhad Asbar 60, 4. Ashwa Yashobali (2) A. Sandesh 59.5, 5. Be Sure (5) Nakhat Singh 58.5, 6. Platts Tous (-) (-) 58.5, 7. Semper Fidelis (6) Akshay Kumar 56.5 and 8. Air Strike (7) Koushik 55.

1. BE SURE, 2. PHENOMENAL CRUISE, 3. ASHWA YASHOBALI

6. PRESIDENT OF INDIA GOLD CUP (2,400m), 4-y-o & over (Terms), 4-00: 1. Desert God (3) A. Sandesh 58, 2. My Opinion (1) Akshay Kumar 58, 3. Reunion (4) C.S. Jodha 53.5, 4. Secretive Force (2) Zervan 53.5 and 5. Like Wise (5) Nakhat Singh 50.5.

1. DESERT GOD, 2. MY OPINION

7. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL PLATE (Div. II), (1,200m), ,5-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 4-30: 1. Pentagon (2) G. Naresh 60, 2. News O' Star (1) Surya Prakash 59, 3. Warrior Supreme (9) Suraj Narredu 58, 4. Yanga (8) Afroz Khan 57, 5. Arc Of History (4) Gaurav Singh 56, 6. Marina Del Rey (7) Akshay Kumar 55, 7. Star Gazer (6) Nakhat Singh 54.5, 8. Shaandaar (3) C.S. Jodha 52 and 9. Ta Ta (5) Gaddam 51.

1. MARINA DEL REY, 2. YANGA, 3. WARRIOR SUPREME

8. ELUSIVE HERO PLATE (Div. III), (1,100m), maiden 3-y-o only (placed 2nd & 3rd not eligible), (Cat. II), (Terms), 5-00: 1. Blazing Jupiter (6) Kuldeep Singh 56, 2. Dazzling King (3) Umesh 56, 3. Gold Label (5) Nakhat Singh 56, 4. Secret Command (4) N. Rawal 56, 5. Sputnic (7) Akshay Kumar 56, 6. Stepper (8) S.G. Prasad 56, 7. Strategist (10) C.S. Jodha 56, 8. California Beauty (2) B.R. Kumar 54.5. 9. Flying Queen (9) Suraj Narredu 54.5 and 10. Top In Turf (1) A.A. Vikrant 54.5.

1. FLYING QUEEN, 2. STRATEGIST, 3. BLAZING JUPITER

Day’s best: DESERT GOD

Double: BE SURE — MARINA DEL REY

Jkt: 3, 4, 5, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.