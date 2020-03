Cuban Pete and Indian Empress may fight it out

BENGALURU:

13 March 2020 02:00 IST

Cuban Pete and Indian Empress may fight out the finish of the Hemavati Salver (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (March 13). False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

SEABISCUIT SALVER (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-15 pm: 1. Little Joe (10) T.S. Jodha 55, 2. Morganite (8) Arshad 55, 3. Sir Jersey (11) Darshan 55, 4. Tartufo (7) R. Marshall 55, 5. Wings Of The Wild (3) Sai Vamshi 55, 6. Antibes (9) Antony 53.5, 7. Belli Deepa (4) R. Pradeep 53.5, 8. Bloom Buddy (2) Vaibhav 53.5, 9. Infinite Spirit (6) Trevor 53.5, 10. Michigan Melody (5) Jagadeesh 53.5, 11. Prerana (12) Irvan 53.5 and 12. See My Heels (1) S. Hussain 53.5.

1. ANTIBES, 2. SIR JERSEY, 3. TARTUFO

Advertising

Advertising

HASSAN PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 2-45: 1. Annalease (4) Saddam H 60, 2. Nostradamus (3) M. Naveen 60, 3. Aerospeed (8) Arvind Kumar 59.5, 4. Flicka (2) Chetan G 59, 5. Amalfi Coast (9) Shreyas 58.5, 6. Santorini Secret (6) Tousif Khan 58.5, 7. Consort Queen (5) N.B. Kuldeep 57, 8. Prime Star (1) Md. Aliyar 56.5 and 9. Astron (7) Ankit Yadav 50.5.

1. NOSTRADAMUS, 2. ANNALEASE, 3. AEROSPEED

KUDREMUKH PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-15: 1. Ultimate Power (4) Shreyas 60, 2. Casey (2) S. John 59.5, 3. Smile Of Joy (1) A. Imran 59.5, 4. Industrialist (3) Naveen Kumar 59, 5. Ekalavya (10) David Allan 58.5, 6. Apollo Bay (8) Trevor 57.5, 7. Rancho (7) T.S. Jodha 56.5, 8. Track Striker (12) Nazerul 55, 9. Admiral One (6) Irvan 53.5, 10. Cadillac Sky (9) I. Chisty 53.5, 11. Limato (11) R. Manish 53 and 12. South Bell (5) N.B. Kuldeep 51.5.

1. SMILE OF JOY, 2. EKALAVYA, 3. CASEY

GALLOPING ACRES STUD PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Queen Of Sands (8) Srinath 60, 2. Venus Bay (9) M. Naveen 60, 3. Schafenberg (3) Suraj 59.5, 4. Star And Garter (7) S. John 59, 5. Sea Of Cortez (1) Trevor 58.5, 6. Star Cavalry (6) Bhawani Singh 57, 7. Lightning Attack (2) Jagadeesh 56.5, 8. Glorious Dancer (4) Arshad 55.5 and 9. Zhu Zhu Zest (5) Darshan 55.5.

1. STAR AND GARTER, 2. SEA OF CORTEZ, 3. QUEEN OF SANDS

HEMAVATI SALVER (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Silver Ikon (4) M. Naveen 64.5, 2. Psychic Warrior (7) Md. Aliyar 59.5, 3. Kvasir (3) Darshan 54, 4. Indian Empress (6) Jagadeesh 53.5, 5. Life Awaits (2) Rayan 53, 6. Alberetta (8) Irvan 50, 7. Big Boon (5) Arshad 50 and 8. Cuban Pete (1) I. Chisty 50.

1. CUBAN PETE, 2. INDIAN EMPRESS, 3. KVASIR

LALITHA MAHAL PLATE (1,100m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 4-45: 1. Capstone (10) Trevor 60, 2. Gold Mist (5) Dhanu Singh 59, 3. Hunters Moon (1) S. John 59, 4. Kingsfield (9) Saddam H 58, 5. Charmaine (11) I. Chisty 57.5, 6. Honey Trap (4) Ankit Yadav 56.5, 7. Arrogance (6) Khurshad Alam 56, 8. Whizz Kid (3) Chetan G 55.5, 9. Premier Premises (7) R. Marshall 54, 10. Legend Is Back (8) R. Pradeep 53.5, 11. Nerva (12) Nazerul 53.5 and 12. Perfectgoldenera (2) N.B. Kuldeep 53.5.

1. CAPSTONE, 2. CHARMAINE, 3. NERVA

BRAHMAPUTRA PLATE (1,400m). rated 15 to 35, 5-15: 1. Chantelle (2) Suraj 60, 2. Sun Splash (3) S. John 58, 3. Augustina (9) Vaibhav 57.5, 4. Red Indain (10) Jagadeesh 57.5, 5. Cameleons Image (1) A. Imran 56, 6. Polar Express (7) I. Chisty 56, 7. Bahurupah (6) P. Mani 55.5, 8. Goodwill Warrior (4) Vinod Shinde 54.5, 9. Daring Sweetheart (11) R. Pradeep 54, 10. Happy Dancing (5) Rayan 54, 11. Tazamour (12) Ajeet Kumar 53.5 and 12. Lovely Sierra (8) Arshad 52.

1. CHANTELLE, 2. SUN SPLASH, 3. CAMELEONS IMAGE

Day's best: STAR AND GARTER

Double: CUBAN PETE — CAPSTONE

JKt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.