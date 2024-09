Dabeet obliges in the M.S. Suresh Memorial Trophy

Mahesh V. Chakankar’s Dabeet (G. Vivek up), won the M.S. Suresh Memorial Trophy, the main event of the races held here on Thursday (Sept 12). The winner is trained by J.S. Pillay.

The results:

1. SQUANDERER PLATE (Div. II): MEGHANN (Abhishek Mhatre) 1, Epsom Downs (Dhanu S) 2, Firefinch (R. Pradeep) 3 and Chiraag (Afsar) 4. 1-1/4, 3/4 and 2-3/4. 1m, 07.26s. ₹19 (w), 10, 17 and 18 (p), SHP: 27, THP: 51, FP: 94, Q: 55, Trinella: 263, Exacta: 452. Favourite: Meghann. Owner and trainer: Mr. Warren Singh.

2. SHIVAKASHI PLATE: SUPER SEXY (Koshi K) 1, Square Cut (Sai Kiran) 2, Country’s Light (M. Prabhakaran) 3 and Miracle Honey (G. Manikandan) 4. 1-3/4, 1/2 and 1/2. 1m, 13.59s. ₹117 (w), 30, 16 and 27 (p), SHP: 26, THP: 63, FP: 233, Q: 70, Trinella: 1,777, Exacta: 14,502 (carried over). Favourite: Elevado. Owner: Mr. Sunil Santhosh Serrao. Trainer: R. Helleal Moses.

3. SQUANDERER PLATE (Div. I): CELERIO (Afsar Khan) 1, Tropical Mist (Abhishek Mhatre) 2, Benzema (Rayan) 3 and Emeraldo (R. Pradeep) 4. 2-3/4, Shd and 2-3/4. 1m, 06.24s. ₹37 (w), 15, 18 and 15 (p), SHP: 54, THP: 64, FP: 285, Q: 107, Trinella: 670, Exacta: 6,155. Favourite: Tropical Mist. Owner: Mr. Girish Byrappa. Trainer: S. Santosh Rao.

4. DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. I): SAINT EMILION (L.A. Rozario) 1, River Of Gold (Dhanu S) 2, Flying Falcon (Faiz) 3 and Emerald Queen (Abhishek Mhatre) 4. Not run: Gilded Butterfly. Lnk, 2 and 1-3/4. 1m, 12.30s. ₹165 (w), 40, 31 and 15 (p), SHP: 113, THP: 44, FP: 1,729, Q: 2,291, Trinella: 25,376. Exacta: 60,077 (carried over). Favourite: Emerald Queen. Owner: Rapar`s Galloping Stars LLP. Trainer: Dinesh Pujar.

5. M.S. SURESH MEMORIAL TROPHY: DABEET (G. Vivek) 1, High Opinion (P. Sai Kumar) 2, Dynamic Force (Sai Kiran) 3 Absolute Conquerer (R. Pradeep) 4. Not run: D Fronx and Magic Circle. 1-3/4, 1/2 and 1-1/2. 1m, 25.09s. ₹10 (w), 10, 18 and 14 (p), SHP: 42, THP: 31, FP: 46, Q: 44, Trinella: 188, Exacta: 330. Favourite: Dabeet. Owner: Mr. Mahesh V Chakankar. Trainer: J.S. Pillay.

6. DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. II): SMILE OF BEAUTY (Koshi K) 1, Super Kind (Abhishek Mhatre) 2, Natural Light (G. Vivek) 3 and Infiniteposibility (Prabhu K) 4. 1-1/2, 3-1/2 and 3/4. 1m, 11.88s. ₹35 (w), 14, 10 and 10 (p), SHP: 31, THP: 38, FP: 125, Q: 41, Trinella: 210, Exacta: 11,286. Favourite: Super Kind. Owners: M/s. Ashok Ranpise & Mr. S. Dominic. Trainer: S. Dominic.

7. DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL TROPHY (Div. III): CHOTIPARI (Sai Kiran) 1, Island Lass (Faiz) 2, Thalaivaa (Md. Sameer) 3 and Armament (Gautam Raj) 4. 7-3/4, 5 and 3-1/4. 1m, 11.55s. ₹10 (w), 13, 27 and 13 (p), SHP: 59, THP: 27, FP: 104, Q: 59, Trinella: 464, Exacta: 6,667. Favourite: Chotipari. Owners: Mr & Mrs. A.V. Rukhana, Mr. H.A. Rukhana & Ms. Minal A Rukhana. Trainer: Warren Singh.

Jackpot: ₹12,614 (one tkt.); Mini Jackpot: 707 (one tkt.); Treble (i): 2,865 (carried over); (ii): 45 (34 tkts.).