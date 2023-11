De Villiers claims the Hyderabad Silver Vase

November 25, 2023 06:33 pm | Updated 06:33 pm IST - BENGALURU

S. Attaollahi trained De Villiers (Trevor up) won the Hyderabad Silver Vase, the feature event of the races held here on Saturday (Nov. 25). The winner is owned by Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer Arjun Mangalorkar and Jockey Antony won three races respectively on the day.

The results:

1. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. III): FAST RESPONSE (Tousif) 1, Dallas Drifter (Shreyas S) 2, Elizabeth Regina (S. Saqlain) 3 and Phoebe (Salman Khan) 4. 3-1/4, Nk and 1-1/2. 1m 08.35s. Rs. 76 (w), 21, 48 and 11 (p), SHP: 148, THP: 61, FP: 1,952, Q: 1,212, Trinella: 7,434, Exacta: 57,120 (c/o). Favourite: Sea God.

Owners: Mr. S. Dominic, Dr. G. Ravi Shankar, Mr. Sandeep C Raghuram & Mr. P.K. Jain. Trainer: S. Dominic.

2. GODAVARI PLATE: ALTAMONTE (Jagadeesh) 1, Elite Agent (M. Rajesh K) 2, Double Vision (S. Saqlain) 3 and Southernaristocrat (B.L. Paswam) 4. 1/2, 1 and 3. 1m 29.18s. Rs. 39 (w), 15, 18 and 14 (p), SHP: 63, THP: 55, FP: 238, Q: 143, Trinella: 455, Exacta: 1,888. Favourite: Double Vision.

Owner and trainer: Mr. S. Inayathulla.

3. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. II): RICARDO (Antony) 1, Indian Blues (G. Vivek) 2, Nyaya (Trevor) 3 and Silver Swift (B.L. Paswan) 4. 3, 3/4 and 2-3/4. 1m 07.46s. Rs. 27 (w), 11, 21 and 11 (p), SHP: 68, THP: 58, FP: 245, Q: 156, Trinella: 329, Exacta: 3,731. Favourite: Nyaya.

Owners: Mr. Haider Soomar, M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mukteshwar Racing LLP. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. SNAP PLATE: DOUGLAS (R. Pradeep) 1, Forty Niner (Akshay K) 2, Tripitaka (Suraj) 3 and Lauterbrunnen (M. Rajesh K) 4. Not run: Spectacular. Lnk, 1-1/4 and 1-1/4. 1m 07.61s. Rs. 350 (w), 44, 12 and 12 (p), SHP: 34, THP: 36, FP: 1,529, Q: 349, Trinella: 2,461, Exacta: 26,832. Favourite: Forty Niner.

Owners: Mr. Kishore M. Dingra, Mr. Ashok Ranpise & Mr. Prakash Babu. Trainer: Neil Devaney.

5. Y.S. SURENDER MEMORIAL TROPHY: GOLDEN PEAKS (S. Saqlain) 1, Stormy Ocean (Antony) 2, Vivaldo (Akshay K) 3 and Amazing Attraction (Shreyas S) 4. Hd, 2-1/4 and 1/2. 1m 39.47s. Rs. 38 (w), 15, 15 and 15 (p), SHP: 42, THP: 48, FP: 202, Q: 120, Trinella: 468, Exacta: 2,403. Favourite: Vivaldo.

Owners: Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Girish Mehta & Mr. K. Mahaveer Chand. Trainer: Parvati Byramji.

6. HYDERABAD SILVER VASE: DE VILLIERS (Trevor) 1, Yukan (Srinath) 2, Ravishing Form (S. Saqlain) 3 and Last Wish (Antony) 4. 1/2, 3-1/4 and Nose. 1m 25.69s. Rs. 27 (w), 14 and 22 (p), SHP: 34, THP: 34, FP: 120, Q: 70, Trinella: 202, Exacta: 318. Favourite: Ravishing Form.

Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: S. Attaollahi.

7. DAVANAGERE STAKES: CASTANEDA (Antony) 1, Maroon (Trevor) 2, Southern Force (Srinath) 3 and Peridot (L.A. Rozario) 4. 1, 2-1/4 and 1-1/4. 1m 27.14s. Rs. 33 (w), 14, 13 and 11 (p), SHP: 33, THP: 42, FP: 84, Q: 52, Trinella: 203, Exacta: 733. Favourite: Southern Force.

Owners: M/s. Blazing Saddles(PF), Mr. Haider Soomar, Mr. K. Harish Nayak & Mr. H.J. Balram. Trainer: Arjun Mangalorkar.

8. KUNCHIKAL FALLS PLATE (Div. I): CZAR (Antony) 1, Mazal Tov (Srinath) 2, Roman Spirit (Akshay K) 3 and Bold Act (M. Prabhakaran) 4. 1/2, 2-3/4 and 4-3/4. 1m 07.30s. Rs. 29 (w), 12, 14 and 12 (p), SHP: 32, THP: 34, FP: 69, Q: 35, Trinella: 114, Exacta: 855. Favourite: Mazal Tov.

Owners: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran & M/s. Blazing Saddles(PF). Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: Rs. 1,09,069 (one tkts); Treble (i): 8,489 (carried over); (ii): 366 (57 tkts).