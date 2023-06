Dedicate primed to repeat in the Five Stars Shipping Juvenile Sprinters’ Million

July 01, 2023 12:30 am | Updated June 30, 2023 06:29 pm IST - BENGALURU:

Dedicate, who is in fine nick, may score an encore in the Five Stars Shipping Juvenile Sprinters’ Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (July 1). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ROYAL CHALLENGE PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Ultimate Chance (1) Inayat 62, 2. Rorito (6) Khurshad 61.5, 3. Altair (9) M. Naveen 61, 4. Sekhmet (8) Arvind K 61, 5. Sky Princess (7) Salman Khan 60, 6. Rule Of Law (10) Vishal Bunde 59, 7. Elite Agent (3) Kiran Rai 58.5, 8. Altamonte (12) Vivek 58, 9. Marco Polo (11) Syed Imran 56.5, 10. Max Mueller (2) Abhay S 56.5, 11. Pettes Love (4) Abdul Fazal 56 and 12. Sand Castles (5) Hindu S 53.

1. SAND CASTLES, 2. SEKHMET 3. ULTIMATE CHANCE

2. MALAKPET PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Able One (6) P.S. Chouhan 60, 2. Mystical Merkabah (5) Kiran Rai 59.5, 3. Benignity (1) Vishal Bunde 4. Eco Friendly (7) Sai Kiran 57.5, 5. Antilope (3) Akshay K 57, 6. Akasi (4) Rayan 53.5, 7. Cinco De Mayo (2) Shreyas S 53 and 8. Sling Shot (8) S. Saqlain 53.

1. ANTILOPE, 2. CINCO DE MAYO, 3. ABLE ONE

3. POONAWALLA STUD PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2-30: 1. Eternal Princess (10) Vinod Shinde 62.5, 2. Smithsonian (3) Vishal Bunde 60.5, 3. Anakin (8) Inayat 58, 4. Archway (6) Antony 57, 5. Mystic Eye (4) P.P. Dhebe 56.5, 6. Skyfire (5) S. Saba 56.5, 7. English Bay (7) T.S. Jodha 56, 8. Super Kind (1) Trevor 55, 9. Alcides Synergy (2) J.H. Arul 54 and 10. Montelena (9) S. Saqlain 54.

1. SKYFIRE, 2. SUPER KIND, 3. ENGLISH BAY

4. SMART CHIEFTAN PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Dynamic Force (1) G. Vivek 56, 2. High Tribute (5) Hindu S 56, 3. Knight Defensor (6) Trevor 56, 4. Marzgovel (4) Akshay K 56, 5. Crosswater (7) Antony 54.5, 6. Encantamento (8) Vishal Bunde 54.5, 7. Serai (3) P.S. Chouhan 54.5 and 8. Victoria Doresaani (2) S. Saqlain 54.5.

1. KNIGHT DEFENSOR, MARZGOVEL, 3. HIGH TRIBUTE

5. MANAGING COMMITTEE GOLD CUP (1,600m), rated 70 & above, 3-30: 1. Pissarro (5) Trevor 63, 2. De Villiers (1) Shreyas S 59, 3. Sea Lion (2) Srinath 58, 4. Pride’s Angel (4) Akshay K 56.5, 5. Regency Smile (6) Hindu S 56 and 6. Moon’s Blessing (3) P.S. Chouhan 55.

1. PRIDE’S ANGLE, 2. MOON’S BLESSING

6. FIVE STARS SHIPPING JUVENILE SPRINTERS’ MILLION, (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Dedicate (4) Hindu S 57, 2. Kenaf (3) S. Saqlain 56.5, 3. Born To Be Spoilt (2) J.H. Arul 54, 4. Call Me (1) Shreyas S 54, 5. Leather Back (6) Sai Kiran 54, 6. Elizabeth Regina (—) (—) 52.5, 7. Exeter (—) (—) 52.5 and 8. Long Lease (5) Yash 52.5.

1. DEDICATE, 2. LONG LEASE

7. MALAKPET PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Clever Hans (8) Tousif 61, 2. Kanata (5) Srinath 61, 3. Millbrook (3) S. John 61, 4. Dragon’s Gold (4) B. Dharshan 60, 5. Top Dancer (7) Trevor 60, 6. The Golden Dream (6) M. Naveen 59, 7. Air Display (2) S. Saba 58.5 and 8. Armory (1) Kiran Rai 57.

1. TOP DANCER, 2. CLEVER HANS, 3. DRAGON’S GOLD

Day’s best: KNIGHT DEFENSOR

Double: PRIDE’S ANGEL — DEDICATE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

