Dear Lady, Apsara Star and Angelino work well 

CHENNAI:
September 26, 2022 18:01 IST

ADVERTISEMENT

Dear Lady, Apsara Star and Angelino worked well when the horses were exercised here on Monday morning (Sept. 26).

ADVERTISEMENT

Outer sand: 600m: Chief Commander (Manikandan), Wonder Blaze (Koshi Kumar) 47.5. They were easy. Beauregard (S. Imran) 46.5. Easy.

1000m: Apsara Star (Farhan Alam) 1-12, 800/55.5, 600/41. Moved on the bit. Anatolia (rb) 1-12.5, 800/58.5, 600/45. Shaped well. Dear Lady (rb) 1-13, 800/53.5, 600/41. Moved attractively. Bienfaisant (Farhan Alam) 1-15.5, 800/59, 600/44. Handy. Glorious Destiny (rb) 1-17.5, 800/1-0, 600/43.5. Easy.

1200m: Cheval Blanc (Farhan Alam) 1-30.5, 1,000/1-12.5, 800/58, 600/43.5. Worked well.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

ADVERTISEMENT

Inner sand: 600m: Tudor (S. Kabdhar) 47.5. Royal Aristocrat (rb) 42. In fine shape.

800m: Berrettini (S.A. Amit) 1-1.5, 600/44. Moved freely. Shez R Star (rb) 1-1, 600/46. Easy.

TOP STORIES RIGHT NOW

1000m: Treasure Delight (rb) 1-11, 800/57.5, 600/43.5. Moved well. Ashwa Dev (L.A. Rozario) 1-17, 800/1-1.5, 600/46. Easy. Zaneta (rb) 1-12.5, 800/59, 600/43.5. In fine condition. Blue Sapphire (rb) 1-14.5, 800/59, 600/43.5. Fit. Cape Wickham (Khet Singh) 1-17, 800/1-3, 600/47.5. Easy. Andromeda Sky (rb) 1-17, 800/1-2, 600/47. MSG Fantasy (rb) 1-9, 800/55.5, 600/41.5. Moved well. Angelino (P.S. Kaviraj) 1-7, 800/53.5, 600/41. Moved impressively. The Intimidator (Manikandan) 1-17, 800/1-2, 600/47. Easy.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by it's editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

Leave your comments and read more on The Hindu News app