Courage wins Civil Service Cup

1. ROYAL CHALLENGE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: Orenda (Sandesh) 1, Supernormal (R. Marshall) 2, Charmed Life (Trevor) 3 and Ultimate Speed (Adarsh) 4. Shd, 5-1/4 and 2-1/2. 1m 27.28s. ₹13 (w), 11, 16 and 11 (p), SHP: 55, THP: 42, FP: 56, Q: 56, Trinella: 123 and 38, Exacta: 1,606 and 1,443. Favourite: Orenda. Owners: Mr. Aravind Ganapathy, Mr. Vikram P. Bavikatte & Sohna Stud Farm Pvt Ltd rep by. Mr. Gautam Thapar & Sultan Singh. Trainer: G. Aravind.

2. PRINCE KHARTOUM TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): Commodus (Trevor) 1, Constanza (Sandesh) 2, On The Trot (Neeraj) 3 and Donna Bella (Suraj) 4. Not run: Richmond Hill and Tenno Sho. 1-3/4, 1-1/2 and Nose. 1m 14.09s. ₹32 (w), 14, 12 and 20 (p), SHP: 31, THP: 34, FP: 81, Q: 39, Trinella: 363 and 172, Exacta: 507 and 120, Favourite: Constanza. Owners: Mr. K. Manoj Kumar, Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mr. K. Shasha Bindu Das and Mr. K. Kamesh. Trainer: Prasanna Kumar.

3. STAR SUPREME PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: Incitatus (Suraj) 1, Amazing Angel (Nazerul) 2, Ultimate Power (Darshan) 3 and Agnar (P. Surya) 4. 3-1/4, 1-3/4 and 1-1/4. 1m 27.34s. ₹17 (w), 13, 25 and 19 (p), SHP: 69, THP: 50, FP: 125, Q: 64, Trinella: 358 and 120, Exacta: 2,654 and 995. Favourite: Incitatus. Owners: Mr. P. Jayakumar & Mr. Kunal Gupta. Trainer: B. Prithviraj.

3. CIVIL SERVICE CUP (1,200m), rated 60 & above: Courage (Suraj) 1, Aeisir (P.S. Chouhan) 2, Saint Petersburg (Trevor) 3 and Bora Bora (A. Imran) 4. Not run: Haedi’s Folly and Miniver Rose. 1/2, Shd and 1-3/4. 1m 13.38s. ₹30 (w), 12, 19 and 12 (p), SHP: 50, THP: 55, FP: 164, Q: 133, Trinella: 338 and 85, Exacta: 3,338 and 3,338. Favourite: Saint Petersburg. Owners: Vinayaka Breeders Pvt Ltd rep by. Mr. D. Pritam Basapa & Rajagiri Rubber & Produce Co. Ltd rep by. Mr & Mrs. Dilip Thomas. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. MEYDAN PLATE (1,200m), rated 15 to 35: Stari Grad (Dhebe) 1, Prodigal (Anjar Alam) 2, Adventurer (Arshad) 3 and Youresohandsome (P. Surya) 4. 1-1/4, 3 and 6. 1m 13.72s. ₹34 (w), 13, 11 and 16 (p), SHP: 38, THP: 43, FP: 74, Q: 27, Trinella: 167 and 122, Exacta: 826 and 433. Favourite: Prodigal. Owner: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd rep by. Mr. Pallon S. Mistry. Trainer: Mahmood Khan.

5. ROYAL CHALLENGE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: Aeolus (Zervan) 1, Ambrosio (Trevor) 2, Akita Pro (Suraj) 3 and Constantinople (A.S. Peter) 4. Nose, 6 and 3/4. 1m 25.95s. ₹27 (w), 12, 12 and 13 (p), SHP: 30, THP: 38, FP: 64, Q: 40, Trinella: 105 and 40, Exacta: 190 and 169. Favourite: Ambrosio. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius.

Jackpot: ₹2,646 (222 tkts); Runner up: 261 (964 tkts); Treble (i): 75 (146 tkts); (ii): 402 (67 tkts).