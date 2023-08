Dangerous claims the Eve Champion Trophy

August 05, 2023 07:27 pm | Updated 07:27 pm IST - Pune

Trainer Adhirajsingh Jodha’s filly Dangerous, piloted by P.S. Chouhan, won the Eve Champion Trophy, the feature event of Saturday’s (Aug. 5) races.

The winner is owned by Mr. Neil Madan Bahal.

1. COLOMBIANA PLATE: ZUKOR (A.R. Aniket) 1, Remy Red (J. Chinoy) 2, C’est L’Amour (Mustakim) 3 and Slam Dunk (S. Amit) 4. 1, 3/4 and 3. 59. 27s. ₹17 (w), 15 and 23 (p). SHP: 23, FP: 70, Q: 40, Tanala: 145 and 54. Favourite: Zukor.

Owner: Mr. Thanniru Srinivas. Trainer: Faisal A. Abbas.

2. UNICORN PLATE: COME BACK PLEASE (Navnath Bhosale) 1, Verdandi (K. Nazil) 2, Mastery (M.S. Deora) 3 and Lord Murphy (T.S. Jodha) 4. 1, 2 and 1-1/4. 1m 54. 83s. ₹53 (w), 15, 35 and 17 (p). SHP: 84, FP: 1,155, Q: 451, Tanala: 2,399 and 1,257. Favourite: Freedom.

Owner: Mrs. Kirti S. Joshi. Trainer: Sangramsinh Joshi.

Note: In this race Wild Spirit (Aniket up) stood flat-footed in the gates and did not participate.

3. TO THE MANOR BORN PLATE: DAULAT MAI (Mustakim Alam) 1, Finch (Bhawani) 2, Cipher (S. Saqlain) 3 and Charming Star (Aniket) 4. 2-1/2, 5-1/4 and 1. 1m 27. 47s. ₹19 (w), 12, 14 and 16 (p). SHP: 37, FP: 85, Q: 65, Tanala: 133 and 73. Favourite: Daulat Mai.

Owners: Mr. Balam Mohla & Mr. Waahid Ali Khan rep. Sshaawn Horses and Sports Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

Note: In this race Mysterious Girl (K. Nazil astride) planted into the starting stalls and did not complete the race.

4. EVE CHAMPION TROPHY (Gr. 3): DANGEROUS (P.S. Chouhan) 1, Dyf (Akshay Kumar) 2, Mojito (Parmar) 3 and Rasputin (S. Saqlain) 4. 1, 2-3/4 and 2-1/2. 2m 3. 76s. ₹37 (w), 16, 15 and 11 (p). SHP: 51, FP: 433, Q: 138, Tanala: 807 and 295. Favourite: Supernatural.

Owner: Mr. Neil Madan Bahal. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. AUGUST HANDICAP: HALL OF GRACE (Gagandeep Maan) 1, Democracy (C. Umesh) 2, Kinzhal (Dashrath) 3 and Impunity (Neeraj) 4. 3-3/4, 3-1/2 and 2-1/4. 1m 25. 60s. ₹35 (w), 14, 21 and 60 (p). SHP: 64, FP: 216, Q: 107, Tanala: 1,895 and 4,602. Favourite: Democracy.

Owner: Mr. Bharat V. Epur rep. Hallmark Racing & Equine Services LLP. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

6. YANA PLATE: FLAMING LAMBORGINI (C.S. Jodha) 1, Own Voice (Dashrath) 2, Gangster (T.S. Jodha) 3 and Brave Beauty (K. Nazil) 4. 3-1/2, 2 and 1-1/2. 1m 52. 96s. ₹74 (w), 26 and 23 (p). SHP: 40, FP: 435, Q: 497, Tanala: 2,541 and 1,742. Favourite: Fortunate Son.

Owners: M/s. Hemant S. Dharnidharka & Dinesh G. Virwani. Trainer: Imtiaz A. Sait.

7. CABRIOLET PLATE: FORTUNE TELLER (Amyn Merchant) 1, Galway Bay (Yash Narredu) 2, Fidato (Mustakim) 3 and Ocean Of God (T.S. Jodha) 4. 6, 1-1/4 and 1/2. 1m 10. 15s. ₹99 (w), 30, 17 and 18 (p). SHP: 50, FP: 227, Q: 88, Tanala: 1,831 and 1,112. Favourite: Galway Bay.

Owner & Trainer: Mr. Faisal A. Abbas.

Jackpot: 70%: ₹1, 17, 501 (1 tkt), 30%: 1,679 (30 tkts.).

Treble: 2, 652 (11 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 36,016 (1 tkt), 30%: 15,435 (1 tkt).