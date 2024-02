D Minchu lives up to the billing in Leap Year Plate (Div. I)

February 29, 2024 08:08 pm | Updated 08:08 pm IST - Hyderabad:

Trainer G. Sandeep’s D Minchu, ridden by Deepak Singh, won the Leap Year Plate (Div. I), the main event of the concluding day’s races of the Hyderabad Winter Races on Thursday (Feb. 29). The winner is owned by Mr. B.M. Dayananda. Trainer R.H. Sequeira saddled three winners on the day.

1. TUNGABHADRA PLATE: SUGAR (B.R. Kumar) 1, Vital Sign (Abhay Singh) 2, Mikimoto (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Desert Hero (Shivansh) 4. Neck, Head and 1-1/2. 1m, 27.42s. ₹79 (w), 15, 13 and 12 (p). SHP: 37, THP: 54, SHW: 32 and 26, FP: 383, Q: 240, Tanala: 1,224. Favourite: Desert Hero. Owner: Mr. Y. Damodar. Trainer: R.H. Sequeira.

2. LEAP YEAR PLATE (Div. II) : SUN DANCER (Afroz Khan) 1, D Yes Boss (Deepak Singh) 2, Clefairy (P. Sai Kumar) 3 and Garnet (Ajay Kumar) 4. 1, Shd and 1-1/2. 1m, 10.97s. ₹102 (w), 19, 22 and 12 (p). SHP: 84, THP: 46, SHW: 59 and 165, FP: 1,090, Q: 804, Tanala: 3,711. Favourite: Garnet. Owners: Mr. Atul Bhanu Sanghani, Mr. Keerthi Narasimhachar, Mr. Ketineni Sayaji Rao & Mr. Rajesh Sanghani. Trainer: L. D’Silva.

3. HAVERI PLATE (Div. III): CODE BLUE (Abhay Singh) 1, See My Attitude (Afroz Khan) 2, Special Effort (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Jet Falcon (Mohit Singh) 4. Not run: Chica Bonita and Honourable Lady. 5, 2-1/2 and 1. 1m, 26.53s. ₹107 (w), 19, 20 and 30 (p). SHP: 45, THP: 75, SHW: 33 and 35, FP: 564, Q: 217, Tanala: 10, 641. Favourite: See My Attitude. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: R.H. Sequeira.

4. LEAP YEAR PLATE (Div. I): D MINCHU (Deepak Singh) 1, Midsummer Star (Ajay Kumar) 2, Tripurari (Mohit Singh) 3 and Amyra (Md. Ekram Alam) 4. 1-1/4, 3/4 and 1-1/2. 1m, 12.01s. ₹28 (w), 13, 14 and 12 (p). SHP: 41, THP: 36, SHW: 17 and 18, FP: 123, Q: 68, Tanala: 226. Favourite: D Minchu. Owner: Mr. B.M. Dayananda. Trainer: G. Sandeep.

5. HAVERI PLATE (Div. I): ROYAL PAL (Md. Ekram Alam) 1, Crimson Rose (Abhay Singh) 2, Carnival Lady (B.R. Kumar) 3 and Desert Sultan (Mohit Singh) 4. 2-3/4, 1-3/4 and Shd. 1m, 27.07s. ₹41 (w), 13, 18 and 26 (p). SHP: 69, THP: 69, SHW: 24 and 31, FP: 337, Q: 283, Tanala: 3,783. Favourite: Sadiya. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. LEAP YEAR PLATE (Div. II): JURAMENTO (B.R. Kumar) 1, Dyanoosh (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, True Icon (Shivnash) 3 and La Mirage (Ajay Kumar) 4. 1-1/2, 3/4 and 1. 1m. 9.79s. ₹23 (w), 10, 16 and 17 (p). SHP: 49, THP: 36, SHW: 35 and 34, FP: 79, Q: 51, Tanala: 538. Favourite: Juramento. Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta, Mr. M. Prashant Kumar, Mr. M. Pradeep Kumar, Mr. Syed Ainuddin Arif & Mr. Rafaat Hussain. Trainer: R.H. Sequeira.

7. HAVERI PLATE (Div. II): AMPERE’S TOUCH (P. Sai Kumar) 1, Indian Temple (Ajay Kumar) 2, Dream Jewel (B.R. Kumar) 3 and Silver Lining (Md. Ekram Alam) 4. Neck, 2 and 2-1/4. 1m, 27.16s. ₹35 (w), 17, 11 and 40 (p). SHP: 32, THP: 70, SHW: 31 and 12, FP: 160, Q: 87, Tanala: 1,254. Favourite: Indian Temple. Owner: Mr. N. Shyam Sunder. Trainer: N. Rawal.

8. SUTLEJ PLATE: BLUE BRIGADE (Ajay Kumar) 1, Glimmer Of Hope (Surya Prakash) 2, Pancho (Shivansh) 3 and Stoli (Md. Ekram Alam) 4. Not run: Nkalanzinzi and Good Tidings. 1/2, Head and 4. 1m, 14.19s. ₹69 (w), 22, 23 and 11 (p). SHP: 66, THP: 49, SHW: 37 and 39, FP: 511, Q: 306, Tanala: 1,397. Favourite: Pancho. Owner: Mr. G.K. Keshava Murthy. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot: 70%: ₹5,574 (56 tkts.) & 30%: 370 (361 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 24,619 (3 tkts.), (ii) 1,631 (38 tkts.).

Treble : (i) 14,777 (2 tkts.), (ii) 4,328 (6 tkts), (iii) 384 (115 tkts.).

