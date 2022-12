De Villiers wins the Madras Race Club Cup

December 03, 2022 07:09 pm | Updated 07:10 pm IST - BENGALURU:

S. Attaollahi-trained De Villiers (Shreyas Singh up) won the Madras Race Club Cup, the feature event of the races held here on Saturday (Dec. 3). The winner is owned by Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Rama Seshu Eyunni and Mr. P. Prabhakar Reddy. Jockey Likith Appu and trainer S. Attaollahi won three races respectively on the day.

1. GODAVARI PLATE (1,400m), rated 00 to 25: MEGA SUCCESS (Jagadeesh) 1, Art Power (R. Manjunath) 2, Memorable Time (P. Siddaraju) 3 and Regal Force (Arshad) 4. 3/4, 3/4 and Shd. 1m 27.93s. ₹24 (w), 12, 25 and 26 (p), SHP: 56, THP: 65, FP: 178, Q: 154, Trinella: 637 and 297, Exacta: 1,800 and 736. Favourite: Mega Success. Owner and trainer: Mr. S. Inayathulla.

2. UDUPI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: FLYING QUEST (Likith Appu) 1, Jokshan (Rayan) 2, Domina (Vinod Shinde) 3 and Anne Boleyn (Tousif) 4. Not run: Gunmaster. 1-1/2, 5 and 1-1/4. 1m 13.36s. ₹19 (w), 12, 19 and 17 (p), SHP: 54, THP: 46, FP: 128, Q: 139, Trinella: 651 and 216, Exacta: 5,991 and 2,567. Favourite: Flying Quest. Owner and trainer: Mr. Mahmood Khan.

3. BEGINNERS PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms): KNOTTY CHARMER (Nazerul) 1, Anzac Pipernal (Trevor) 2, Saigon (Darshan) 3 and Double Scotch (Neeraj) 4. 3-1/4, 5-3/4 and 1-3/4. 1m 12.69s. ₹58 (w), 17 and 11 (p), SHP: 40, THP: 33, FP: 140, Q: 33, Trinella: 557 and 261, Exacta: 687 and 200. Favourite: Anzac Pipernal. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar and Mr. K. Balamukunda Das. Trainer: Prasanna Kumar.

4. WORLD CONSERVATION DAY PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: SILVER CANYON (Trevor) 1, Balor (R. Ajinkya) 2, Nikolina (A. Qureshi) 3 and Listen To Me (Neeraj) 4. 4-3/4, 2-1/2 and 3-1/2. 1m 24.72s. ₹51 (w), 17, 13 and 14 (p), SHP: 39, THP: 53, FP: 212, Q: 96, Trinella: 264 and 97, Exacta: 622 and 427. Favourite: Nikolina. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Mr. Rishad N. Pandole & Mr. Chaduranga Kantharaj U. Trainer: S. Attaollahi.

5. ALYDAR PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over: MOON’S BLESSING (Likith Appu) 1, Etosha (Zervan) 2, Only You (Md. Akram) 3 and Memoriter (P. Surya) 4. 1, 2-1/2 and 1/2. 1m 25.05s. ₹14 (w), 10, 15 and 23 (p), SHP: 22, THP: 50, FP: 24, Q: 25, Trinella: 130 and 64, Exacta: 1,037 and 526. Favourite: Moon’s Blessing. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

6. MADRAS RACE CLUB CUP (1,200m), rated 60 to 85: DE VILLIERS (Shreyas S) 1, Star Glory (Vinod Shinde) 2, Kensington Court (Trevor) 3 and Aztec Queen (B.L. Paswan) 4. 1-1/4, Hd and Lnk. 1m 11.81s. ₹49 (w), 13, 16 and 13 (p), SHP: 42, THP: 45, FP: 453, Q: 362, Trinella: 872 and 276, Exacta: 25,636. Favourite: Kensington Court. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Rama Seshu Eyunni and Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: S. Attaollahi.

7. WORLD CONSERVATION DAY PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: PINNACLE POINT (Trevor) 1, Kings Speech (Indrajeet S) 2, Twilight Tornado (L.A. Rozario) 3 and Golden Time (Adarsh) 4. 1-1/2, Snk and 1-1/4. 1m 26.15s. ₹40 (w), 15, 14 and 14 (p), SHP: 38, THP: 43, FP: 154, Q: 109, Trinella: 883 and 313, Exacta: 4,137 and 8,275. Favourite: Twilight Tornado. Owners: Rajagiri Rubber Co. Ltd rep by. Mr & Mrs. Dilip Thomas & Vinayaka Breeders Pvt Ltd rep by. Mr. D. Pritham Basappa. Trainer Arjun Mangalorkar.

8. UDUPI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: COOL RIDER (Likith Appu) 1, Starry Wind (Md. Akram) 2, Clever Hans (L.A. Rozario) 3 and Chul Bul Rani (Syed Imran) 4. 2-3/4, Shd and 1-3/4. 1m 12.60s. ₹18 (w), 10, 25 and 17 (p), SHP: 72, THP: 44, FP: 186, Q: 94, Trinella: 458 and 202, Exacta: 4,521 and 3,875. Favourite: Cool Rider. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala and Mr. Anjan Kumar Rangaraj. Trainer: Neil Darashah.

Jackpot: ₹2,327 (33 tkts); Runner-up: ₹539 (61 tkts); Treble (i): ₹916 (nine tkts); (ii): ₹299 (42 tkts).

