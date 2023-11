November 25, 2023 12:23 am | Updated 12:23 am IST - BENGALURU

De Villiers, who has been well-prepared, is expected to score in the Hyderabad Silver Vase (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Nov. 25).

False rails (width about 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. III), (1,100m), rated 20 to 45, 1.00 p.m.: 1. Sea God (3) Antony 60, 2. Appsara (5) Vinod Shinde 59, 3. Lone Ranger (6) G. Vivek 59, 4. Fast Response (4) Tousif 58.5, 5. Phoebe (1) Salman Khan 58.5, 6. Elizabeth Regina (2) S. Saqlain 58, 7. Star Azeem (7) P. Siddaraju 57.5, 8. Dallas Drifter (8) Shreyas S 56.5, 9. Debonair (10) Saddam H 56.5 and 10. Ice Storm (9) M. Rajesh K 56.

1. SEA GOD, 2. FAST RESPONSE, 3. ICE STORM

2. GODAVARI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 1.35: 1. Crimson Star (2) Vivek 62.5, 2. Flying Brave (9) Salman Khan 62, 3. Altamonte (5) Jagadeesh 61.5, 4. Burst Of Blaze (4) B. Nayak 61.5, 5. Estefania (6) Antony 61, 6. The Pirate (10) Kirtish Bhagat 61, 7. Firefinch (3) R. Pradeep 60, 8. Double Vision (7) S. Saqlain 59, 9. Elite Agent (8) M. Rajesh K 59, 10. Southernaristocrat (11) B.L. Paswam 59 and 11. Paradise Beckons (1) Rayan 54.

1. DOUBLE VISION, 2. ESTEFANIA, 3. FIREFINCH

3. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2.10: 1. Nyaya (2) Trevor 61, 2. Ricardo (6) Antony 60, 3. Silver Swift (4) B.L. Paswan 59, 4. The Omega Man (7) Salman Khan 58, 5. Slice Of Heaven (9) S.K. Paswan 57, 6. Antilope (3) R. Pradeep 56, 7. Croissantino (10) B. Nayak 55, 8. Eco Friendly (8) A. Ramu 54, 9. Indian Blues (5) G. Vivek 53.5 and 10. Quevega (1) M. Rajesh K 52.5.

1. NYAYA, 2. RICARDO, 3. INDIAN BLUES

4. SNAP PLATE (1,100m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2.45: 1. Douglas (4) R. Pradeep 62, 2. Tripitaka (3) Suraj 61, 3. Forty Niner (1) Akshay K 57, 4. Smithsonian (8) Kirtish Bhagat 57, 5. Spectacular (2) A. Ramu 56.5, 6. Lauterbrunnen (7) M. Rajesh K 55, 7. Macron (5) Srinath 54.5 and 8. Sheer Bliss (6) Vinod Shinde 52.

1. FORTY NINER, 2. TRIPITAKA, 3. MACRON

5. Y.S. SURENDER MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3.20: 1. Vivaldo (4) Akshay K 61, 2. Lord Frankel (8) D. Patel 60.5, 3. Top Dancer (6) Srinath 59, 4. Stormy Ocean (2) Antony 58, 5. Stellar Gold (3) Darshan 57.5, 6. All Attraction (7) G. Vivek 57, 7. Golden Peaks (5) S. Saqlain 55 and 8. Amazing Attraction (1) Shreyas S 50.5.

1. VIVALDO, 2. ALL ATTRACTION, 3. STORMY OCEAN

6. HYDERABAD SILVER VASE (1,400m), rated 70 & above, 3.55: 1. De Villiers (1) Trevor 60, 2. Yukan (5) Srinath 59.5, 3. Last Wish (2) Antony 58, 4. Ravishing Form (3) S. Saqlain 56 and 5. Fearless Joey (4) Salman Khan 51.

1. DE VILLIERS, 2. RAVISHING FORM

7. DAVANAGERE STAKES (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4.30: 1. Southern Force (6) Srinath 60.5, 2. Maroon (9) Trevor 59, 3. Schafenberg (8) Tousif 58, 4. Peridot (5) L.A. Rozario 56.5, 5. Castaneda (1) Antony 55.5, 6. Burning Arrow (2) M. Rajesh K 53, 7. Sand Castles (4) B. Nayak 53, 8. Apollo Light (3) Shreyas S 52 and 9. Benignity (7) Saddam H 52.

1. MAROON, 2. CASTANEDA, 3. SOUTHERN FORCE

8. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 5.05: 1. Mazal Tov (9) Srinath 62, 2. Czar (1) Antony 61.5, 3. Foi (5) Kirtish Bhagat 61.5, 4. Super Kind (4) L.A. Rozario 61, 5. Roman Spirit (2) Akshay K 59.5, 6. Agera (6) R. Pradeep 59, 7. Bold Act (8) M. Prabhakaran 59, 8. Solid Power (3) Tousif 58 and 9. Phoenix Surprise (7) Shreyas S 57.5.

1. CZAR, 2. MAZAL TOV, 3. ROMAN SPIRIT

Day’s best: DE VILLIERS

Double: MAROON - CZAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8: Tr (i): 3, 4 and 5, (ii): 6, 7 and 8.