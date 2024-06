Dedicate, who maintains form, may repeat in the Nilgiris Gold Cup (1,600m), the star attraction of the races to be held here on Sunday (June. 2). A carried over amount of Rs. 1,14,972 will be added to the jackpot pool.

ADVERTISEMENT

1. HAVANA GOLD HANDICAP (1,500m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 10.30 a.m.: 1. Grace (5) Hindu Singh 60, 2. Gandolfini (10) S.J. Moulin 58, 3. Mystic Zlatan (3) P. Sai Kumar 57, 4. Waytogo (1) S.A. Amit 56.5, 5. Air Marshall (4) K.V. Baskar 55.5, 6. Sian (9) M.S. Deora 55.5, 7. Beauty Of The Turf (7) A.S. Peter 55, 8. Wonderful Era (6) C. Umesh 54.5, 9. Sunche Dreams (8) Koshi Kumar 53 and 10. Royal Supremacy (2) Farid Ansari 50.

1. GRACE, 2. WONDERFUL ERA, 3. MYSTIC ZLATAN

ADVERTISEMENT

2. MOTIVATOR HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), (no whip), 11.00: 1. Lebua (8) Koshi Kumar 61.5, 2. Saint Emilion (7) S.J Moulin 59.5, 3. Safety (3) Inayat 58.5, 4. Turf Beauty (6) A.S. Peter 58.5, 5. Despacito (5) M.S. Deora 58, 6. Stolen Glance (1) Kuldeep Singh 53.5, 7. Atreides (4) Surya Prakash 51.5, 8. Aurora Borealis (9) Farid Ansari 50, 9. Regent Prince (10) S.A. Amit 50 and 10. Blue Sapphire (2) Manikandan 50.

1. STOLEN GLANCE, 2. SAFETY, 3. LEBUA

3. FAREWELL CUP (1,400m), 3-y-o only (Terms), 11.30: 1. Forest Fragrance (8) Hindu Singhh 56, 2. Krishvi (4) C. Umesh 56, 3. Summer Song (3) P. Sai Kumar 56, 4. King’s Guardian (5) C. Brissaon 54.5, 5. Royal Chivalry (9) Kuldeep Singh 54.5, 6. Royal Marquess (1) S.A. Amit 54.5, 7. Vishwas (6) A.S. Peter 54.5, 8. Juliet Rose (2) Farid Ansari 53, 9. Royal Tapestry (10) M.S. Deora 53 and 10. Vellaiamma (7) B. Dharshan 53.

ADVERTISEMENT

1. FOREST FRAGRANCE, 2. KRISHVI, 3. ROYAL CHIVALRY

4. NILGIRIS GOLD CUP (1,600m), 4-y-o & over (Terms), 12.00 noon: 1. Evaldo (1) Kuldeep Singh 60, 2. Something Royal (2) P. Sai Kumar 60, 3. Knotty Dancer (4) Farid Ansari 59, 4. Knight In Hooves (8) C. Umesh 54, 5. Supreme Dance (3) Inayat 56, 6. Dedicate (7) Hindu Singh 55.5, 7. Pneuma (6) S.J. Moulin 55.5, and 8. Pink Jasmine (5) Ashhad Asbar 54,5.

1. DEDICATE, 2. SOMETHING ROYAL, 3. KNIGHT IN HOOVES

ADVERTISEMENT

5. ANIMAL KINGDOM HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 12.30 p.m.: 1. Berrettini (5) Kuldeep Singh 60, 2. Proposed (2) Koshi Kumar 57, 3. Spirit Of The Rose (4) M.S. Deora 55, 4. Soft Whisper (9) C. Brisson 54.5, 5. Opus One (6) S.J. Moulin 54, 6. Celeste (1) B. Dharshan 53.5, 7. Empress Eternal (3) S. A. Amit 50, 8. Bertha (8) Hindu Singh 50, 9. Illustrious Ruler (7) Farid Ansari 50 and 10. Admiral Shaw (10) A.S. Peter 50.

1. SPIRIT OF THE ROSE, 2. BERRETTINI, 3. CELESTE

6. ANIMAL KINGDOM HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 1.00: 1. Stag’s Leap (2) S.J. Moulin 61, 2. Supreme Grandeur (3) Farid Ansari 61, 3. Knotty Wonder (4) Hindu Singh 60, 4. Anzio (7) P. Sai Kumar 59, 5. Priceless Ruler (9) Kuldeep Singh 57, 6. Gods Plan (6) Surya Prakash 56, 7. Mutant (8) M.S. Deora 56, 8. Swarga (10) Inayat 55.5, 9. Seeking The Stars (1) C. Umesh 55 and 10. Red Sea Star (5) B. Dharshan 54.5.

ADVERTISEMENT

1. SEEKING THE STARS, 2. SUPREME GRANDEUR, 3. KNOTTY WONDER

7. HALL OF HONOUR HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1.30: 1. Angavai (4) B. Dharshan 61, 2. Amazing Attraction (9) P. Sai Kumar 60.5, 3. Knotty In Blue (2) Kuldeep Singh 60.5, 4. Lord Of The Turf (7) Farid Ansari 57.5, 5. Single Malt (8) S. Imran 55, 6. Marquitta (3) Koshi Kumar 53.5, 7. Ms Boss (1) M.S. Deora 52.5, 8. Western Girl (5) C. Umesh 52.5, 9. Ocean Love (10) Manikandan 50 and 10. Run Happy Run (6) N. Murugan 50.

1. AMAZING ATTRACTION, 2. KNOTTY IN BLUE, 3. WESTERN GIRL

8. DAVIDOFF HANDICAP (1,800m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.00: 1. Royal Baron (5) Ram Nandan 60.5, 2. Balor (9) Surya Prakash 60, 3. Windsor Walk (1) P. Sai Kumar 56.5, 4. Dear Lady (7) S.A. Amit 55, 5. Off Shore Breeze (8) C. Brisson 55, 6. Queen Anula (2) K.V. Baskar 54, 7. Rubert (3) A.S. Peter 51.5, 8. Alpha Domino (10) C. Umesh 51, 9. Blue Eyed Boy (4) Koshi Kumar 51 and 10. Gold Fame (6) Hindu Singh 51.

1. BLUE EYED BOY, 2. GOLD FAME, 3. ROYAL BARON

Jkt: 4, 5, 6 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.