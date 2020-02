Desert God claims Tetrasoft Inc. Bangalore St. Leger

S. Padmanabhan-trained Desert God (Sandesh up) won the Tetrasoft Inc. Bangalore St. Leger, the chief event of the races held here on Sunday (July 28). The winner is owned by Radiant Blood Stock Pvt Ltd rep by. Mrs. Sharmila Padmanabhan and Mr. S. Padmanabhan & Col. Swapan Bhadra.

1. MANITOU PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): TENNO SHO (Trevor) 1, Cavaliere (Antony) 2, Legendary Princess (Sandesh) 3 and Silver Eclipse (Md. Asif Khan) 4. 3-1/2, 8-1/2 and 8-3/4. 1m, 25.81s. ₹13 (w), 10, 13 and 10 (p), SHP: 36, THP: 36, FP: 52, Q: 60, Trinella: 48 and 11, Exacta: 619 and 738. Favourite: Tenno Sho. Owner: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd. Trainer: Neil Darashah.

2. LIVELY EMPREY PLATE (1,200m), rated 00 to 20: ARROGANCE (Yash) 1, Darahasini (John) 2, Show Girl (Vinod Shinde) 3 and Majestic Rajkumari (Md. Asif Khan) 4. Not run: Astron. 2-1/2, 1 and 1-1/4. 1m, 13.91s. ₹49 (w), 17, 12 and 105 (p), SHP: 35, THP: 285, FP: 120, Q: 46, Trinella: 3,360 and 2,057, Exacta: 19,673 and 5,059. Favourite: Darahasini. Owner: Mr. Daulat Chhabria. Trainer: Rajesh Narredu.

3. MARILLINGAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 45 to 65: LIFE AWAITS (Rayan) 1, Treasure Delight (Suraj) 2, Fair Warning (Antony) 3 and Super Success (T.S. Jodha) 4. 1/2, Shd and 1-3/4. 1m, 12.67s. ₹284 (w), 59, 11 and 19 (p), SHP: 38, THP: 43, FP: 806, Q: 269, Trinella: 6,855 and 3,672, Exacta: 39,418 and 12,670. Favourite: Treasure Delight. Owners: Mr. Sriram Komandur & Mr. Rakshith Shetty. Trainer: Sriram Komandur.

4. TETRASOFT INC. BANGALORE ST. LEGER (2,800m), 4-y-o & over, (Terms): DESERT GOD (Sandesh) 1, Roberta (Trevor) 2, Point To Prove (Zervan) 3 and My Opinion (A. Imran) 4. 3/4, 4 and 1. 3m, 00.27s. ₹15 (w), 12 and 19 (p), SHP: 34, THP: 37, FP: 51, Q: 28, Trinella: 282 and 180, Exacta: 932 and 352. Favourite: Desert God. Owners: Radiant Blood Stock Pvt Ltd rep by. Mrs. Sharmila Padmanabhan and Mr. S. Padmanabhan & Col. Swapan Bhadra. Trainer: S. Padmanabhan.

5. SMART CHIEFTAN CUP (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: ANGELS KISS (Antony) 1, Wings Of Desire (Zervan) 2, Kvasir (Srinath) 3 and Varcasva (Trevor) 4. Not run: Secretsuperstar. 1-3/4, Nk and 3-1/2. 1m, 13.38s. ₹67 (w), 17, 14 and 11 (p), SHP: 31, THP: 57, FP: 340, Q: 123, Trinella: 370 and 148, Exacta: 858 and 664. Favourite: Kvasir. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. ALLIED FORCES PLATE (1,100m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: PRINCESS HOLLY (K. Raghu) 1, Hafnium (Arshad) 2, She’s Superb (S. Shareef) 3 and Simone (Rayan) 4. Not run: Nawabzaadi. 3/4, 4-1/4 and Hd. 1m, 07.55s. ₹40 (w), 17, 37 and 19 (p), SHP: 105, THP: 47, FP: 1,774, Q: 882, Trinella: 5,995 and 1,976, Exacta: 1,26,937 (carried over). Favourite: Fantastic App. Owner: Mr. Gnanadeva Rao. Trainer: Narayana Gowda.

7. SMART CHIEFTAN CUP (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: DEPTH CHARGE (Kiran Rai) 1, Helenka (Zervan) 2, Panama (Arshad) 3 and Decisive (A. Imran) 4. 3/4, 1-1/2 and 2. 1m, 13.92s. ₹55 (w), 20, 12 and 15 (p), SHP: 39, THP: 50, FP: 178, Q: 104, Trinella: 614 and 274, Exacta: 4,058 and 2,264. Favourite: Helenka. Owners: Mr. Y.B. Singh & Mr. Kunal Gupta. Trainer: B. Prithviraj.

Jackpot: ₹7,44,296 (one tkt.); Runner-up: 21,266 (15 tkts.); Treble (i): 3,466 (six tkts.); (ii): 16,003 (three tkts.).